Viharos szél várható, több megyét érint a figyelmeztetés

Az ország mintegy felét érintő viharos szélre adott ki szerdán elsőfokú (sárga) riasztást az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

A meteorológusok szerint csütörtökön Erdély túlnyomó részén, a Bánság déli, Olténia nyugati, Munténia északkeleti és Dobrudzsa északi felében heves szélfúvás várható, a széllökések sebessége elérheti az 50-70 kilométert óránként, a Déli-Kárpátokban és az Erdélyi-szigethegységben pedig akár a 70-90 kilométert is – írja az Agerpres.

A riasztás érvényes Maros, Brassó, Szeben, Kolozs, Hunyad, Fehér és több más déli megyére is.