Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A béke tizenegy hangja a felújítás árnyékában

A produkció különlegessége ezúttal a fiatal generáció hangsúlyos jelenléte volt

Fotó: Nagy Lilla

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Háború és béke feszültségét idézték meg a versek április 11-én a Csíki Játékszín előtti téren, ahol immár 14. alkalommal szólalt meg a Tizenegy ünnepi műsor.

2026. április 11., 15:222026. április 11., 15:22

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Magyar Költészet Napja alkalmából, április 11-én ismét megtelt élettel a Csíki Játékszín előtti tér, ahol a társulat immár tizennegyedik alkalommal mutatta be hagyományos Tizenegy című ünnepi városköszöntő műsorát.

A gyerekek versmondással és zenei kísérettel kapcsolódtak be az előadásba

Fotó: Nagy Lilla

Szabó Enikő köszöntőjében kiemelte: a felújítás alatt álló színház környezete egyszerre hordozza a hiány érzetét és a megújulás ígéretét. Ez a kettősség visszaköszönt az idei összeállítás tematikájában is, amely a háború és béke közötti feszültséget állította középpontba.

A műsorban tizenegy színművész tolmácsolásában hangzottak el klasszikus és kortárs magyar költők – többek között József Attila, Radnóti Miklós, Pilinszky János és Kányádi Sándor – versei. A válogatás a háború borzalmait, az azt követő lelki megnyugvást, valamint a béke utáni vágyat idézte meg.

Az esemény különleges atmoszféráját idén a helyszín is meghatározta

Fotó: Nagy Lilla

Az előadás különleges kontrasztokra épített: a gyermeki hang és a történelmi tragédiák találkozása erős érzelmi hatást keltett. A gyermekkacaj és a holokausztot idéző sorok egymás mellé helyezése élesen világított rá a világ ellentmondásaira.

Az idei eseményhez rendhagyó módon több helyi iskola diákjai is csatlakoztak versmondással és zenei kísérettel, így a közösségi élmény tovább erősödött. A fiatalok jelenléte egyben azt is jelezte: a költészet üzenete generációkon átívelve marad aktuális.

Versműsor a közösségnek

Fotó: Nagy Lilla

A produkcióban Fekete Bernadetta, Ferencz Ádám, Giacomello Roberto, Kányádi Szilárd, Kosztándi Zsolt, Kozma Attila, Márdirosz Ágnes, Nagy Gellért, Puskás László, Szabó Enikő és Veress Vanda szavalt, a műsort Szabó Enikő szerkesztette és koordinálta.

Az előadásban Balázs-Szabó Dávid, Bíró Sára, Lázár Janka, Job Lívia, Páll Adrienn, Bilibók Hanna, Galaczi Nóra, Nagy Sarolt, Dóczy Virág, Tamás Anett és Csedő Borsika, csellón Dobolyi-Szekeres Bendegúz és Szilágyi Péter működött közre. A diákokat Lázár Zsombor készítette fel.

Egy esemény, amely nem kíván sokat a nézőtől, csupán figyelmet

Fotó: Nagy Lilla

A szervezők hangsúlyozták, hogy az idei műsor a jelen világhelyzetre adott természetes reflexióként született meg. A versek által megfogalmazott üzenet – fény, béke, valamint a gyűlölet vége – nemcsak irodalmi, hanem társadalmi jelentőséggel is bír.

Színház Költészet
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

Ez már feltámadás – egy élet, egy nemzet, egy lelki számvetés

Szilágyi Enikő előadóestje nemcsak emlékezés, hanem morális tükör: múlt és jelen, hit és identitás találkozik egy személyes, mégis közösségi vallomásban, amely kérdez, szembesít és megtisztít.

A megítélés súlya – Veress Gábor Hunor kettős mércéje

Veress Gábor Hunor monumentális és ironikus tárgyai a kettős mérce jelenségét vizsgálják: művészetről, státuszról és értelmezésről szóló kiállítás nyílt Csíkszeredában, ahol a néző is állásfoglalásra kényszerül.

Tizenegy vers a békéért

Április 11-én 11 órától ismét megtelik élettel a színház előtti tér: a Csíki Játékszín Tizenegy című eseménye idén a háború és béke kérdéseit állítja középpontba, verssel, zenével, közösségi jelenléttel.

Mindennek mestere: Gazda József

Kilencven évvel ezelőtt, 1936. április 8-án született Gazda József Kézdivásárhelyen. Egyik fontos munkájának a címére utalva: ő, akit ma köszönthetünk, mindennek mestere, legalábbis ami írásbeli kultúránkkal, szellemi életünkkel kapcsolatos.

Ez már feltámadás – Szilágyi Enikő előadóestje

Szilágyi Enikő Jászai Mari-díjas, érdemes művész Ez már feltámadás című előadóestjére és az azt követő beszélgetésre várják az érdeklődőket április 7-én Székelyudvarhelyen és április 8-án Csíkszeredában.

Húsvét rétegei: rítus, közösség és emlékezet az erdélyi hagyományban

A húsvéti ünnepkör a Székelyföldön nem pusztán vallási esemény, hanem összetett kulturális rendszer. Pozsony Ferenc előadása azt mutatta meg, miként élnek tovább a keresztény liturgia mellett az archaikus, közösségi és termékenységi rítusok is.

Húsvéti dekorációk: egyszerű, kreatív megoldások

A húsvéti készülődés az ünnep fontos része, de nem kell napokig készülni ahhoz, hogy otthonunkat ünnepi díszbe öltöztessük. Néhány egyszerű és kreatív dekorációval rövid idő alatt becsempészhetjük a tavaszi, húsvéti hangulatot.

„Nem baj, hogy te más vagy, játszhatunk együtt”

Kék szívek lengtek a csíkszeredai Központi Park fáin április 2-án: csendes, mégis erőteljes közösségi gesztussal hívták fel a figyelmet az autizmusra. Üzenetek, jelenlét és megértés – egy délelőtt, ahol a különbözőség láthatóvá vált.

Egy album a szerelem, a költészet és a zene erejéről

Milyen is a szerelem? Vak, bolond, ravasz? És milyen az, amikor több mint négyszáz éves szövegeket modern zenei köntösbe burkolnak? Az Ineffable The Shakespearience Evolution albuma kapcsán Prohászka-Rád Boróka irodalomtudóssal beszélgettünk.

A gyerekeknek jó az, hogyha „ledobja” őket a fal

A benti falmászás sokaknak látványos sport, valójában azonban jóval több ennél: fejlesztő és akár terápiás eszköz is lehet. A fal különböző nehézségű útvonalakat kínál, így kezdők és haladók egyaránt megtalálják benne a kihívást.

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!