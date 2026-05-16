Aki többet szennyez, többet fizet: változhat az útdíj kiszámításának módja

A közlekedési minisztérium közvitára bocsátott egy rendelettervezetet a járműkategóriák és a július 1-jétől alkalmazandó úthasználati díj (rovinieta) jóváhagyásáról, amely az EURO kibocsátási normától is függ majd.

Székelyhon

2026. május 16., 20:40

2026. május 16., 21:342026. május 16., 21:34

A tervezet szerint az úthasználati díjat a következők alapján állapítják meg és alkalmazzák:

  • a jármű kategóriája;

  • a szennyezőanyag-kibocsátási osztály (EURO);

  • a romániai országos úthálózat használatának időtartama.

„A használati idő magában foglalja a közlekedés és a várakozás idejét is. Az úthasználati díjat megkülönböztetés nélkül alkalmazzák a román és külföldi úthasználókra” – olvasható az Agerpres által ismertetett tervezetben.

A tervezet melléklete szerint a legfeljebb 9 személy (a sofőrt is beleértve) szállítására alkalmas járművek, illetve a személygépkocsik esetében

  • az elektromos és EURO 6-os járművek úthasználati díja egy napra 22 lej, 10 napra 30 lej, 30 napra 48 lej, 60 napra 76 lej, egy évre pedig 254 lej lesz;

  • az EURO 4–5 besorolású járművek esetében egy napra 26 lej, 10 napra 35 lej, 30 napra 55 lej, 60 napra 87 lej, 12 hónapra pedig 292 lej lesz az útdíj;

  • az EURO 0–3 kategóriájú járműveknél pedig egy napra 29 lejt, 10 napra 39 lejt, 30 napra 62 lejt, 60 napra 99 lejt, egy évre pedig 330 lejt kell majd fizetni.

A legfeljebb 3,5 tonnás teherszállító járművek esetében a díjak egy napra 52 és 67 lej között, 10 napra 69 és 90 lej között, 30 napra 110 és 143 lej között, 60 napra 173 és 225 lej között, 12 hónapra pedig 579 és 753 lej között alakulnak.

A kilencnél több, de legfeljebb 23 ülőhelyes személyszállító járművek esetében a díjak 173–225 lejtől indulnak egy napra, és 1931–2510 lejig terjednek egy évre.

A 23-nál több ülőhelyes járműveknél az összegek egy napra 306–397 lej, egy évre pedig 3400–4420 lej között alakulnak.

A lejben meghatározott úthasználati díjat évente, december 31-éig aktualizálják a fogyasztói árindex (IPC) alapján, amelyet az Országos Statisztikai Intézet közöl az előző évre vonatkozóan, a minisztérium által meghatározott képlet szerint. Az évente frissített díjak a következő év január 1-jétől lépnek hatályba.

Ezek is érdekelhetik

Tragikus baleset Csíkszereda közelében: 17 éves fiú vesztette életét
Százezer eurós lopás ügyében nyomoznak Maros és Hargita megyében
Egy évet töltött a 2. Ligában, visszatért az élvonalba a Sepsi OSK (videóval)
Erdélyi repülőtér kapott engedélyt óriási „légikirálynők” fogadására
Diószegi László: visszakaptam mindazt a csapattól, amit belefektettem
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Tragikus baleset Csíkszereda közelében: 17 éves fiú vesztette életét
Százezer eurós lopás ügyében nyomoznak Maros és Hargita megyében
Egy évet töltött a 2. Ligában, visszatért az élvonalba a Sepsi OSK (videóval)
Erdélyi repülőtér kapott engedélyt óriási „légikirálynők” fogadására
Diószegi László: visszakaptam mindazt a csapattól, amit belefektettem
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
2026. május 16., szombat

Eurómilliárdokat veszíthet el Románia a reformok késlekedése miatt

Dragoș Pîslaru beruházásokért és európai projektekért felelős ügyvivő miniszter szombaton kijelentette, hogy megvan a terve a helyreállítási terv (PNRR) teljes vissza nem térítendő keretének lehívására.

Árvízriasztás: háromszéki folyó is kiléphet a medréből

Másodfokú (narancssárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el szombaton az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) 8 megye, és elsőfokú riasztást 22 megye folyóinak vízgyűjtő területére.

Földrengéssel indult a hétvége Székelyföld közelében

A Richter-skála szerint 3,5-as erősségű földrengés történt szombaton 8 óra 53 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Bolojan nem akar a PSD-vel kormányozni, 2028-ra építene alternatívát

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) rövid távú célja egy olyan kormányzati konstrukció kialakítása, amelyben felelősséget vállal, középtávon pedig 2028-ra politikai alternatívát akar felépíteni.

Kárpátaljai gyermekotthonnak adományozza végkielégítését Orbán Viktor

Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést.

Összezár a PNL és az USR a kormányalakítási egyeztetések előtt

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökével, Ilie Bolojannal tárgyalt szombaton Temesváron a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dominic Fritz.

Viharosra fordul az idő: felhőszakadások, jégeső és erős szél várható Székelyföldön is

Az Országos Meteorológiai Szolgálat narancssárga jelzésű riasztást adott ki felhőszakadás miatt öt megyére, és sárga jelzésű riasztást felhőszakadás, jégeső és viharos szél miatt 19 megyére, valamint Bukarestre.

Minden napra jut legalább egy medveriasztás Hargita megyében

Több településen is medvék jelenléte miatt riasztotta a lakosságot a Hargita megyei katasztrófavédelem az elmúlt napokban. A párzási időszakban a vadállatok gyakrabban tűnnek fel a települések közelében, és napközben is aktívabbak a megszokottnál.

Vajon mégsem teszik kötelezővé a magánszemélyeknek az e-Facturát?

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök egyeztetést ígért a pénzügyminisztérium képviselőivel az e-Factura rendszer kiterjesztéséről, megvizsgálják, feltétlenül szükséges-e bevezetni az intézkedést a kisvállalkozást működtető magánszemélyek esetében is.

Van ahol még másfél méteres a hó, amire a hétvégén rá fog havazni

A Bucsecs-hegység magashegyi túraútvonalai még zárva maradnak ebben az időszakban, figyelembe véve, hogy az Omu-csúcson a hóréteg vastagsága meghaladja a másfél métert, és a hétvégén ismét havazás várható.

