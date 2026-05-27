Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Korábban szeméttelep volt, most fákkal ültették be

Befejezték szerdán a közösségi faültetést Nyárádszeredában, ahol a volt téglagyár és szeméttelep helyére 15 ezer tölgyfacsemetét ültettek el. A 2,87 hektáros területen kialakított erdő az autópálya felől érkező portól, zajtól is védi majd a környéket.

Simon Virág

2026. május 27., 14:142026. május 27., 14:14

2026. május 27., 14:332026. május 27., 14:33

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Befejezték szerdán a közösségi faültetést Nyárádszeredában, ahol a volt téglagyár és szeméttelep helyére 15 ezer tölgyfacsemetét ültettek el. A 2,87 hektáros területen kialakított erdő az autópálya felől érkező portól, zajtól is védi majd a környéket.

Simon Virág

2026. május 27., 14:142026. május 27., 14:14

2026. május 27., 14:332026. május 27., 14:33

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Vidám diákok és fehér inges hivatalosságok érkeztek szerdán Nyárádszeredába, a nyárádszentannai részre, hogy a volt téglagyár és szeméttelep helyére tölgyfacsemetéket ültessenek. Találkoztunk tizenegyedikes diákokkal, akik az osztályfőnökükkel jöttek el. Gödröket ástak a facsemetéknek, illetve hordták a vizet, mintha máris vakáción lennének.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Az akción jelen volt a Maros megyei környezetvédelmi igazgatóság vezetője néhány munkatársával, de

Hirdetés
Bukarestből, a környezetvédelmi minisztériumból is érkeztek néhányan, hogy egy-egy fénykép erejéig elültessenek pár csemetét.
• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Gyermekeinknek ültetjük

Tóth Sándor, Nyárádszereda polgármestere portálunknak elmondta, hogy

187 ezer lejt nyertek európai uniós pályázaton, ebből 15 ezer facsemetét vásároltak, amelyeket 2,87 hektáros területre ültettek el.

Öt évig tudják pótolni a meg nem élő facsemetéket, ugyanakkor húsz évig kötelesek megőrizni az erdőt.

A megyei tanács alelnöke is a helyszínen szorgoskodott • Fotó: Haáz Vince

A megyei tanács alelnöke is a helyszínen szorgoskodott

Fotó: Haáz Vince

„Itt harminc évvel ezelőtt téglagyár volt, utána lassan a gödör átalakult szemétteleppé, mi azonban úgy döntöttük, hogy ezt felszámoljuk. Lezártuk a szeméttelepet, földet hordtunk rá, és egy erdőt telepítettünk. Az elmúlt időszakban egy szakcég betette a földbe a legtöbb csemetét, ma, közösségi faültetés keretében befejezzük ezt a munkát. Bekerítjük, és az elkövetkező napokban meg is öntözzük a csemetéket. Ez nemcsak jobb levegőt biztosít a környéknek, hanem zöld függönyként is fog szolgálni, hiszen a telek tőszomszédságában fog majd elhaladni az autópálya, így a portól, zajtól védi majd a házakat” – számolt be a városvezető.

Tizenötezer facsemete került a földbe • Fotó: Haáz Vince

Tizenötezer facsemete került a földbe

Fotó: Haáz Vince

Máshol is erdősítettek

Cristina Pui, a Maros megyei környezetvédelmi hivatal vezetője kérdésünkre elmondta, hogy megyeszerte,

különösen Szászrégen és Segesvár környékén több önkormányzat, de magánszemélyek is telepítettek erdőket az elmúlt időszakban.

Furóval készítették a helyet, ásóval nagyobbították a gödröt. • Fotó: Haáz Vince

Furóval készítették a helyet, ásóval nagyobbították a gödröt.

Fotó: Haáz Vince

Az ültetést felügyelő szakembertől megtudtuk, hogy a szerdán ültetett facsemetéken már levelek is voltak, a korábban elültetetteken azonban még nem, azokat más körülmények között tartották, de

jó gyökerük van, így várható, hogy az elkövetkező időszakban azok is kizöldülnek.

Igaz, az ősszel ültetett facsemetéknek van a legnagyobb esélyük a megmaradásra, de a most földbe kerültek is jó arányban élhetik túl a meleget.

A leendő erdő közelében egy bölcsőde is épül.

