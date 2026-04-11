A produkció különlegessége ezúttal a fiatal generáció hangsúlyos jelenléte volt

Nagy Lilla 2026. április 11., 15:222026. április 11., 15:22

A Magyar Költészet Napja alkalmából, április 11-én ismét megtelt élettel a Csíki Játékszín előtti tér, ahol a társulat immár tizennegyedik alkalommal mutatta be hagyományos Tizenegy című ünnepi városköszöntő műsorát.

A gyerekek versmondással és zenei kísérettel kapcsolódtak be az előadásba Fotó: Nagy Lilla

Szabó Enikő köszöntőjében kiemelte: a felújítás alatt álló színház környezete egyszerre hordozza a hiány érzetét és a megújulás ígéretét. Ez a kettősség visszaköszönt az idei összeállítás tematikájában is, amely a háború és béke közötti feszültséget állította középpontba. Hirdetés A műsorban tizenegy színművész tolmácsolásában hangzottak el klasszikus és kortárs magyar költők – többek között József Attila, Radnóti Miklós, Pilinszky János és Kányádi Sándor – versei. A válogatás a háború borzalmait, az azt követő lelki megnyugvást, valamint a béke utáni vágyat idézte meg.

Az esemény különleges atmoszféráját idén a helyszín is meghatározta Fotó: Nagy Lilla

Az előadás különleges kontrasztokra épített: a gyermeki hang és a történelmi tragédiák találkozása erős érzelmi hatást keltett. A gyermekkacaj és a holokausztot idéző sorok egymás mellé helyezése élesen világított rá a világ ellentmondásaira. Az idei eseményhez rendhagyó módon több helyi iskola diákjai is csatlakoztak versmondással és zenei kísérettel, így a közösségi élmény tovább erősödött. A fiatalok jelenléte egyben azt is jelezte: a költészet üzenete generációkon átívelve marad aktuális.

Versműsor a közösségnek Fotó: Nagy Lilla

A produkcióban Fekete Bernadetta, Ferencz Ádám, Giacomello Roberto, Kányádi Szilárd, Kosztándi Zsolt, Kozma Attila, Márdirosz Ágnes, Nagy Gellért, Puskás László, Szabó Enikő és Veress Vanda szavalt, a műsort Szabó Enikő szerkesztette és koordinálta. Az előadásban Balázs-Szabó Dávid, Bíró Sára, Lázár Janka, Job Lívia, Páll Adrienn, Bilibók Hanna, Galaczi Nóra, Nagy Sarolt, Dóczy Virág, Tamás Anett és Csedő Borsika, csellón Dobolyi-Szekeres Bendegúz és Szilágyi Péter működött közre. A diákokat Lázár Zsombor készítette fel.

Egy esemény, amely nem kíván sokat a nézőtől, csupán figyelmet Fotó: Nagy Lilla