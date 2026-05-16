Eurómilliárdokat veszíthet el Románia a reformok késlekedése miatt

Dragoș Pîslaru beruházásokért és európai projektekért felelős ügyvivő miniszter szombaton kijelentette, hogy megvan a terve a helyreállítási terv (PNRR) teljes vissza nem térítendő keretének lehívására.

A Digi24-nek nyilatkozva a tárcavezető emlékeztetett arra, hogy az EU helyreállítási alapjában összesen 13,57 milliárd eurónyi vissza nem térítendő támogatás áll Románia rendelkezésére, amelyből eddig 5,229 milliárd eurót folyósítottak az első három kifizetési kérelem alapján,

A miniszter szerint ezzel Románia a vissza nem térítendő források 66,5 százalékát használta fel, és már nem lesz a sereghajtók között. A még lehívásra váró összeg bruttó 4,9 milliárd euró, ami a korábbi előfinanszírozás levonása után valójában 4,2 milliárd euró.

Hirdetés

Pîslaru elmondta, hogy a beruházások egy része már megvalósult vagy reálisan lezárható augusztus 31-éig, az összértékük pedig meghaladja az 5 milliárd eurót. Szerinte ez azért lényeges, mert a pénz lehívásának egyik feltétele az, hogy a beruházások időben elkészüljenek, és a szükséges dokumentumokat határidőre benyújtsák.

A miniszter szerint nehezebb helyzet van a reformokkal: