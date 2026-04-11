A produkció különlegessége ezúttal a fiatal generáció hangsúlyos jelenléte volt
Fotó: Nagy Lilla
A Magyar Költészet Napja alkalmából, április 11-én ismét megtelt élettel a Csíki Játékszín előtti tér, ahol a társulat immár tizennegyedik alkalommal mutatta be hagyományos Tizenegy című ünnepi városköszöntő műsorát.
A gyerekek versmondással és zenei kísérettel kapcsolódtak be az előadásba
Fotó: Nagy Lilla
Szabó Enikő köszöntőjében kiemelte: a felújítás alatt álló színház környezete egyszerre hordozza a hiány érzetét és a megújulás ígéretét. Ez a kettősség visszaköszönt az idei összeállítás tematikájában is, amely a háború és béke közötti feszültséget állította középpontba.
A műsorban tizenegy színművész tolmácsolásában hangzottak el klasszikus és kortárs magyar költők – többek között József Attila, Radnóti Miklós, Pilinszky János és Kányádi Sándor – versei. A válogatás a háború borzalmait, az azt követő lelki megnyugvást, valamint a béke utáni vágyat idézte meg.
Az esemény különleges atmoszféráját idén a helyszín is meghatározta
Fotó: Nagy Lilla
Az előadás különleges kontrasztokra épített: a gyermeki hang és a történelmi tragédiák találkozása erős érzelmi hatást keltett. A gyermekkacaj és a holokausztot idéző sorok egymás mellé helyezése élesen világított rá a világ ellentmondásaira.
Az idei eseményhez rendhagyó módon több helyi iskola diákjai is csatlakoztak versmondással és zenei kísérettel, így a közösségi élmény tovább erősödött. A fiatalok jelenléte egyben azt is jelezte: a költészet üzenete generációkon átívelve marad aktuális.
Versműsor a közösségnek
Fotó: Nagy Lilla
A produkcióban Fekete Bernadetta, Ferencz Ádám, Giacomello Roberto, Kányádi Szilárd, Kosztándi Zsolt, Kozma Attila, Márdirosz Ágnes, Nagy Gellért, Puskás László, Szabó Enikő és Veress Vanda szavalt, a műsort Szabó Enikő szerkesztette és koordinálta.
Az előadásban Balázs-Szabó Dávid, Bíró Sára, Lázár Janka, Job Lívia, Páll Adrienn, Bilibók Hanna, Galaczi Nóra, Nagy Sarolt, Dóczy Virág, Tamás Anett és Csedő Borsika, csellón Dobolyi-Szekeres Bendegúz és Szilágyi Péter működött közre. A diákokat Lázár Zsombor készítette fel.
Egy esemény, amely nem kíván sokat a nézőtől, csupán figyelmet
Fotó: Nagy Lilla
A szervezők hangsúlyozták, hogy az idei műsor a jelen világhelyzetre adott természetes reflexióként született meg. A versek által megfogalmazott üzenet – fény, béke, valamint a gyűlölet vége – nemcsak irodalmi, hanem társadalmi jelentőséggel is bír.
Szilágyi Enikő előadóestje nemcsak emlékezés, hanem morális tükör: múlt és jelen, hit és identitás találkozik egy személyes, mégis közösségi vallomásban, amely kérdez, szembesít és megtisztít.
Veress Gábor Hunor monumentális és ironikus tárgyai a kettős mérce jelenségét vizsgálják: művészetről, státuszról és értelmezésről szóló kiállítás nyílt Csíkszeredában, ahol a néző is állásfoglalásra kényszerül.
Április 11-én 11 órától ismét megtelik élettel a színház előtti tér: a Csíki Játékszín Tizenegy című eseménye idén a háború és béke kérdéseit állítja középpontba, verssel, zenével, közösségi jelenléttel.
Kilencven évvel ezelőtt, 1936. április 8-án született Gazda József Kézdivásárhelyen. Egyik fontos munkájának a címére utalva: ő, akit ma köszönthetünk, mindennek mestere, legalábbis ami írásbeli kultúránkkal, szellemi életünkkel kapcsolatos.
Szilágyi Enikő Jászai Mari-díjas, érdemes művész Ez már feltámadás című előadóestjére és az azt követő beszélgetésre várják az érdeklődőket április 7-én Székelyudvarhelyen és április 8-án Csíkszeredában.
A húsvéti ünnepkör a Székelyföldön nem pusztán vallási esemény, hanem összetett kulturális rendszer. Pozsony Ferenc előadása azt mutatta meg, miként élnek tovább a keresztény liturgia mellett az archaikus, közösségi és termékenységi rítusok is.
A húsvéti készülődés az ünnep fontos része, de nem kell napokig készülni ahhoz, hogy otthonunkat ünnepi díszbe öltöztessük. Néhány egyszerű és kreatív dekorációval rövid idő alatt becsempészhetjük a tavaszi, húsvéti hangulatot.
Kék szívek lengtek a csíkszeredai Központi Park fáin április 2-án: csendes, mégis erőteljes közösségi gesztussal hívták fel a figyelmet az autizmusra. Üzenetek, jelenlét és megértés – egy délelőtt, ahol a különbözőség láthatóvá vált.
Milyen is a szerelem? Vak, bolond, ravasz? És milyen az, amikor több mint négyszáz éves szövegeket modern zenei köntösbe burkolnak? Az Ineffable The Shakespearience Evolution albuma kapcsán Prohászka-Rád Boróka irodalomtudóssal beszélgettünk.
A benti falmászás sokaknak látványos sport, valójában azonban jóval több ennél: fejlesztő és akár terápiás eszköz is lehet. A fal különböző nehézségű útvonalakat kínál, így kezdők és haladók egyaránt megtalálják benne a kihívást.
