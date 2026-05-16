Bolojan nem akar a PSD-vel kormányozni, 2028-ra építene alternatívát

Fotó: Gov.ro

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) rövid távú célja egy olyan kormányzati konstrukció kialakítása, amelyben felelősséget vállal, középtávon pedig 2028-ra olyan politikai alternatívát akar felépíteni, amelyre az ország modernizációját és fenntartható fejlődését támogató választók bizalommal szavazhatnak – jelentette ki szombaton Temesváron Ilie Bolojan.

2026. május 16., 16:042026. május 16., 16:04

A pártelnöki tisztséget is betöltő ügyvivő kormányfő elmondta, hogy ezt az üzenetet közvetítette a liberális polgármestereknek és a Temes megyei szervezet vezetőinek is:

ha a Szociáldemokrata Párt (PSD) kormányon lesz, a PNL ellenzékbe vonul.

A PNL elnöke szerint a pártnak 2028-ra olyan politikai ajánlatot kell kidolgoznia, amely megszólítja azokat a romániaiakat, akik szabálytisztelő, kiváltságok és szinekurák nélküli, a helyi autonómiára és a közösségek fejlesztésére épülő országot szeretnének. Kijelentette, hogy a következő időszakban energiáját a párt reformjára, új emberek bevonására és a bizonyítottan eredményes kollégák tapasztalatának hasznosítására fordítja – írja az Agerpres.

Ilie Bolojan szombaton Temes megyébe látogatott, ahol találkozott Dominic Fritz temesvári polgármesterrel, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnökével, és részt vett a Temesvári Nyugati Egyetem 2026-os évfolyamának diplomaosztóján is, ahol beszédet mondott.

2026. május 16., szombat

Kárpátaljai gyermekotthonnak adományozza végkielégítését Orbán Viktor

Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést.

Összezár a PNL és az USR a kormányalakítási egyeztetések előtt

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökével, Ilie Bolojannal tárgyalt szombaton Temesváron a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dominic Fritz.

Viharosra fordul az idő: felhőszakadások, jégeső és erős szél várható Székelyföldön is

Az Országos Meteorológiai Szolgálat narancssárga jelzésű riasztást adott ki felhőszakadás miatt öt megyére, és sárga jelzésű riasztást felhőszakadás, jégeső és viharos szél miatt 19 megyére, valamint Bukarestre.

Minden napra jut legalább egy medveriasztás Hargita megyében

Több településen is medvék jelenléte miatt riasztotta a lakosságot a Hargita megyei katasztrófavédelem az elmúlt napokban. A párzási időszakban a vadállatok gyakrabban tűnnek fel a települések közelében, és napközben is aktívabbak a megszokottnál.

Vajon mégsem teszik kötelezővé a magánszemélyeknek az e-Facturát?

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök egyeztetést ígért a pénzügyminisztérium képviselőivel az e-Factura rendszer kiterjesztéséről, megvizsgálják, feltétlenül szükséges-e bevezetni az intézkedést a kisvállalkozást működtető magánszemélyek esetében is.

Van ahol még másfél méteres a hó, amire a hétvégén rá fog havazni

A Bucsecs-hegység magashegyi túraútvonalai még zárva maradnak ebben az időszakban, figyelembe véve, hogy az Omu-csúcson a hóréteg vastagsága meghaladja a másfél métert, és a hétvégén ismét havazás várható.

2026. május 15., péntek

Hantavírus-fertőzést igazoltak Aradon

Hantavírus-fertőzést igazoltak pénteken egy betegnél az aradi megyei sürgősségi kórházban, de állapota jó. A PCR-teszt pozitív lett, a vírus törzsét azonban egyelőre nem azonosították.

Forgatókönyvek az RMDSZ-től kormányalakításra, vagy éppen „ellenkezőleg”

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Szövetségi Képviselők Tanácsának Kolozsváron tartott ülése után kijelentette, a szövetség elsődleges célja a korábbi kormánykoalíció újraalakítása, de nem zárja ki azt a lehetőséget sem, hogy az RMDSZ ellenzékbe vonuljon.

Már ősszel elő kell terjeszteni a 2027-es költségvetést Románia elnöke szerint

Nicușor Dan államelnök pénteki sajtótájékoztatóján kijelentette, az ország pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében azt szeretné, hogy a kormány a jövő évi költségvetést már idén ősszel előterjessze.

Gyergyószentmiklós: a költségvetés egyharmadát termeli ki a város, kétharmada külső forrás

Gyergyószentmiklós önkormányzata elfogadta a város 2026-os költségvetését. Az elsőszámú cél a korábban félbemaradt és elhúzódó beruházások lezárása, a felásott utak helyreállítása. Számos beruházást készítenek elő és új szociális program is indul.

