Egy kisvárosban a legjobb az életszínvonal Székelyföld-szerte

A három székelyföldi megyében egyetlen település zöld, Borszék. Országszerte sem sok helyen látni zöld színt

Fotó: Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztér

A fejlesztési minisztérium 2024-es kimutatása szerint Székelyföldön Borszék áll a legjobban a szegénységi index alapján, miközben több településen jóval nehezebbek a mindennapok. Az interaktív térkép a jelentős különbségeket is láthatóvá teszi.

Simon Virág

2026. május 17., 08:552026. május 17., 08:55

A Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztérium (MDLPA) több ezer adat összesítésével készítette el a 2024. évi kimutatását. Ez elsősorban a közigazgatási egységek működéséről szól, de a szegénységi indexszel is foglalkozik.

Milyen szempontokat vettek figyelembe?

Nemcsak a pénzhiányt, hanem a lehetőségek hiányát is vizsgálták. Az általános szegénységi indexet minden község, város vagy municípium szintjén kiszámítják, és azt mutatja meg, hogy a lakosság mekkora aránya nincstelen.

Nem csupán a pénzhiányról van szó, hanem hátrányok összességéről: elégtelen jövedelmekről, rossz életkörülményekről és a gazdasági lehetőségek hiányáról.

A szakértők szerint a szegénységi térkép nem csupán egyszerű pénzügyi statisztika, hanem olyan mindennapi valóságot mutat meg, amelyben az infrastruktúra hiánya, a korlátozott mobilitás és az alacsony iskolázottsági szint nemzedékről nemzedékre öröklődik.

A napokban közzétett kimutatás interaktív térképen jelöli a településeket: a zöld a jólétben élőket, a világos és sötét rózsaszín a középmezőnyt erősítő közösségeket, míg a vörös azokat a községeket és városokat, ahol magas a szegénységi index.

Ez a helyzet Hargita és Kovászna megyében

Székelyföldre lebontva az látható, hogy Hargita, Kovászna és Maros megyében egyetlen zöld település van:

Borszék, ahol a szegénységi index 18 százalékos.

Borszéken jó élni – ezt állítja a fejlesztési minisztérium

Fotó: Borszék Önkormányzata

Hargita megyében viszonylag jól élnek a közösségek tagjai Csíkszeredában, ahol a szegénységi index 42 százalékos, valamint Székelyudvarhelyen, ahol 47 százalék. Világos rózsaszínnel jelölik még Gyergyószentmiklóst, Tölgyest, Csíkcsicsót, Csíkszentkirályt, Székelykeresztúrt, Farkaslakát, Fenyédet és Zeteváralját. A kimutatás szerint legnehezebben Etéden lehet megélni, ahol a szegénységi index 82 százalékos.

Kovászna megyében is többnyire a városok biztosítanak jobb megélhetést és életkörülményeket. Sepsiszentgyörgyön 51 százalékos, Kézdivásárhelyen 53 százalékos a szegénységi index, de Kovásznán, valamint Árkoson, Rétyen és Sepsikőröspatakon is viszonylag jól lehet élni.

A sorrend végén a Sepsiszentgyörgytől alig tíz kilométerre levő Előpatak kullog,

ahol a hivatalos adatok szerint a szegénységi index 82 százalék.

Mivel Hargita és Kovászna megyéből hajlamosak vagyunk Brassó felé is tekinteni, érdemes tudni, hogy ott a szegénységi index 44 százalék, míg a vele már-már összeépült Keresztényfalván (Cristian) csupán 2 százalék, a vele szomszédos, a repülőtérnek is helyet adó Vidombákon pedig 3 százalék a szegénységi mutató.

Marosa megyében a megyeszékhelyi peremtelepülések jól járnak

Maros megyében a számadatok azt mutatják, hogy Marosvásárhely és a peremtelepülések egyfajta gazdasági védőgyűrűként működnek. A községek kihasználják a megyeszékhely közelségét, és jó ütemben fejlődnek, munkahelyeket és jó életkörülményeket teremtve.

Marosvásárhelyen és Kerelőszentpálon a szegénységi index 42 százalékos, Maroskeresztúron és Koronkán 47 százalékos, Marosszentgyörgyön és Marosszentkirályon pedig 60 százalék alatti. Szászrégenben 55, Szovátán 56 százalékos ez a mutató.