Maros megye prefektusa is elültette egy tölgyfacsemetét • Fotó: Haáz Vince

Maros megye prefektusa is elültette egy tölgyfacsemetét

Fotó: Haáz Vince

A tizenegyedikes diákokat osztályfőnökük hozta a faültetésre • Fotó: Haáz Vince

A tizenegyedikes diákokat osztályfőnökük hozta a faültetésre

Fotó: Haáz Vince

Ültetés előtt vízbe áztatták, hogy jobban megmaradjanak • Fotó: Haáz Vince

Ültetés előtt vízbe áztatták, hogy jobban megmaradjanak

Fotó: Haáz Vince

Csaknem három hektáros területet erdősítettek • Fotó: Haáz Vince

Csaknem három hektáros területet erdősítettek

Fotó: Haáz Vince

Tóth Sándor polgármester • Fotó: Haáz Vince

Tóth Sándor polgármester

Fotó: Haáz Vince

Közösségi faültetés Nyárádszeredában • Fotó: Haáz Vince

Közösségi faültetés Nyárádszeredában

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Nyárádszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

Medve miatt riasztottak három Hargita megyei településen is
Halálra gázolt a vonat egy nőt és egy mozdony is kigyulladt
Máris van kérője az FK Csíkszeredától távozó Ilyés Róbertnek
Betörtek a nagyváradi premontrei rendházba az önkormányzat emberei
Nagy Attila őszintén a romániai hoki jelenéről és jövőjéről – Helyzetbe hozunk!
Tudós nők – Dr. Salamon Rozália-Veronika: A siker alapja a befektetett munka
Medve miatt riasztottak három Hargita megyei településen is
Székelyhon

Medve miatt riasztottak három Hargita megyei településen is
Halálra gázolt a vonat egy nőt és egy mozdony is kigyulladt
Székelyhon

Halálra gázolt a vonat egy nőt és egy mozdony is kigyulladt
Máris van kérője az FK Csíkszeredától távozó Ilyés Róbertnek
Székely Sport

Máris van kérője az FK Csíkszeredától távozó Ilyés Róbertnek
Betörtek a nagyváradi premontrei rendházba az önkormányzat emberei
Krónika

Betörtek a nagyváradi premontrei rendházba az önkormányzat emberei
Nagy Attila őszintén a romániai hoki jelenéről és jövőjéről – Helyzetbe hozunk!
Székely Sport

Nagy Attila őszintén a romániai hoki jelenéről és jövőjéről – Helyzetbe hozunk!
Tudós nők – Dr. Salamon Rozália-Veronika: A siker alapja a befektetett munka
Nőileg

Tudós nők – Dr. Salamon Rozália-Veronika: A siker alapja a befektetett munka
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 27., szerda

Törvényben tiltották meg az állami cégek részvényeinek eladását

A parlament alsóháza szerdai ülésén megszavazta az állami vállalatok részvényeinek eladását 2027. december 31-ig megtiltó törvénytervezetet – írja az MTI.

Törvényben tiltották meg az állami cégek részvényeinek eladását
Törvényben tiltották meg az állami cégek részvényeinek eladását
2026. május 27., szerda

Törvényben tiltották meg az állami cégek részvényeinek eladását
Hirdetés
2026. május 27., szerda

Hargita megye prefektusa: egy évvel a bányakatasztrófa után is aggasztó a helyzet Parajd térségében

A parajdi sóbánya elárasztása után egy évvel Hargita megye prefektusa, Petres Sándor kijelentette, hogy a történtek gazdasági és társadalmi hatásai továbbra is érzékelhetők.

Hargita megye prefektusa: egy évvel a bányakatasztrófa után is aggasztó a helyzet Parajd térségében
Hargita megye prefektusa: egy évvel a bányakatasztrófa után is aggasztó a helyzet Parajd térségében
2026. május 27., szerda

Hargita megye prefektusa: egy évvel a bányakatasztrófa után is aggasztó a helyzet Parajd térségében
2026. május 27., szerda

Már technokrata kormány lehetőségéről beszélnek Bukarestben

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerdán kijelentette, hogy a Nicușor Dan államfővel folytatott legutóbbi tárgyalásain egy technokrata kormány alakításának lehetősége is felmerült. Szerinte egy ilyen kabinetet nehéz lenne hatékonyan működtetni.

