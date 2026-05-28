A gazdaság talpra állításának egyik feltétele a villamos energia árának csökkentése Bolojan szerint

Ilie Bolojan szerint a villamos energia árának csökkentése alapfeltétele Románia gazdasági talpra állításának, ehhez azonban fel kell gyorsítani az energiatermelési, energiatárolási és hálózatkorszerűsítési beruházásokat.

Az ügyvivő miniszterelnök szerda esti Facebook-bejegyzése szerint az energiaárak emelkedése az elmúlt években nemcsak a családok költségeit növelte, hanem a román vállalatok versenyképességét is rontotta. Hangsúlyozta, hogy

az áram ára csak akkor csökkenhet, ha határidőre megvalósulnak a termelési és hálózatfejlesztési beruházások.

Ebből a forrásból 12 milliárd euró vissza nem térítendő támogatást hagytak jóvá az országból, az összegből

Bolojan az Agerpres szemléje szerint emlékeztetett arra, hogy Románia jelentős forrásokhoz jut az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeiből finanszírozott Modernizációs Alapból.

A miniszterelnök szerint számos beruházás késik, különösen az állami energetikai vállalatoknál. Ezt részben azzal magyarázta, hogy a vállalatvezetők megbízási szerződéseiben nincsenek olyan teljesítménymutatók, amelyek a javadalmazásukat a projektek megvalósításához, a rendelkezésre álló források felhasználásához és a határidők betartásához kötnék.

Bejegyezése szerint Bolojan megállapodott az energetikai ágazat felelőseivel arról, hogy