Aki többet szennyez, többet fizet: változhat az útdíj kiszámításának módja

A közlekedési minisztérium közvitára bocsátott egy rendelettervezetet a járműkategóriák és a július 1-jétől alkalmazandó úthasználati díj (rovinieta) jóváhagyásáról, amely az EURO kibocsátási normától is függ majd.

A tervezet szerint az úthasználati díjat a következők alapján állapítják meg és alkalmazzák:

a jármű kategóriája;

a szennyezőanyag-kibocsátási osztály (EURO);

a romániai országos úthálózat használatának időtartama.

„A használati idő magában foglalja a közlekedés és a várakozás idejét is. Az úthasználati díjat megkülönböztetés nélkül alkalmazzák a román és külföldi úthasználókra” – olvasható az Agerpres által ismertetett tervezetben.

A tervezet melléklete szerint a legfeljebb 9 személy (a sofőrt is beleértve) szállítására alkalmas járművek, illetve a személygépkocsik esetében

az elektromos és EURO 6-os járművek úthasználati díja egy napra 22 lej, 10 napra 30 lej, 30 napra 48 lej, 60 napra 76 lej, egy évre pedig 254 lej lesz;

az EURO 4–5 besorolású járművek esetében egy napra 26 lej, 10 napra 35 lej, 30 napra 55 lej, 60 napra 87 lej, 12 hónapra pedig 292 lej lesz az útdíj;

az EURO 0–3 kategóriájú járműveknél pedig egy napra 29 lejt, 10 napra 39 lejt, 30 napra 62 lejt, 60 napra 99 lejt, egy évre pedig 330 lejt kell majd fizetni.

A legfeljebb 3,5 tonnás teherszállító járművek esetében a díjak egy napra 52 és 67 lej között, 10 napra 69 és 90 lej között, 30 napra 110 és 143 lej között, 60 napra 173 és 225 lej között, 12 hónapra pedig 579 és 753 lej között alakulnak.

A kilencnél több, de legfeljebb 23 ülőhelyes személyszállító járművek esetében a díjak 173–225 lejtől indulnak egy napra, és 1931–2510 lejig terjednek egy évre.

A 23-nál több ülőhelyes járműveknél az összegek egy napra 306–397 lej, egy évre pedig 3400–4420 lej között alakulnak.

A lejben meghatározott úthasználati díjat évente, december 31-éig aktualizálják a fogyasztói árindex (IPC) alapján, amelyet az Országos Statisztikai Intézet közöl az előző évre vonatkozóan, a minisztérium által meghatározott képlet szerint. Az évente frissített díjak a következő év január 1-jétől lépnek hatályba.