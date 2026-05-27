Befejezték szerdán a közösségi faültetést Nyárádszeredában, ahol a volt téglagyár és szeméttelep helyére 15 ezer tölgyfacsemetét ültettek el. A 2,87 hektáros területen kialakított erdő az autópálya felől érkező portól, zajtól is védi majd a környéket.
2026. május 27., 14:14
2026. május 27., 14:33
Fotó: Haáz Vince
Vidám diákok és fehér inges hivatalosságok érkeztek szerdán Nyárádszeredába, a nyárádszentannai részre, hogy a volt téglagyár és szeméttelep helyére tölgyfacsemetéket ültessenek. Találkoztunk tizenegyedikes diákokkal, akik az osztályfőnökükkel jöttek el. Gödröket ástak a facsemetéknek, illetve hordták a vizet, mintha máris vakáción lennének.
Az akción jelen volt a Maros megyei környezetvédelmi igazgatóság vezetője néhány munkatársával, de
Tóth Sándor, Nyárádszereda polgármestere portálunknak elmondta, hogy
Öt évig tudják pótolni a meg nem élő facsemetéket, ugyanakkor húsz évig kötelesek megőrizni az erdőt.
A megyei tanács alelnöke is a helyszínen szorgoskodott
„Itt harminc évvel ezelőtt téglagyár volt, utána lassan a gödör átalakult szemétteleppé, mi azonban úgy döntöttük, hogy ezt felszámoljuk. Lezártuk a szeméttelepet, földet hordtunk rá, és egy erdőt telepítettünk. Az elmúlt időszakban egy szakcég betette a földbe a legtöbb csemetét, ma, közösségi faültetés keretében befejezzük ezt a munkát. Bekerítjük, és az elkövetkező napokban meg is öntözzük a csemetéket. Ez nemcsak jobb levegőt biztosít a környéknek, hanem zöld függönyként is fog szolgálni, hiszen a telek tőszomszédságában fog majd elhaladni az autópálya, így a portól, zajtól védi majd a házakat” – számolt be a városvezető.
Tizenötezer facsemete került a földbe
Cristina Pui, a Maros megyei környezetvédelmi hivatal vezetője kérdésünkre elmondta, hogy megyeszerte,
különösen Szászrégen és Segesvár környékén több önkormányzat, de magánszemélyek is telepítettek erdőket az elmúlt időszakban.
Furóval készítették a helyet, ásóval nagyobbították a gödröt.
Az ültetést felügyelő szakembertől megtudtuk, hogy a szerdán ültetett facsemetéken már levelek is voltak, a korábban elültetetteken azonban még nem, azokat más körülmények között tartották, de
Igaz, az ősszel ültetett facsemetéknek van a legnagyobb esélyük a megmaradásra, de a most földbe kerültek is jó arányban élhetik túl a meleget.
A leendő erdő közelében egy bölcsőde is épül.
Maros megye prefektusa is elültette egy tölgyfacsemetét
A tizenegyedikes diákokat osztályfőnökük hozta a faültetésre
Ültetés előtt vízbe áztatták, hogy jobban megmaradjanak
Csaknem három hektáros területet erdősítettek
Tóth Sándor polgármester
Közösségi faültetés Nyárádszeredában
