Lövétei Lázár László: Világtörténet Vica lányomnak

– hogy ne féljen a Sötét Várostól!

kezdetben csak kő vala

s volt egy pici ablaka

s pókháló se volt azon

a parányi ablakon

egyszer (hétfő lehetett?)

az Úristen belesett

az ablakon – s a sötét

majd’ kibökte a szemét

nosza gyertyát gyújt hamar

ugyan biza mit akar?

s innét már te is tudod

a teremtés-akciót:

hogy teremtett sok-sok ezt

utána meg sok emezt

és teremtett lelkeket

és hogy mi vagyunk ezek

és teremtett egy falut

Szentdomokos-alakút

s persze mást is... várakat

s várak alá utakat

és hogy ez a sok-sok út

az idők végébe fut

midőn minden kő leszen

no de ne búsulj ezen –

kezdetben is kő vala

s volt egy pici ablaka

s ha belestünk odaát

láttuk Isten Városát

Csíkszentdomokos, 2015. február 16.