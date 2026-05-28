Szeles, helyenként viharos időjárás enyhíti a május végi hőséget

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtökön újabb elsőfokú (sárga jelzésű) szélriasztásokat adott ki az ország felére.
2026. május 28., 11:352026. május 28., 11:35
A meteorológusok szerint csütörtökön 10 és 21 óra között Moldvában, Máramarosban, Erdély nagy részén, a Bánság déli részén és Olténia nyugati felében erősödik meg a légmozgás,
A Déli-Kárpátokban és az Erdélyi-középhegységben helyenként 70-90 kilométeres óránkénti széllökésekre lehet számítani.
Pénteken 10 és 21 óra között Máramarosban, Erdély és Moldva nagy részén, valamint Dobrudzsa északi felében erősödik meg a szél.
Emellett a meteorológiai szolgálat légköri instabilitásra és megerősödő szélre figyelmeztető előrejelzést is kiadott az ország nagy részére.
Eszerint péntek 23 óráig a széllökések elérik a 45-55 kilométert óránként,
Rövid idő alatt 10-20 liter csapadék hullhat négyzetméterenként.
Pénteken az ország északi, középső és keleti részén is megélénkül a szél, máshol elszórtan, általában 45-55 kilométeres óránkénti széllökésekre lehet számítani.
