Szeles, helyenként viharos időjárás enyhíti a május végi hőséget

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtökön újabb elsőfokú (sárga jelzésű) szélriasztásokat adott ki az ország felére.

Székelyhon 2026. május 28., 11:35

A meteorológusok szerint csütörtökön 10 és 21 óra között Moldvában, Máramarosban, Erdély nagy részén, a Bánság déli részén és Olténia nyugati felében erősödik meg a légmozgás,

a széllökések sebessége elérheti az 50-70 kilométert óránként.

A Déli-Kárpátokban és az Erdélyi-középhegységben helyenként 70-90 kilométeres óránkénti széllökésekre lehet számítani. Pénteken 10 és 21 óra között Máramarosban, Erdély és Moldva nagy részén, valamint Dobrudzsa északi felében erősödik meg a szél.

A széllökések sebessége elérheti az 50-70, a Kárpátkanyarban és a Déli-Kárpátok keleti felében pedig a 70-90 kilométert is óránként.

Emellett a meteorológiai szolgálat légköri instabilitásra és megerősödő szélre figyelmeztető előrejelzést is kiadott az ország nagy részére. Eszerint péntek 23 óráig a széllökések elérik a 45-55 kilométert óránként,

a déli régiókban pedig elszórtan felhőszakadások, villámlások és helyenként jégeső is előfordulhat.