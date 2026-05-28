Tűz ütött ki a csíksomlyói romatelepen, egy ember megsérült

Lángra kapott egy melléképület csütörtökön Csíksomlyón a Somlyó 33-ként ismert romatelepen. A tűzeset során egy ember a karján égési sérüléseket szenvedett. A hivatásos tűzoltók megfékezték a lángokat.

A mintegy 20 négyzetméteren égő tüzet a csíkszeredai hivatásos tűzoltók lokalizálták és oltották el két tűzoltóautó segítségével

A helyszínre egy SMURD-mentőegység is kivonult, akik ellátták a sérültet aki a tűz miatt a felső végtagján könnyebb égési sérüléseket szenvedett. Az érintett visszautasította a kórházba szállítás lehetőségét.

korábban írtuk Videón a csíksomlyói tűzvész Lángokban álló épületek, menekülő családok, erejükön felül dolgozó tűzoltók, apokaliptikus látvány – ilyen volt az éjjelre megfékezett csíksomlyói tűzvész. A fedél nélkül maradt családokat sikerült elszállásolni, ugyanakkor a segítő szándék sem váratott magára. Videón mutatjuk.

Mint ismert, öt éve, 2021. január 7-én hatalmas tűz pusztított a csíksomlyói romatelepen, aminek következtében több család otthona is megsemmisült. A város ideiglenesen az Erőss Zsolt Arénában szállásolta el a fedél nélkül maradt családokat, ez azonban a tervezettnél hosszabb ideig húzódott. Végül konténerlakások kialakításával sikerült újra megoldani a lakhatást a romatelepen.

A januári tűzvészt követően újabb tűzeset volt április 14-én, ekkor három lakóházat érintett és két másikban keletkezetek károk.