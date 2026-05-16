Egyelőre nincs lehetőség Vargyas monarchiabeli vashídjának helyreállítására

Új rendeltetésre vár Vargyason az Osztrák-Magyar Monarchia idején épült vashíd, amelynek helyére 2024-ben új, korszerű átkelőt emelt Kovászna Megye Tanácsa. A régi hidat műemlékként szeretnék tovább őrizni, de restaurálására egyelőre nincs pénz.

Farkas Orsolya 2026. május 16., 15:33

A több mint százéves hidat 2023-ban bontották el azért, hogy a megyei út korszerűsítésének részeként újat emeljenek a helyére. Hirdetés A vargyasi önkormányzat már a beruházás kezdetekor jelezte, hogy a régi átkelőt nem szeretné ócskavasba adni, inkább megőrizné azt a falu parkjában. A vashídnak már az elmozdítása sem volt egyszerű:

négybe kellett vágni ahhoz, hogy az elemek biztonságosan elszállíthatók legyenek, és kezdetét vehesse az építkezés.

Most a híd a Selyemkertnek nevezett parkban áll, látszólag egyben, ám szakszerű összeillesztése, teljes körű restaurálása még nem kezdődött el.

Az új, korszerű átkelőt úgy tervezték, hogy hasonlítson a régi vargyasi vashídra Fotó: Tuchiluș Alex

Sokba kerül a látványhíd, de nem mondanak le róla A nagyajtai híd esetében, amelyet szintén a megyei út korszerűsítése miatt távolítottak el az eredeti helyéről, a helyi önkormányzat tett lépéseket a szerkezet megmentéséért. Az átkelőt az Anghel Saligny országos infrastruktúra-fejlesztési program révén sikerült megmenteni, áthelyezni, és új külsőt adni neki, így most az Ajta-patak felett gyalogoshídként szolgál. Kovács Ödön kovásznai megyemenedzser szerint

a vargyasit is hasonlóképpen fogják helyreállítani, látványhídként vagy akár színpadként is hasznosíthatják.

Ez azonban a helyi önkormányzaton áll, a megyei tanács ebben már nem tud szerepet vállalni, hiszen a park területe Vargyasé, a falu lesz a gazdája a hídnak. A nagyajtai vashíd helyreállítása körülbelül hárommillió lejbe került. Ahhoz, hogy hasonló minőségű munkát elvégezhessenek, sok pénzre van szüksége Vargyasnak. Ezenkívül

a régi híd még nem került át a megyei önkormányzattól a vargyasihoz, így még jogi lehetőség sincs arra, hogy a helyreállítását megkezdhessék.

korábban írtuk Végleges helyére emelték Nagyajta történelmi örökségét, a monarchiabeli vashidat Műemlékként őrzik tovább az Osztrák-Magyar Monarchiában épített vasszerkezetet, amely 1901-től fogva százhúsz évig szolgált Erdővidék kapujaként. Bár eredeti helyén azóta korszerű átkelő épült, a régi hídhoz rendkívül ragaszkodtak a községben. A kis település jelenleg nem is tudna erre pénzt fordítani, sőt pályázni sem, hiszen az utóbbi években arra koncentráltak, hogy mellékutcáikat le tudják aszfaltozni. Ez az Anghel Saligny-program keretében idén tavaszra megvalósult: a település huszonöt utcáján por és sár helyett most már korszerű körülmények között lehet közlekedni.

Az önrész finanszírozása sokat elvett a költségvetésből, és ebben az évben az instabil politikai és gazdasági helyzet miatt különösen nehéz helyzetben vannak az önkormányzatok. Imets Lajos polgármester szerint éppen ezért 2026-ban nem ez a prioritás, de

nem mondtak le arról, hogy településük ipartörténeti kincsét megőrizzék.