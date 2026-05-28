Szívesen lenne házigazdája Bukarest a 2028-as UEFA Európa-liga döntőjének

Fotó: Pinti Attila
Ciprian Ciucu főpolgármester csütörtökön a Facebook-oldalán bejelentette, hogy aláírta Bukarest pályázati dossziéját a 2028-as UEFA Európa-liga-döntő megrendezésére.
Bejegyzésében közölte, hogy a Nemzeti Aréna felújítási munkálataira pénzt különítettek el a főváros költségvetésében.
Ciucu szerint hamarosan elindítják a munkálatok műszaki tervének elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárást.
Emellett megközelíthetőbbé teszik az 1200 férőhelyes felszíni parkolót is – részletezte az Agerpres beszámolója szerint.
A Román Labdarúgó-szövetség április 2-án jelentette be, hogy folyamatban van a 2028-as vagy 2029-es UEFA Európa-liga-döntő megrendezésére benyújtandó bukaresti pályázat összeállítása.
Az UEFA júniusban jelenti be a 2028-as és 2029-es döntő helyszíneit. Az már ismert, hogy
A bukaresti Nemzeti Aréna korábban egyszer, 2012. május 9-én adott otthont az Európa-liga döntőjének: akkor az Atlético Madrid 3-0-ra győzte le az Athletic Bilbaót.
