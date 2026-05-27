Kisebb költségvetés, egyetlen anyaországi fellépő a kézdivásárhelyi Sokadalmon

Fotó: Kocsis Károly
Felére csökkentett költségvetéssel és időtartammal, de idén is megtartják a városünnepet Kézdivásárhelyen. A Sokadalmon egyetlen anyaországi zenekar lép fel, az is testvérvárosi ajándékként.
2026. május 27., 13:202026. május 27., 13:20
2026. május 27., 17:362026. május 27., 17:36
Idén három napot tart a Sokadalom névre keresztelt városünnep, amely június utolsó hétvégéjén, 26–28. között zajlik. A program szerdai, beharangozó sajtóeseményén Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármester hangsúlyozta, hogy bár a tavalyi 700 ezer lejes költségvetéshez képest idén nagyjából
A visszafogott büdzsé miatt egyetlen magyarországi zenekar, a Bikini lép színpadra (péntek este), de az is Mezőkövesd testvérváros ajándékaként, annak elöljáróra, Fekete Zoltán jóvoltából. Ennek következtében – is – megnyílik a lehetőség a helyi együttesek, előadók előtt, hogy tudásukat, tehetségüket megmutathassák a közösség előtt.
Az egyetlen anyaországi fellépő zenakar a Bikini lesz
Fotó: Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala
Lung László Zsolt, a Vigadó Művelődési Központ igazgatója az általa irányított intézmény, illetve az Udvartér Színház városnapokhoz való hozzájárulását taglalta. Ez egyrészt újabb kültéri előadást jelent (2019 és 2022 után), amely ezúttal a Vigadóart március 15-i műsora utóprodukciójaként is felfogható.
A Boldogság titka című darabjukat június 27-én 16 órától játsszák a Vigadó színháztermében, ezzel egyben pontot téve az idei színházi évaduk végére is, továbbá a Móricz Zsigmond nyomában című tantermi előadásukat alternatív helyszíneken tervezik bemutatni a Sokadalom keretében. A március 15-i produkciójuk werkfilmjét egyébként június 22-én szeretnék közszemlére bocsátani, amolyan városünnepi felvezetőként
A Noo Rule neves sztárokkal egészül ki ez alkalomra
Fotó: Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala
A sajtótájékoztatón szintén jelen lévő Bejan Norbert a nemrégiben alakult, általa is képviselt Noo-Rule együttes nagyszínpadi koncertjéről beszélt, amelyben ez alkalommal neves anyaországi és erdélyi énekesek, vendégzenészek is szerepet vállalnak, többek között
Kicsid Laura, Bejan Norbert, Lung László Zsolt és Bokor Tibor a sajtótájékoztatón
Fotó: Kocsis Károly
Kicsid Laura önkormányzati képviselő a Sokadalom gasztropalettáját ismertette, amelyet idén is igyekeztek csak helyi vendéglátó-ipari egységekből összeállítani, és amely tavalyhoz képest két új szereplővel bővült.
Máthé Zoltán és ifj. Tankó Sándor az általuk megálmodott, Drum & Pace nevű közösségi futásról beszélt, amely mintegy 6 kilométert ölel fel a központtól az ipari parkig, ahol az Urbanizén fújhatják majd ki magukat a résztvevők.
Idén közösségi futás is lesz Máthé Zoltán és ifj. Tankó Sándor szervezésében
Fotó: Kocsis Károly
Ménessy Kinga Kitty szervező a kísérő programokról és a színpadi fellépőkről beszélt (a Tanulók Klubja fúvószenekara, a Metro Line, Karma, Ego Sum, Sing Floyd British és a már említett együttesek). Mint elhangzott:
Fotó: Tuchiluș Alex
Szokás szerint a Borudvarban is lesznek külön programok, és természetesen a pityókafesztivált is megtartják – minden adott tehát ahhoz, hogy a kézdiszékiek egy hangulatos hétvégét tudjanak eltölteni.
A parlament alsóháza szerdai ülésén megszavazta az állami vállalatok részvényeinek eladását 2027. december 31-ig megtiltó törvénytervezetet – írja az MTI.
A parajdi sóbánya elárasztása után egy évvel Hargita megye prefektusa, Petres Sándor kijelentette, hogy a történtek gazdasági és társadalmi hatásai továbbra is érzékelhetők.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerdán kijelentette, hogy a Nicușor Dan államfővel folytatott legutóbbi tárgyalásain egy technokrata kormány alakításának lehetősége is felmerült. Szerinte egy ilyen kabinetet nehéz lenne hatékonyan működtetni.
Fokozott figyelemre és óvatosságra inti a lakosságot a bodoki polgármesteri hivatal a község és a Sütei borvíz közötti útszakaszon tartózkodó anyamedve és négy bocsa miatt.
Befejezték szerdán a közösségi faültetést Nyárádszeredában, ahol a volt téglagyár és szeméttelep helyére 15 ezer tölgyfacsemetét ültettek el. A 2,87 hektáros területen kialakított erdő az autópálya felől érkező portól, zajtól is védi majd a környéket.
Az ország mintegy felét érintő viharos szélre adott ki szerdán elsőfokú (sárga) riasztást az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Testfelületének mintegy 80 százalékán súlyos égési sérüléseket szenvedett egy rudályi 55 éves férfi, miután feltehetően felgyújtotta magát; a SMURD helikopterével szállították Marosvásárhelyre kórházba – közölték szerdán a Szeben megyei hatóságok.
Régi lőszerelemet emeltek ki és szállítottak el Csíkszentkirályról Hargita megyei tűzoltóság kötelékében dolgozó tűzszerészek. A háborús időkből fennmaradt eszközre a vízhálózat cseréjén dolgozó munkások találtak rá.
Kigyúlt és jelentős anyagi károkkal járó tüzet okozott egy elektromos roller, amelyet éjszakára a töltőn hagytak.
Folyóba zuhant személyhez riasztották a tűzoltókat Segesváron. Az áldozatot holtan emelték ki a Nagy-Küküllőből, a mentők már nem tudtak segíteni rajta.
szóljon hozzá!