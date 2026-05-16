Eurómilliárdokat veszíthet el Románia a reformok késlekedése miatt

Fotó: gov.ro
Dragoș Pîslaru beruházásokért és európai projektekért felelős ügyvivő miniszter szombaton kijelentette, hogy megvan a terve a helyreállítási terv (PNRR) teljes vissza nem térítendő keretének lehívására.
A Digi24-nek nyilatkozva a tárcavezető emlékeztetett arra, hogy az EU helyreállítási alapjában összesen 13,57 milliárd eurónyi vissza nem térítendő támogatás áll Románia rendelkezésére, amelyből eddig 5,229 milliárd eurót folyósítottak az első három kifizetési kérelem alapján,
A miniszter szerint ezzel Románia a vissza nem térítendő források 66,5 százalékát használta fel, és már nem lesz a sereghajtók között. A még lehívásra váró összeg bruttó 4,9 milliárd euró, ami a korábbi előfinanszírozás levonása után valójában 4,2 milliárd euró.
Pîslaru elmondta, hogy a beruházások egy része már megvalósult vagy reálisan lezárható augusztus 31-éig, az összértékük pedig meghaladja az 5 milliárd eurót. Szerinte ez azért lényeges, mert a pénz lehívásának egyik feltétele az, hogy a beruházások időben elkészüljenek, és a szükséges dokumentumokat határidőre benyújtsák.
A miniszter szerint nehezebb helyzet van a reformokkal:
Állítása szerint ugyanakkor van terv arra, hogy az alapvető reformokat augusztus végéig elfogadják.
A kulcsfontosságú reformok között említette Pîslaru az egységes közalkalmazotti bértörvényt, a vízügyi törvényt és az urbanisztikai törvénykönyvet. Közlése szerint a bértörvény kidolgozásához a pénzügyminisztériumtól várnak költségvetési adatokat, a végleges változatáról pedig az elnöki hivatal közvetítésével készül egy politikai megállapodás. A vízügyi törvény több mint 700 millió euró, az urbanisztikai törvénykönyv késlekedése pedig akár 1 milliárd euró elvesztéséhez vezethet – tette hozzá az Agerpres beszámolója szerint.
A közlekedési minisztérium közvitára bocsátott egy rendelettervezetet a járműkategóriák és a július 1-jétől alkalmazandó úthasználati díj (rovinieta) jóváhagyásáról, amely az EURO kibocsátási normától is függ majd.
Másodfokú (narancssárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el szombaton az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) 8 megye, és elsőfokú riasztást 22 megye folyóinak vízgyűjtő területére.
A Richter-skála szerint 3,5-as erősségű földrengés történt szombaton 8 óra 53 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) rövid távú célja egy olyan kormányzati konstrukció kialakítása, amelyben felelősséget vállal, középtávon pedig 2028-ra politikai alternatívát akar felépíteni.
Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökével, Ilie Bolojannal tárgyalt szombaton Temesváron a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dominic Fritz.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat narancssárga jelzésű riasztást adott ki felhőszakadás miatt öt megyére, és sárga jelzésű riasztást felhőszakadás, jégeső és viharos szél miatt 19 megyére, valamint Bukarestre.
Több településen is medvék jelenléte miatt riasztotta a lakosságot a Hargita megyei katasztrófavédelem az elmúlt napokban. A párzási időszakban a vadállatok gyakrabban tűnnek fel a települések közelében, és napközben is aktívabbak a megszokottnál.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök egyeztetést ígért a pénzügyminisztérium képviselőivel az e-Factura rendszer kiterjesztéséről, megvizsgálják, feltétlenül szükséges-e bevezetni az intézkedést a kisvállalkozást működtető magánszemélyek esetében is.
A Bucsecs-hegység magashegyi túraútvonalai még zárva maradnak ebben az időszakban, figyelembe véve, hogy az Omu-csúcson a hóréteg vastagsága meghaladja a másfél métert, és a hétvégén ismét havazás várható.
