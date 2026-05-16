Egyelőre nincs lehetőség Vargyas monarchiabeli vashídjának helyreállítására

A Selyemkertben pihen Vargyas monarchiabeli öröksége

Fotó: Tamás Sándor/Facebook

Új rendeltetésre vár Vargyason az Osztrák-Magyar Monarchia idején épült vashíd, amelynek helyére 2024-ben új, korszerű átkelőt emelt Kovászna Megye Tanácsa. A régi hidat műemlékként szeretnék tovább őrizni, de restaurálására egyelőre nincs pénz.

Farkas Orsolya

2026. május 16., 15:332026. május 16., 15:33

A több mint százéves hidat 2023-ban bontották el azért, hogy a megyei út korszerűsítésének részeként újat emeljenek a helyére.

A vargyasi önkormányzat már a beruházás kezdetekor jelezte, hogy a régi átkelőt nem szeretné ócskavasba adni, inkább megőrizné azt a falu parkjában. A vashídnak már az elmozdítása sem volt egyszerű:

négybe kellett vágni ahhoz, hogy az elemek biztonságosan elszállíthatók legyenek, és kezdetét vehesse az építkezés.

Most a híd a Selyemkertnek nevezett parkban áll, látszólag egyben, ám szakszerű összeillesztése, teljes körű restaurálása még nem kezdődött el.

Sokba kerül a látványhíd, de nem mondanak le róla

A nagyajtai híd esetében, amelyet szintén a megyei út korszerűsítése miatt távolítottak el az eredeti helyéről, a helyi önkormányzat tett lépéseket a szerkezet megmentéséért.

Az átkelőt az Anghel Saligny országos infrastruktúra-fejlesztési program révén sikerült megmenteni, áthelyezni, és új külsőt adni neki, így most az Ajta-patak felett gyalogoshídként szolgál. Kovács Ödön kovásznai megyemenedzser szerint

a vargyasit is hasonlóképpen fogják helyreállítani, látványhídként vagy akár színpadként is hasznosíthatják.

Ez azonban a helyi önkormányzaton áll, a megyei tanács ebben már nem tud szerepet vállalni, hiszen a park területe Vargyasé, a falu lesz a gazdája a hídnak.

A nagyajtai vashíd helyreállítása körülbelül hárommillió lejbe került. Ahhoz, hogy hasonló minőségű munkát elvégezhessenek, sok pénzre van szüksége Vargyasnak. Ezenkívül

a régi híd még nem került át a megyei önkormányzattól a vargyasihoz, így még jogi lehetőség sincs arra, hogy a helyreállítását megkezdhessék.

Műemlékként őrzik tovább az Osztrák-Magyar Monarchiában épített vasszerkezetet, amely 1901-től fogva százhúsz évig szolgált Erdővidék kapujaként. Bár eredeti helyén azóta korszerű átkelő épült, a régi hídhoz rendkívül ragaszkodtak a községben.

A kis település jelenleg nem is tudna erre pénzt fordítani, sőt pályázni sem, hiszen az utóbbi években arra koncentráltak, hogy mellékutcáikat le tudják aszfaltozni. Ez az Anghel Saligny-program keretében idén tavaszra megvalósult: a település huszonöt utcáján por és sár helyett most már korszerű körülmények között lehet közlekedni.

Az önrész finanszírozása sokat elvett a költségvetésből, és ebben az évben az instabil politikai és gazdasági helyzet miatt különösen nehéz helyzetben vannak az önkormányzatok. Imets Lajos polgármester szerint éppen ezért 2026-ban nem ez a prioritás, de

nem mondtak le arról, hogy településük ipartörténeti kincsét megőrizzék.

A történelmi építmény helyén ma már korszerű, a régire valamelyest hasonlító híd áll. A 42 tonnás régi vashíd elemeit a Megyei Út és Híd Rt. munkatársai szállították a Selyemkertbe, itt bármikor megtekinthetik az érdeklődők. Érdekesség, hogy Vargyason két monarchiabeli vashíd is van: egy kisebb, amit ma is használnak, és a nagy híd, ami már pihen. Eredetileg csak egyet terveztek a budapesti építők, de mivel az elsőnél a fesztávolság nem bizonyult megfelelőnek, még egyet készítettek, egy nagyobbat. Ezt a második világháború idején lebombázták, majd 1959-ben helyreállították, és egészen 2023-ig szolgált összeköttetésként Erdővidék és Udvarhelyszék között.

Kárpátaljai gyermekotthonnak adományozza végkielégítését Orbán Viktor

Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést.

Összezár a PNL és az USR a kormányalakítási egyeztetések előtt

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökével, Ilie Bolojannal tárgyalt szombaton Temesváron a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dominic Fritz.

Viharosra fordul az idő: felhőszakadások, jégeső és erős szél várható Székelyföldön is

Az Országos Meteorológiai Szolgálat narancssárga jelzésű riasztást adott ki felhőszakadás miatt öt megyére, és sárga jelzésű riasztást felhőszakadás, jégeső és viharos szél miatt 19 megyére, valamint Bukarestre.

Minden napra jut legalább egy medveriasztás Hargita megyében

Több településen is medvék jelenléte miatt riasztotta a lakosságot a Hargita megyei katasztrófavédelem az elmúlt napokban. A párzási időszakban a vadállatok gyakrabban tűnnek fel a települések közelében, és napközben is aktívabbak a megszokottnál.

Vajon mégsem teszik kötelezővé a magánszemélyeknek az e-Facturát?

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök egyeztetést ígért a pénzügyminisztérium képviselőivel az e-Factura rendszer kiterjesztéséről, megvizsgálják, feltétlenül szükséges-e bevezetni az intézkedést a kisvállalkozást működtető magánszemélyek esetében is.

Van ahol még másfél méteres a hó, amire a hétvégén rá fog havazni

A Bucsecs-hegység magashegyi túraútvonalai még zárva maradnak ebben az időszakban, figyelembe véve, hogy az Omu-csúcson a hóréteg vastagsága meghaladja a másfél métert, és a hétvégén ismét havazás várható.

Hantavírus-fertőzést igazoltak Aradon

Hantavírus-fertőzést igazoltak pénteken egy betegnél az aradi megyei sürgősségi kórházban, de állapota jó. A PCR-teszt pozitív lett, a vírus törzsét azonban egyelőre nem azonosították.

Forgatókönyvek az RMDSZ-től kormányalakításra, vagy éppen „ellenkezőleg”

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Szövetségi Képviselők Tanácsának Kolozsváron tartott ülése után kijelentette, a szövetség elsődleges célja a korábbi kormánykoalíció újraalakítása, de nem zárja ki azt a lehetőséget sem, hogy az RMDSZ ellenzékbe vonuljon.

Már ősszel elő kell terjeszteni a 2027-es költségvetést Románia elnöke szerint

Nicușor Dan államelnök pénteki sajtótájékoztatóján kijelentette, az ország pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében azt szeretné, hogy a kormány a jövő évi költségvetést már idén ősszel előterjessze.

Gyergyószentmiklós: a költségvetés egyharmadát termeli ki a város, kétharmada külső forrás

Gyergyószentmiklós önkormányzata elfogadta a város 2026-os költségvetését. Az elsőszámú cél a korábban félbemaradt és elhúzódó beruházások lezárása, a felásott utak helyreállítása. Számos beruházást készítenek elő és új szociális program is indul.

