Korábban szeméttelep volt, most fákkal ültették be Befejezték szerdán a közösségi faültetést Nyárádszeredában, ahol a volt téglagyár és szeméttelep helyére 15 ezer tölgyfacsemetét ültettek el. A 2,87 hektáros területen kialakított erdő az autópálya felől érkező portól, zajtól is védi majd a környéket. Simon Virág 2026. május 27., 14:142026. május 27., 14:14 2026. május 27., 14:332026. május 27., 14:33

Fotó: Haáz Vince

Vidám diákok és fehér inges hivatalosságok érkeztek szerdán Nyárádszeredába, a nyárádszentannai részre, hogy a volt téglagyár és szeméttelep helyére tölgyfacsemetéket ültessenek. Találkoztunk tizenegyedikes diákokkal, akik az osztályfőnökükkel jöttek el. Gödröket ástak a facsemetéknek, illetve hordták a vizet, mintha máris vakáción lennének.

Az akción jelen volt a Maros megyei környezetvédelmi igazgatóság vezetője néhány munkatársával, de

Bukarestből, a környezetvédelmi minisztériumból is érkeztek néhányan, hogy egy-egy fénykép erejéig elültessenek pár csemetét.

Gyermekeinknek ültetjük Tóth Sándor, Nyárádszereda polgármestere portálunknak elmondta, hogy

187 ezer lejt nyertek európai uniós pályázaton, ebből 15 ezer facsemetét vásároltak, amelyeket 2,87 hektáros területre ültettek el.

Öt évig tudják pótolni a meg nem élő facsemetéket, ugyanakkor húsz évig kötelesek megőrizni az erdőt.

A megyei tanács alelnöke is a helyszínen szorgoskodott Fotó: Haáz Vince

„Itt harminc évvel ezelőtt téglagyár volt, utána lassan a gödör átalakult szemétteleppé, mi azonban úgy döntöttük, hogy ezt felszámoljuk. Lezártuk a szeméttelepet, földet hordtunk rá, és egy erdőt telepítettünk. Az elmúlt időszakban egy szakcég betette a földbe a legtöbb csemetét, ma, közösségi faültetés keretében befejezzük ezt a munkát. Bekerítjük, és az elkövetkező napokban meg is öntözzük a csemetéket. Ez nemcsak jobb levegőt biztosít a környéknek, hanem zöld függönyként is fog szolgálni, hiszen a telek tőszomszédságában fog majd elhaladni az autópálya, így a portól, zajtól védi majd a házakat” – számolt be a városvezető.

Tizenötezer facsemete került a földbe Fotó: Haáz Vince

Máshol is erdősítettek Cristina Pui, a Maros megyei környezetvédelmi hivatal vezetője kérdésünkre elmondta, hogy megyeszerte, különösen Szászrégen és Segesvár környékén több önkormányzat, de magánszemélyek is telepítettek erdőket az elmúlt időszakban.

Furóval készítették a helyet, ásóval nagyobbították a gödröt. Fotó: Haáz Vince

Az ültetést felügyelő szakembertől megtudtuk, hogy a szerdán ültetett facsemetéken már levelek is voltak, a korábban elültetetteken azonban még nem, azokat más körülmények között tartották, de

jó gyökerük van, így várható, hogy az elkövetkező időszakban azok is kizöldülnek.

Igaz, az ősszel ültetett facsemetéknek van a legnagyobb esélyük a megmaradásra, de a most földbe kerültek is jó arányban élhetik túl a meleget. A leendő erdő közelében egy bölcsőde is épül.

Maros megye prefektusa is elültette egy tölgyfacsemetét Fotó: Haáz Vince

A tizenegyedikes diákokat osztályfőnökük hozta a faültetésre Fotó: Haáz Vince

Ültetés előtt vízbe áztatták, hogy jobban megmaradjanak Fotó: Haáz Vince

Csaknem három hektáros területet erdősítettek Fotó: Haáz Vince

Tóth Sándor polgármester Fotó: Haáz Vince

Közösségi faültetés Nyárádszeredában Fotó: Haáz Vince

