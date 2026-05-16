Tűzoltóautó vásárlására gyűjtenek Mezőpanit községben, hogy az önkéntes életmentők hatékonyabban tudjanak segíteni. Közben a községvezető a lakásbiztosítás fontosságára is felhívja a figyelmet, miután három komoly lakástűz is volt náluk.

Simon Virág 2026. május 16., 19:122026. május 16., 19:12

Mezőpanit községhez öt település tartozik: a községközpont mellett Csittszentiván, Mezőbergenye, Székelykövesd és Harcó, mintegy 2400 otthonnal. Az elmúlt időszakban

három lakástűz is volt a községben, kettő éjszaka, egy pedig, nemrég nappal.

Hirdetés Ez utóbbi nagyon megrázta a lakókat, sokan segítettek eltakarítani a törmelékeket, megégett tárgyakat és gyűjtést is szerveztek. korábban írtuk Tűzkárosult mezőpaniti családért mozdul meg a közösség A lángok martalékává vált Mezőpanitban a Karda család otthona. Gyűjtést szerveznek a támogatásukra, segíteni szeretnék az újrakezdést az otthonuk újjáépítésében és a mindennapi élethez szükséges dolgok pótlásában. Működik az önkéntes tűzoltószolgálat Bodó Előd Barna, a nagyközség polgármestere a Székelyhonnak elmondta, hogy Mezőpanitban működik önkéntes tűzoltószolgálat, összesen húszan vannak, akik kiképezték magukat és gyakorolják a tűzoltást, ebből 14 állandó tag és a többi tartalékos. Ők elsősorban a tarlótüzek, bozóttüzek esetében lépnek közbe, de minden tűzesetnél segítenek. Jelenleg

nem áll rendelkezésükre tűzoltóautó, de sok szerszámuk és gépük van, amivel hatékonyan fel tudnak lépni a kisebb tűzesetek esetén, mentesítve vagy segítve a hivatásos tűzoltókat.

Fotó: Olti Angyalka

Tűzoltóautóra gyűjtenek „Marosvásárhelyről a hivatásos tűzoltók átlagosan 12-15 perc alatt kiérnek a községbe, az önkénteseknek is kell ennyi idő, amíg a különböző falvakba elérnek és segíteni tudnak. De

azért tartjuk fontosnak egy tűzoltóautó megvásárlását, hiszen nem mindegy, hogy egy lakástűz esetén hány, vízzel teli autó tud a helyszínre érkezni.

Az elkövetkező napokban a község minden háztartásába és minden cégéhez eljuttatunk egy felhívást, perselyeket helyezünk ki, bakszámlát teszünk közzé, hogy mindenki lehetősége szerint adakozzon. Ami hiányzik majd, azt az önkormányzat, lehetősége szerint kipótolja, hogy legyen a mezőpaniti önkénteseknek egy jó tűzoltóautója. Ha ritkán is kell használni, de legyen kéznél, amikor nagy gond van” – részletezte a polgármester.

Bodó Előd Barna: a közösség összefogására, támogatására számítunk Fotó: Haáz Vince

A lakásbiztosítás fontossága Az elöljáró elmondta, hogy az idén történt lakástüzek kapcsán arra is felhívta a községbeliek figyelmét, hogy fontos a lakásbiztosítás. Azt is kifejette, hogy

nem elég a kötelező lakásbiztosítás, mert az nem véd tűzesetben.

Úgy értékelte, hogy bár egyszerre nagy kiadás egy éves lakásbiztosítás, de hónapokra lebontva 80-100 lejes kiadást jelenthet és biztonságot. Mint a Székelyhonnak elmondta, az önkéntes tűzoltók rendszeresen meglátogatják a családokat, beszélnek velük a kémények tisztításáról,

megnézik, hogy a melléképületekben, udvaron milyen villanyszerelések vannak, figyelmeztetnek, ha azok nem megfelelőek, balesetveszélyesek.