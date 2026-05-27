Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Már technokrata kormány lehetőségéről beszélnek Bukarestben

• Fotó: Presidency

Fotó: Presidency

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerdán kijelentette, hogy a Nicușor Dan államfővel folytatott legutóbbi tárgyalásain egy technokrata kormány alakításának lehetősége is felmerült. Szerinte egy ilyen kabinetet nehéz lenne hatékonyan működtetni.

Székelyhon

2026. május 27., 15:212026. május 27., 15:21

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Digi FM-nek nyilatkozó kormányfő emlékeztetett arra, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) megbuktatta azt a kormányt, amelynek maga is részese volt, de nem vállalja ezért a felelősséget, és nem jelentkezik a miniszterelnöki tisztségért sem. Szerinte ebben a helyzetben érthető, hogy

a technokrata kormány létrehozása az egyik lehetséges forgatókönyv

– olvasható az Agerpres szemléjében.

Hirdetés

Bolojan úgy vélekedett, hogy politikai hátország nélkül egy technokrata kormány nehezen tudna eredményesen dolgozni, mert

a pártok elhárítanák a felelősséget, miközben támogatnák a népszerű, de költségvetési szempontból kockázatos kezdeményezéseket.

Hozzátette: fennáll annak a veszélye is, hogy a kormány törvénytervezeteit a parlament gyökeresen módosítja, ami többletkiadásokhoz és a költségvetési céldeficit túllépéséhez vezethet.

Az ügyvivő miniszterelnök közölte, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) komolyan megvizsgálna egy technokrata kormányra vonatkozó esetleges javaslatot. Ebben az esetben a liberálisok álláspontja azon múlik, hogy ki a miniszterelnök-jelölt, mi szerepel a kormányprogramban és kik lennének a kulcsminiszterek. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

a PNL nem támogatna olyan kormányt, amelynek tagjait a háttérből a PSD irányítja, vagy nem ad valós válaszokat Románia problémáira.

Bolojan elmondta azt is, hogy az államfővel folytatott egyeztetéseken egyetlen miniszterelnök-jelölt neve sem került szóba. Szerinte Nicușor Dan akkor jelenti be, hogy kit bíz meg kormányalakítással, amikor úgy ítéli meg, hogy eljött az ideje.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Medve miatt riasztottak három Hargita megyei településen is
Halálra gázolt a vonat egy nőt és egy mozdony is kigyulladt
Máris van kérője az FK Csíkszeredától távozó Ilyés Róbertnek
Betörtek a nagyváradi premontrei rendházba az önkormányzat emberei
Nagy Attila őszintén a romániai hoki jelenéről és jövőjéről – Helyzetbe hozunk!
Tudós nők – Dr. Salamon Rozália-Veronika: A siker alapja a befektetett munka
Medve miatt riasztottak három Hargita megyei településen is
Székelyhon

Medve miatt riasztottak három Hargita megyei településen is
Halálra gázolt a vonat egy nőt és egy mozdony is kigyulladt
Székelyhon

Halálra gázolt a vonat egy nőt és egy mozdony is kigyulladt
Máris van kérője az FK Csíkszeredától távozó Ilyés Róbertnek
Székely Sport

Máris van kérője az FK Csíkszeredától távozó Ilyés Róbertnek
Betörtek a nagyváradi premontrei rendházba az önkormányzat emberei
Krónika

Betörtek a nagyváradi premontrei rendházba az önkormányzat emberei
Nagy Attila őszintén a romániai hoki jelenéről és jövőjéről – Helyzetbe hozunk!
Székely Sport

Nagy Attila őszintén a romániai hoki jelenéről és jövőjéről – Helyzetbe hozunk!
Tudós nők – Dr. Salamon Rozália-Veronika: A siker alapja a befektetett munka
Nőileg

Tudós nők – Dr. Salamon Rozália-Veronika: A siker alapja a befektetett munka
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 27., szerda

Törvényben tiltották meg az állami cégek részvényeinek eladását

A parlament alsóháza szerdai ülésén megszavazta az állami vállalatok részvényeinek eladását 2027. december 31-ig megtiltó törvénytervezetet – írja az MTI.

Törvényben tiltották meg az állami cégek részvényeinek eladását
Törvényben tiltották meg az állami cégek részvényeinek eladását
2026. május 27., szerda

Törvényben tiltották meg az állami cégek részvényeinek eladását
Hirdetés
2026. május 27., szerda

Hargita megye prefektusa: egy évvel a bányakatasztrófa után is aggasztó a helyzet Parajd térségében

A parajdi sóbánya elárasztása után egy évvel Hargita megye prefektusa, Petres Sándor kijelentette, hogy a történtek gazdasági és társadalmi hatásai továbbra is érzékelhetők.

