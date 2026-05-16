Egyelőre nincs lehetőség Vargyas monarchiabeli vashídjának helyreállítására

A Selyemkertben pihen Vargyas monarchiabeli öröksége
Fotó: Tamás Sándor/Facebook
Új rendeltetésre vár Vargyason az Osztrák-Magyar Monarchia idején épült vashíd, amelynek helyére 2024-ben új, korszerű átkelőt emelt Kovászna Megye Tanácsa. A régi hidat műemlékként szeretnék tovább őrizni, de restaurálására egyelőre nincs pénz.
A több mint százéves hidat 2023-ban bontották el azért, hogy a megyei út korszerűsítésének részeként újat emeljenek a helyére.
A vargyasi önkormányzat már a beruházás kezdetekor jelezte, hogy a régi átkelőt nem szeretné ócskavasba adni, inkább megőrizné azt a falu parkjában. A vashídnak már az elmozdítása sem volt egyszerű:
Most a híd a Selyemkertnek nevezett parkban áll, látszólag egyben, ám szakszerű összeillesztése, teljes körű restaurálása még nem kezdődött el.
Az új, korszerű átkelőt úgy tervezték, hogy hasonlítson a régi vargyasi vashídra
Fotó: Tuchiluș Alex
A nagyajtai híd esetében, amelyet szintén a megyei út korszerűsítése miatt távolítottak el az eredeti helyéről, a helyi önkormányzat tett lépéseket a szerkezet megmentéséért.
Az átkelőt az Anghel Saligny országos infrastruktúra-fejlesztési program révén sikerült megmenteni, áthelyezni, és új külsőt adni neki, így most az Ajta-patak felett gyalogoshídként szolgál. Kovács Ödön kovásznai megyemenedzser szerint
Ez azonban a helyi önkormányzaton áll, a megyei tanács ebben már nem tud szerepet vállalni, hiszen a park területe Vargyasé, a falu lesz a gazdája a hídnak.
A nagyajtai vashíd helyreállítása körülbelül hárommillió lejbe került. Ahhoz, hogy hasonló minőségű munkát elvégezhessenek, sok pénzre van szüksége Vargyasnak. Ezenkívül
Műemlékként őrzik tovább az Osztrák-Magyar Monarchiában épített vasszerkezetet, amely 1901-től fogva százhúsz évig szolgált Erdővidék kapujaként. Bár eredeti helyén azóta korszerű átkelő épült, a régi hídhoz rendkívül ragaszkodtak a községben.
A kis település jelenleg nem is tudna erre pénzt fordítani, sőt pályázni sem, hiszen az utóbbi években arra koncentráltak, hogy mellékutcáikat le tudják aszfaltozni. Ez az Anghel Saligny-program keretében idén tavaszra megvalósult: a település huszonöt utcáján por és sár helyett most már korszerű körülmények között lehet közlekedni.
Az önrész finanszírozása sokat elvett a költségvetésből, és ebben az évben az instabil politikai és gazdasági helyzet miatt különösen nehéz helyzetben vannak az önkormányzatok. Imets Lajos polgármester szerint éppen ezért 2026-ban nem ez a prioritás, de
A történelmi építmény helyén ma már korszerű, a régire valamelyest hasonlító híd áll. A 42 tonnás régi vashíd elemeit a Megyei Út és Híd Rt. munkatársai szállították a Selyemkertbe, itt bármikor megtekinthetik az érdeklődők. Érdekesség, hogy Vargyason két monarchiabeli vashíd is van: egy kisebb, amit ma is használnak, és a nagy híd, ami már pihen. Eredetileg csak egyet terveztek a budapesti építők, de mivel az elsőnél a fesztávolság nem bizonyult megfelelőnek, még egyet készítettek, egy nagyobbat. Ezt a második világháború idején lebombázták, majd 1959-ben helyreállították, és egészen 2023-ig szolgált összeköttetésként Erdővidék és Udvarhelyszék között.
