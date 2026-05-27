Már technokrata kormány lehetőségéről beszélnek Bukarestben

Fotó: Presidency
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerdán kijelentette, hogy a Nicușor Dan államfővel folytatott legutóbbi tárgyalásain egy technokrata kormány alakításának lehetősége is felmerült. Szerinte egy ilyen kabinetet nehéz lenne hatékonyan működtetni.
A Digi FM-nek nyilatkozó kormányfő emlékeztetett arra, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) megbuktatta azt a kormányt, amelynek maga is részese volt, de nem vállalja ezért a felelősséget, és nem jelentkezik a miniszterelnöki tisztségért sem. Szerinte ebben a helyzetben érthető, hogy
– olvasható az Agerpres szemléjében.
Bolojan úgy vélekedett, hogy politikai hátország nélkül egy technokrata kormány nehezen tudna eredményesen dolgozni, mert
Hozzátette: fennáll annak a veszélye is, hogy a kormány törvénytervezeteit a parlament gyökeresen módosítja, ami többletkiadásokhoz és a költségvetési céldeficit túllépéséhez vezethet.
Az ügyvivő miniszterelnök közölte, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) komolyan megvizsgálna egy technokrata kormányra vonatkozó esetleges javaslatot. Ebben az esetben a liberálisok álláspontja azon múlik, hogy ki a miniszterelnök-jelölt, mi szerepel a kormányprogramban és kik lennének a kulcsminiszterek. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy
Bolojan elmondta azt is, hogy az államfővel folytatott egyeztetéseken egyetlen miniszterelnök-jelölt neve sem került szóba. Szerinte Nicușor Dan akkor jelenti be, hogy kit bíz meg kormányalakítással, amikor úgy ítéli meg, hogy eljött az ideje.
A parlament alsóháza szerdai ülésén megszavazta az állami vállalatok részvényeinek eladását 2027. december 31-ig megtiltó törvénytervezetet – írja az MTI.
A parajdi sóbánya elárasztása után egy évvel Hargita megye prefektusa, Petres Sándor kijelentette, hogy a történtek gazdasági és társadalmi hatásai továbbra is érzékelhetők.
Fokozott figyelemre és óvatosságra inti a lakosságot a bodoki polgármesteri hivatal a község és a Sütei borvíz közötti útszakaszon tartózkodó anyamedve és négy bocsa miatt.
Befejezték szerdán a közösségi faültetést Nyárádszeredában, ahol a volt téglagyár és szeméttelep helyére 15 ezer tölgyfacsemetét ültettek el. A 2,87 hektáros területen kialakított erdő az autópálya felől érkező portól, zajtól is védi majd a környéket.
Felére csökkentett költségvetéssel és időtartammal, de idén is megtartják a városünnepet Kézdivásárhelyen. A Sokadalmon egyetlen anyaországi zenekar lép fel, az is testvárosi ajándékként.
Az ország mintegy felét érintő viharos szélre adott ki szerdán elsőfokú (sárga) riasztást az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Testfelületének mintegy 80 százalékán súlyos égési sérüléseket szenvedett egy rudályi 55 éves férfi, miután feltehetően felgyújtotta magát; a SMURD helikopterével szállították Marosvásárhelyre kórházba – közölték szerdán a Szeben megyei hatóságok.
Régi lőszerelemet emeltek ki és szállítottak el Csíkszentkirályról Hargita megyei tűzoltóság kötelékében dolgozó tűzszerészek. A háborús időkből fennmaradt eszközre a vízhálózat cseréjén dolgozó munkások találtak rá.
Kigyúlt és jelentős anyagi károkkal járó tüzet okozott egy elektromos roller, amelyet éjszakára a töltőn hagytak.
Folyóba zuhant személyhez riasztották a tűzoltókat Segesváron. Az áldozatot holtan emelték ki a Nagy-Küküllőből, a mentők már nem tudtak segíteni rajta.
