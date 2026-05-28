Szívesen lenne házigazdája Bukarest a 2028-as UEFA Európa-liga döntőjének

Ciprian Ciucu főpolgármester csütörtökön a Facebook-oldalán bejelentette, hogy aláírta Bukarest pályázati dossziéját a 2028-as UEFA Európa-liga-döntő megrendezésére.

Ciucu szerint hamarosan elindítják a munkálatok műszaki tervének elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárást.

Bejegyzésében közölte, hogy a Nemzeti Aréna felújítási munkálataira pénzt különítettek el a főváros költségvetésében.

A stadion videókockáját jövő évben a versenyszünet idején cserélik le, hogy ez ne befolyásolja a mérkőzések menetrendjét.

Emellett megközelíthetőbbé teszik az 1200 férőhelyes felszíni parkolót is – részletezte az Agerpres beszámolója szerint.

A Román Labdarúgó-szövetség április 2-án jelentette be, hogy folyamatban van a 2028-as vagy 2029-es UEFA Európa-liga-döntő megrendezésére benyújtandó bukaresti pályázat összeállítása.

Az UEFA júniusban jelenti be a 2028-as és 2029-es döntő helyszíneit. Az már ismert, hogy