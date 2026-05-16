Bolojan nem akar a PSD-vel kormányozni, 2028-ra építene alternatívát

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) rövid távú célja egy olyan kormányzati konstrukció kialakítása, amelyben felelősséget vállal, középtávon pedig 2028-ra olyan politikai alternatívát akar felépíteni, amelyre az ország modernizációját és fenntartható fejlődését támogató választók bizalommal szavazhatnak – jelentette ki szombaton Temesváron Ilie Bolojan.
A pártelnöki tisztséget is betöltő ügyvivő kormányfő elmondta, hogy ezt az üzenetet közvetítette a liberális polgármestereknek és a Temes megyei szervezet vezetőinek is:
A PNL elnöke szerint a pártnak 2028-ra olyan politikai ajánlatot kell kidolgoznia, amely megszólítja azokat a romániaiakat, akik szabálytisztelő, kiváltságok és szinekurák nélküli, a helyi autonómiára és a közösségek fejlesztésére épülő országot szeretnének. Kijelentette, hogy a következő időszakban energiáját a párt reformjára, új emberek bevonására és a bizonyítottan eredményes kollégák tapasztalatának hasznosítására fordítja – írja az Agerpres.
Ilie Bolojan szombaton Temes megyébe látogatott, ahol találkozott Dominic Fritz temesvári polgármesterrel, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnökével, és részt vett a Temesvári Nyugati Egyetem 2026-os évfolyamának diplomaosztóján is, ahol beszédet mondott.