Már technokrata kormány lehetőségéről beszélnek Bukarestben
Már technokrata kormány lehetőségéről beszélnek Bukarestben
2026. május 27., szerda

Már technokrata kormány lehetőségéről beszélnek Bukarestben
2026. május 27., szerda

Négybocsos anyamedve ólálkodik Bodok közelében

Fokozott figyelemre és óvatosságra inti a lakosságot a bodoki polgármesteri hivatal a község és a Sütei borvíz közötti útszakaszon tartózkodó anyamedve és négy bocsa miatt.

Négybocsos anyamedve ólálkodik Bodok közelében
Négybocsos anyamedve ólálkodik Bodok közelében
2026. május 27., szerda

Négybocsos anyamedve ólálkodik Bodok közelében
Hirdetés
2026. május 27., szerda

Kisebb költségvetés, egyetlen anyaországi fellépő a kézdivásárhelyi Sokadalmon

Felére csökkentett költségvetéssel és időtartammal, de idén is megtartják a városünnepet Kézdivásárhelyen. A Sokadalmon egyetlen anyaországi zenekar lép fel, az is testvárosi ajándékként.

Kisebb költségvetés, egyetlen anyaországi fellépő a kézdivásárhelyi Sokadalmon
Kisebb költségvetés, egyetlen anyaországi fellépő a kézdivásárhelyi Sokadalmon
2026. május 27., szerda

Kisebb költségvetés, egyetlen anyaországi fellépő a kézdivásárhelyi Sokadalmon
2026. május 27., szerda

Viharos szél várható, több megyét érint a figyelmeztetés

Az ország mintegy felét érintő viharos szélre adott ki szerdán elsőfokú (sárga) riasztást az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Viharos szél várható, több megyét érint a figyelmeztetés
Viharos szél várható, több megyét érint a figyelmeztetés
2026. május 27., szerda

Viharos szél várható, több megyét érint a figyelmeztetés
2026. május 27., szerda

Felgyújthatta magát egy férfi, súlyos égési sérülésekkel szállították Marosvásárhelyre

Testfelületének mintegy 80 százalékán súlyos égési sérüléseket szenvedett egy rudályi 55 éves férfi, miután feltehetően felgyújtotta magát; a SMURD helikopterével szállították Marosvásárhelyre kórházba – közölték szerdán a Szeben megyei hatóságok.

Felgyújthatta magát egy férfi, súlyos égési sérülésekkel szállították Marosvásárhelyre
Felgyújthatta magát egy férfi, súlyos égési sérülésekkel szállították Marosvásárhelyre
2026. május 27., szerda

Felgyújthatta magát egy férfi, súlyos égési sérülésekkel szállították Marosvásárhelyre
Hirdetés
2026. május 27., szerda

Háborús lőszerekdrabokra bukkantak a vízhálózat cseréje közben Csíkszentkirályon

Régi lőszerelemet emeltek ki és szállítottak el Csíkszentkirályról Hargita megyei tűzoltóság kötelékében dolgozó tűzszerészek. A háborús időkből fennmaradt eszközre a vízhálózat cseréjén dolgozó munkások találtak rá.

Háborús lőszerekdrabokra bukkantak a vízhálózat cseréje közben Csíkszentkirályon
Háborús lőszerekdrabokra bukkantak a vízhálózat cseréje közben Csíkszentkirályon
2026. május 27., szerda

Háborús lőszerekdrabokra bukkantak a vízhálózat cseréje közben Csíkszentkirályon
2026. május 27., szerda

Töltőn hagyott elektromos roller miatt gyúlt ki egy lakóház

Kigyúlt és jelentős anyagi károkkal járó tüzet okozott egy elektromos roller, amelyet éjszakára a töltőn hagytak.

Töltőn hagyott elektromos roller miatt gyúlt ki egy lakóház
Töltőn hagyott elektromos roller miatt gyúlt ki egy lakóház
2026. május 27., szerda

Töltőn hagyott elektromos roller miatt gyúlt ki egy lakóház
2026. május 27., szerda

Folyóba zuhant és életét vesztette egy ember Segesváron

Folyóba zuhant személyhez riasztották a tűzoltókat Segesváron. Az áldozatot holtan emelték ki a Nagy-Küküllőből, a mentők már nem tudtak segíteni rajta.

Folyóba zuhant és életét vesztette egy ember Segesváron
Folyóba zuhant és életét vesztette egy ember Segesváron
2026. május 27., szerda

Folyóba zuhant és életét vesztette egy ember Segesváron
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!