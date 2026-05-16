Tűzoltóautóra gyűjtenek, hogy gyorsabb lehessen a mentés

A gyors beavatkozás életeket, javakat menthet

A gyors beavatkozás életeket, javakat menthet

Fotó: Tuchiluș Alex

Tűzoltóautó vásárlására gyűjtenek Mezőpanit községben, hogy az önkéntes életmentők hatékonyabban tudjanak segíteni. Közben a községvezető a lakásbiztosítás fontosságára is felhívja a figyelmet, miután három komoly lakástűz is volt náluk.

Simon Virág

2026. május 16., 19:122026. május 16., 19:12

Mezőpanit községhez öt település tartozik: a községközpont mellett Csittszentiván, Mezőbergenye, Székelykövesd és Harcó, mintegy 2400 otthonnal. Az elmúlt időszakban

három lakástűz is volt a községben, kettő éjszaka, egy pedig, nemrég nappal.

Ez utóbbi nagyon megrázta a lakókat, sokan segítettek eltakarítani a törmelékeket, megégett tárgyakat és gyűjtést is szerveztek.

korábban írtuk

Tűzkárosult mezőpaniti családért mozdul meg a közösség
Tűzkárosult mezőpaniti családért mozdul meg a közösség

A lángok martalékává vált Mezőpanitban a Karda család otthona. Gyűjtést szerveznek a támogatásukra, segíteni szeretnék az újrakezdést az otthonuk újjáépítésében és a mindennapi élethez szükséges dolgok pótlásában.

Működik az önkéntes tűzoltószolgálat

Bodó Előd Barna, a nagyközség polgármestere a Székelyhonnak elmondta, hogy Mezőpanitban működik önkéntes tűzoltószolgálat, összesen húszan vannak, akik kiképezték magukat és gyakorolják a tűzoltást, ebből 14 állandó tag és a többi tartalékos. Ők elsősorban a tarlótüzek, bozóttüzek esetében lépnek közbe, de minden tűzesetnél segítenek. Jelenleg

nem áll rendelkezésükre tűzoltóautó, de sok szerszámuk és gépük van, amivel hatékonyan fel tudnak lépni a kisebb tűzesetek esetén, mentesítve vagy segítve a hivatásos tűzoltókat.

Tűzoltóautóra gyűjtenek

„Marosvásárhelyről a hivatásos tűzoltók átlagosan 12-15 perc alatt kiérnek a községbe, az önkénteseknek is kell ennyi idő, amíg a különböző falvakba elérnek és segíteni tudnak. De

azért tartjuk fontosnak egy tűzoltóautó megvásárlását, hiszen nem mindegy, hogy egy lakástűz esetén hány, vízzel teli autó tud a helyszínre érkezni.

Az elkövetkező napokban a község minden háztartásába és minden cégéhez eljuttatunk egy felhívást, perselyeket helyezünk ki, bakszámlát teszünk közzé, hogy mindenki lehetősége szerint adakozzon. Ami hiányzik majd, azt az önkormányzat, lehetősége szerint kipótolja, hogy legyen a mezőpaniti önkénteseknek egy jó tűzoltóautója. Ha ritkán is kell használni, de legyen kéznél, amikor nagy gond van” – részletezte a polgármester.

A lakásbiztosítás fontossága

Az elöljáró elmondta, hogy az idén történt lakástüzek kapcsán arra is felhívta a községbeliek figyelmét, hogy fontos a lakásbiztosítás. Azt is kifejette, hogy

nem elég a kötelező lakásbiztosítás, mert az nem véd tűzesetben.

Úgy értékelte, hogy bár egyszerre nagy kiadás egy éves lakásbiztosítás, de hónapokra lebontva 80-100 lejes kiadást jelenthet és biztonságot. Mint a Székelyhonnak elmondta, az önkéntes tűzoltók rendszeresen meglátogatják a családokat, beszélnek velük a kémények tisztításáról,

megnézik, hogy a melléképületekben, udvaron milyen villanyszerelések vannak, figyelmeztetnek, ha azok nem megfelelőek, balesetveszélyesek.

Bodó Előd Barna kiemelte, odafigyelnek a megelőzésre, mégis történnek nagyobb tűzesetek. Ezekben megtapasztalták a közösség összefogását, amely reményei szerint a tűzoltóautó megvásárlására indított gyűjtés során is megmutatkozik majd.

Marosszék
Tragikus baleset Csíkszereda közelében: 17 éves fiú vesztette életét
Tragikus baleset Csíkszereda közelében: 17 éves fiú vesztette életét
Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték Gálfi Árpádot
Egy évet töltött a 2. Ligában, visszatért az élvonalba a Sepsi OSK (videóval)
Aradon a hantavírus
Kovács István vezeti a feljutási harc egyik csatáját a 2. Ligában
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
2026. május 16., szombat

Árvízriasztás: háromszéki folyó is kiléphet a medréből

Másodfokú (narancssárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el szombaton az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) 8 megye, és elsőfokú riasztást 22 megye folyóinak vízgyűjtő területére.

2026. május 16., szombat

Földrengéssel indult a hétvége Székelyföld közelében

A Richter-skála szerint 3,5-as erősségű földrengés történt szombaton 8 óra 53 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

2026. május 16., szombat

Bolojan nem akar a PSD-vel kormányozni, 2028-ra építene alternatívát

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) rövid távú célja egy olyan kormányzati konstrukció kialakítása, amelyben felelősséget vállal, középtávon pedig 2028-ra politikai alternatívát akar felépíteni.

2026. május 16., szombat

Kárpátaljai gyermekotthonnak adományozza végkielégítését Orbán Viktor

Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést.

2026. május 16., szombat

Összezár a PNL és az USR a kormányalakítási egyeztetések előtt

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökével, Ilie Bolojannal tárgyalt szombaton Temesváron a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dominic Fritz.

2026. május 16., szombat

Viharosra fordul az idő: felhőszakadások, jégeső és erős szél várható Székelyföldön is

Az Országos Meteorológiai Szolgálat narancssárga jelzésű riasztást adott ki felhőszakadás miatt öt megyére, és sárga jelzésű riasztást felhőszakadás, jégeső és viharos szél miatt 19 megyére, valamint Bukarestre.

2026. május 16., szombat

Minden napra jut legalább egy medveriasztás Hargita megyében

Több településen is medvék jelenléte miatt riasztotta a lakosságot a Hargita megyei katasztrófavédelem az elmúlt napokban. A párzási időszakban a vadállatok gyakrabban tűnnek fel a települések közelében, és napközben is aktívabbak a megszokottnál.

2026. május 16., szombat

Vajon mégsem teszik kötelezővé a magánszemélyeknek az e-Facturát?

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök egyeztetést ígért a pénzügyminisztérium képviselőivel az e-Factura rendszer kiterjesztéséről, megvizsgálják, feltétlenül szükséges-e bevezetni az intézkedést a kisvállalkozást működtető magánszemélyek esetében is.

2026. május 16., szombat

Van ahol még másfél méteres a hó, amire a hétvégén rá fog havazni

A Bucsecs-hegység magashegyi túraútvonalai még zárva maradnak ebben az időszakban, figyelembe véve, hogy az Omu-csúcson a hóréteg vastagsága meghaladja a másfél métert, és a hétvégén ismét havazás várható.

2026. május 15., péntek

Hantavírus-fertőzést igazoltak Aradon

Hantavírus-fertőzést igazoltak pénteken egy betegnél az aradi megyei sürgősségi kórházban, de állapota jó. A PCR-teszt pozitív lett, a vírus törzsét azonban egyelőre nem azonosították.