Hargita megye prefektusa: egy évvel a bányakatasztrófa után is aggasztó a helyzet Parajd térségében
Hargita megye prefektusa: egy évvel a bányakatasztrófa után is aggasztó a helyzet Parajd térségében
2026. május 27., szerda

Hargita megye prefektusa: egy évvel a bányakatasztrófa után is aggasztó a helyzet Parajd térségében
2026. május 27., szerda

Négybocsos anyamedve ólálkodik Bodok közelében

Fokozott figyelemre és óvatosságra inti a lakosságot a bodoki polgármesteri hivatal a község és a Sütei borvíz közötti útszakaszon tartózkodó anyamedve és négy bocsa miatt.

Négybocsos anyamedve ólálkodik Bodok közelében
Négybocsos anyamedve ólálkodik Bodok közelében
2026. május 27., szerda

Négybocsos anyamedve ólálkodik Bodok közelében
2026. május 27., szerda

Korábban szeméttelep volt, most fákkal ültették be

Befejezték szerdán a közösségi faültetést Nyárádszeredában, ahol a volt téglagyár és szeméttelep helyére 15 ezer tölgyfacsemetét ültettek el. A 2,87 hektáros területen kialakított erdő az autópálya felől érkező portól, zajtól is védi majd a környéket.

Korábban szeméttelep volt, most fákkal ültették be
Korábban szeméttelep volt, most fákkal ültették be
2026. május 27., szerda

Korábban szeméttelep volt, most fákkal ültették be
Hirdetés
2026. május 27., szerda

Kisebb költségvetés, egyetlen anyaországi fellépő a kézdivásárhelyi Sokadalmon

Felére csökkentett költségvetéssel és időtartammal, de idén is megtartják a városünnepet Kézdivásárhelyen. A Sokadalmon egyetlen anyaországi zenekar lép fel, az is testvárosi ajándékként.

Kisebb költségvetés, egyetlen anyaországi fellépő a kézdivásárhelyi Sokadalmon
Kisebb költségvetés, egyetlen anyaországi fellépő a kézdivásárhelyi Sokadalmon
2026. május 27., szerda

Kisebb költségvetés, egyetlen anyaországi fellépő a kézdivásárhelyi Sokadalmon
2026. május 27., szerda

Viharos szél várható, több megyét érint a figyelmeztetés

Az ország mintegy felét érintő viharos szélre adott ki szerdán elsőfokú (sárga) riasztást az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Viharos szél várható, több megyét érint a figyelmeztetés
Viharos szél várható, több megyét érint a figyelmeztetés
2026. május 27., szerda

Viharos szél várható, több megyét érint a figyelmeztetés
2026. május 27., szerda

Felgyújthatta magát egy férfi, súlyos égési sérülésekkel szállították Marosvásárhelyre

Testfelületének mintegy 80 százalékán súlyos égési sérüléseket szenvedett egy rudályi 55 éves férfi, miután feltehetően felgyújtotta magát; a SMURD helikopterével szállították Marosvásárhelyre kórházba – közölték szerdán a Szeben megyei hatóságok.

Felgyújthatta magát egy férfi, súlyos égési sérülésekkel szállították Marosvásárhelyre
Felgyújthatta magát egy férfi, súlyos égési sérülésekkel szállították Marosvásárhelyre
2026. május 27., szerda

Felgyújthatta magát egy férfi, súlyos égési sérülésekkel szállították Marosvásárhelyre
Hirdetés
2026. május 27., szerda

Háborús lőszerekdrabokra bukkantak a vízhálózat cseréje közben Csíkszentkirályon

Régi lőszerelemet emeltek ki és szállítottak el Csíkszentkirályról Hargita megyei tűzoltóság kötelékében dolgozó tűzszerészek. A háborús időkből fennmaradt eszközre a vízhálózat cseréjén dolgozó munkások találtak rá.

Háborús lőszerekdrabokra bukkantak a vízhálózat cseréje közben Csíkszentkirályon
Háborús lőszerekdrabokra bukkantak a vízhálózat cseréje közben Csíkszentkirályon
2026. május 27., szerda

Háborús lőszerekdrabokra bukkantak a vízhálózat cseréje közben Csíkszentkirályon
2026. május 27., szerda

Töltőn hagyott elektromos roller miatt gyúlt ki egy lakóház

Kigyúlt és jelentős anyagi károkkal járó tüzet okozott egy elektromos roller, amelyet éjszakára a töltőn hagytak.

Töltőn hagyott elektromos roller miatt gyúlt ki egy lakóház
Töltőn hagyott elektromos roller miatt gyúlt ki egy lakóház
2026. május 27., szerda

Töltőn hagyott elektromos roller miatt gyúlt ki egy lakóház
2026. május 27., szerda

Folyóba zuhant és életét vesztette egy ember Segesváron

Folyóba zuhant személyhez riasztották a tűzoltókat Segesváron. Az áldozatot holtan emelték ki a Nagy-Küküllőből, a mentők már nem tudtak segíteni rajta.

Folyóba zuhant és életét vesztette egy ember Segesváron
Folyóba zuhant és életét vesztette egy ember Segesváron
2026. május 27., szerda

Folyóba zuhant és életét vesztette egy ember Segesváron
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!