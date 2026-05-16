Lövétei Lázár László: Világtörténet Vica lányomnak

– hogy ne féljen a Sötét Várostól!
kezdetben csak kő vala
s volt egy pici ablaka
s pókháló se volt azon
a parányi ablakon
egyszer (hétfő lehetett?)
az Úristen belesett
az ablakon – s a sötét
majd’ kibökte a szemét
nosza gyertyát gyújt hamar
ugyan biza mit akar?
s innét már te is tudod
a teremtés-akciót:
hogy teremtett sok-sok ezt
utána meg sok emezt
és teremtett lelkeket
és hogy mi vagyunk ezek
és teremtett egy falut
Szentdomokos-alakút
s persze mást is... várakat
s várak alá utakat
és hogy ez a sok-sok út
az idők végébe fut
midőn minden kő leszen
no de ne búsulj ezen –
kezdetben is kő vala
s volt egy pici ablaka
s ha belestünk odaát
láttuk Isten Városát
Csíkszentdomokos, 2015. február 16.