Kiemelkedő eredményt ért el Kerelőszentpál,

ami nem csoda, hiszen ott működik Maros megye ipari parkja, de a több száz alkalmazottat foglalkoztató kábelgyár is, és a község évek óta első helyen van az európai uniós beruházások terén.

A képzeletbeli táblázat utolsó helyén Marosugra áll 88 százalékkal, Faragó 86, Bonyha, Mikefalva és Mezőbánd pedig 85 százalékkal. Ezeken a településeken az átlagnál többen szűkölködnek.

Maros megyéből inkább Kolozsvár felé tekintünk: ott, a megyeszékhelyen a szegénységi mutató 29 százalék, és a szomszédjában van Zsuk település, amely országosan a legjobb helyen áll a maga nulla százalékával.

Az általános szegénységi index (vagy szegénységi mutató) egy olyan statisztikai mérőszám, amely egy adott társadalmon belül a szegénységben élők arányát, helyzetét és a szegénység mélységét számszerűsíti. Mivel a szegénység összetett jelenség, a közgazdaságtan és a statisztika több különböző indexet használ a mérésére.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Társadalom
2026. május 17., vasárnap

Románia a harmadik helyen végzett az Euróvíziós Dalfesztiválon – videóval

A bolgár DARA nyerte meg szombat este az Eurovíziós Dalfesztivált a Bangaranga című dallal. Bulgária először diadalmaskodott a versenyen, amelyen az elmúlt három évben gazdasági nehézségek miatt nem vett részt – jelentette az AFP és az EFE.

2026. május 16., szombat

Aki többet szennyez, többet fizet: változhat az útdíj kiszámításának módja

A közlekedési minisztérium közvitára bocsátott egy rendelettervezetet a járműkategóriák és a július 1-jétől alkalmazandó úthasználati díj (rovinieta) jóváhagyásáról, amely az EURO kibocsátási normától is függ majd.

2026. május 16., szombat

Eurómilliárdokat veszíthet el Románia a reformok késlekedése miatt

Dragoș Pîslaru beruházásokért és európai projektekért felelős ügyvivő miniszter szombaton kijelentette, hogy megvan a terve a helyreállítási terv (PNRR) teljes vissza nem térítendő keretének lehívására.

2026. május 16., szombat

Árvízriasztás: háromszéki folyó is kiléphet a medréből

Másodfokú (narancssárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el szombaton az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) 8 megye, és elsőfokú riasztást 22 megye folyóinak vízgyűjtő területére.

2026. május 16., szombat

Földrengéssel indult a hétvége Székelyföld közelében

A Richter-skála szerint 3,5-as erősségű földrengés történt szombaton 8 óra 53 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

2026. május 16., szombat

Bolojan nem akar a PSD-vel kormányozni, 2028-ra építene alternatívát

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) rövid távú célja egy olyan kormányzati konstrukció kialakítása, amelyben felelősséget vállal, középtávon pedig 2028-ra politikai alternatívát akar felépíteni.

2026. május 16., szombat

Kárpátaljai gyermekotthonnak adományozza végkielégítését Orbán Viktor

Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést.

2026. május 16., szombat

Összezár a PNL és az USR a kormányalakítási egyeztetések előtt

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökével, Ilie Bolojannal tárgyalt szombaton Temesváron a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dominic Fritz.

2026. május 16., szombat

Viharosra fordul az idő: felhőszakadások, jégeső és erős szél várható Székelyföldön is

Az Országos Meteorológiai Szolgálat narancssárga jelzésű riasztást adott ki felhőszakadás miatt öt megyére, és sárga jelzésű riasztást felhőszakadás, jégeső és viharos szél miatt 19 megyére, valamint Bukarestre.

2026. május 16., szombat

Minden napra jut legalább egy medveriasztás Hargita megyében

Több településen is medvék jelenléte miatt riasztotta a lakosságot a Hargita megyei katasztrófavédelem az elmúlt napokban. A párzási időszakban a vadállatok gyakrabban tűnnek fel a települések közelében, és napközben is aktívabbak a megszokottnál.

