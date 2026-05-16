A gyors beavatkozás életeket, javakat menthet
Fotó: Tuchiluș Alex
Tűzoltóautó vásárlására gyűjtenek Mezőpanit községben, hogy az önkéntes életmentők hatékonyabban tudjanak segíteni. Közben a községvezető a lakásbiztosítás fontosságára is felhívja a figyelmet, miután három komoly lakástűz is volt náluk.
Mezőpanit községhez öt település tartozik: a községközpont mellett Csittszentiván, Mezőbergenye, Székelykövesd és Harcó, mintegy 2400 otthonnal. Az elmúlt időszakban
Ez utóbbi nagyon megrázta a lakókat, sokan segítettek eltakarítani a törmelékeket, megégett tárgyakat és gyűjtést is szerveztek.
A lángok martalékává vált Mezőpanitban a Karda család otthona. Gyűjtést szerveznek a támogatásukra, segíteni szeretnék az újrakezdést az otthonuk újjáépítésében és a mindennapi élethez szükséges dolgok pótlásában.
Bodó Előd Barna, a nagyközség polgármestere a Székelyhonnak elmondta, hogy Mezőpanitban működik önkéntes tűzoltószolgálat, összesen húszan vannak, akik kiképezték magukat és gyakorolják a tűzoltást, ebből 14 állandó tag és a többi tartalékos. Ők elsősorban a tarlótüzek, bozóttüzek esetében lépnek közbe, de minden tűzesetnél segítenek. Jelenleg
Fotó: Olti Angyalka
„Marosvásárhelyről a hivatásos tűzoltók átlagosan 12-15 perc alatt kiérnek a községbe, az önkénteseknek is kell ennyi idő, amíg a különböző falvakba elérnek és segíteni tudnak. De
Az elkövetkező napokban a község minden háztartásába és minden cégéhez eljuttatunk egy felhívást, perselyeket helyezünk ki, bakszámlát teszünk közzé, hogy mindenki lehetősége szerint adakozzon. Ami hiányzik majd, azt az önkormányzat, lehetősége szerint kipótolja, hogy legyen a mezőpaniti önkénteseknek egy jó tűzoltóautója. Ha ritkán is kell használni, de legyen kéznél, amikor nagy gond van” – részletezte a polgármester.
Bodó Előd Barna: a közösség összefogására, támogatására számítunk
Fotó: Haáz Vince
Az elöljáró elmondta, hogy az idén történt lakástüzek kapcsán arra is felhívta a községbeliek figyelmét, hogy fontos a lakásbiztosítás. Azt is kifejette, hogy
Úgy értékelte, hogy bár egyszerre nagy kiadás egy éves lakásbiztosítás, de hónapokra lebontva 80-100 lejes kiadást jelenthet és biztonságot. Mint a Székelyhonnak elmondta, az önkéntes tűzoltók rendszeresen meglátogatják a családokat, beszélnek velük a kémények tisztításáról,
Bodó Előd Barna kiemelte, odafigyelnek a megelőzésre, mégis történnek nagyobb tűzesetek. Ezekben megtapasztalták a közösség összefogását, amely reményei szerint a tűzoltóautó megvásárlására indított gyűjtés során is megmutatkozik majd.
Másodfokú (narancssárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el szombaton az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) 8 megye, és elsőfokú riasztást 22 megye folyóinak vízgyűjtő területére.
A Richter-skála szerint 3,5-as erősségű földrengés történt szombaton 8 óra 53 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) rövid távú célja egy olyan kormányzati konstrukció kialakítása, amelyben felelősséget vállal, középtávon pedig 2028-ra politikai alternatívát akar felépíteni.
Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökével, Ilie Bolojannal tárgyalt szombaton Temesváron a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dominic Fritz.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat narancssárga jelzésű riasztást adott ki felhőszakadás miatt öt megyére, és sárga jelzésű riasztást felhőszakadás, jégeső és viharos szél miatt 19 megyére, valamint Bukarestre.
Több településen is medvék jelenléte miatt riasztotta a lakosságot a Hargita megyei katasztrófavédelem az elmúlt napokban. A párzási időszakban a vadállatok gyakrabban tűnnek fel a települések közelében, és napközben is aktívabbak a megszokottnál.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök egyeztetést ígért a pénzügyminisztérium képviselőivel az e-Factura rendszer kiterjesztéséről, megvizsgálják, feltétlenül szükséges-e bevezetni az intézkedést a kisvállalkozást működtető magánszemélyek esetében is.
A Bucsecs-hegység magashegyi túraútvonalai még zárva maradnak ebben az időszakban, figyelembe véve, hogy az Omu-csúcson a hóréteg vastagsága meghaladja a másfél métert, és a hétvégén ismét havazás várható.
Hantavírus-fertőzést igazoltak pénteken egy betegnél az aradi megyei sürgősségi kórházban, de állapota jó. A PCR-teszt pozitív lett, a vírus törzsét azonban egyelőre nem azonosították.
szóljon hozzá!