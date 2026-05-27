Viharos szél várható, több megyét érint a figyelmeztetés

Az ország mintegy felét érintő viharos szélre adott ki szerdán elsőfokú (sárga) riasztást az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
A meteorológusok szerint csütörtökön Erdély túlnyomó részén, a Bánság déli, Olténia nyugati, Munténia északkeleti és Dobrudzsa északi felében heves szélfúvás várható, a széllökések sebessége elérheti az 50-70 kilométert óránként, a Déli-Kárpátokban és az Erdélyi-szigethegységben pedig akár a 70-90 kilométert is – írja az Agerpres.
A riasztás érvényes Maros, Brassó, Szeben, Kolozs, Hunyad, Fehér és több más déli megyére is.
Testfelületének mintegy 80 százalékán súlyos égési sérüléseket szenvedett egy rudályi 55 éves férfi, miután feltehetően felgyújtotta magát; a SMURD helikopterével szállították Marosvásárhelyre kórházba – közölték szerdán a Szeben megyei hatóságok.
Régi lőszerelemet emeltek ki és szállítottak el Csíkszentkirályról Hargita megyei tűzoltóság kötelékében dolgozó tűzszerészek. A háborús időkből fennmaradt eszközre a vízhálózat cseréjén dolgozó munkások találtak rá.
Kigyúlt és jelentős anyagi károkkal járó tüzet okozott egy elektromos roller, amelyet éjszakára a töltőn hagytak.
Folyóba zuhant személyhez riasztották a tűzoltókat Segesváron. Az áldozatot holtan emelték ki a Nagy-Küküllőből, a mentők már nem tudtak segíteni rajta.
Halálos vasúti baleset és mozdonytűz is történt kedden este: Hunyad megyében egy nőt gázolt el a vonat, Máramaros megyében pedig több mint hatvan utast kellett biztonságba helyezni egy kigyulladt szerelvény miatt.
Elkezdődött a bölcsődei és óvodai iratkozás a 2026–2027-es tanévre, Székelyföldön csak néhány intézményben számítanak túljelentkezésre. A felvétel nem jelentkezési sorrendben dől el.
Egészséges életmóddal és a módosítható kockázati tényezőknek való kitettség csökkentésével megelőzhető a rákos megbetegedések mintegy 40 százaléka – hívták fel a figyelmet az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) szakemberei.
A készülő egységes bértörvény nem megfelelő az egészségügyben dolgozók számára, a kórházakban tervezett ágyszámcsökkentéssel pedig munkahelyek kerülnek veszélybe, állítja a Sanitas szakszervezet. Az érdekvédelem tiltakozásba kezd.
Medve jelenléte miatt kaptak Ro-Alert riasztást kedden az esti órákban Székelykeresztúr, Csíkcsicsó és Parajd lakói.
Több mint száz utas volt azon a vonaton, amelynek kigyulladt a mozdonya kedden délután.
