Kisebb költségvetés, egyetlen anyaországi fellépő a kézdivásárhelyi Sokadalmon

Fotó: Kocsis Károly

Fotó: Kocsis Károly

Felére csökkentett költségvetéssel és időtartammal, de idén is megtartják a városünnepet Kézdivásárhelyen. A Sokadalmon egyetlen anyaországi zenekar lép fel, az is testvérvárosi ajándékként.

Kocsis Károly

2026. május 27., 13:20

2026. május 27., 17:362026. május 27., 17:36

Idén három napot tart a Sokadalom névre keresztelt városünnep, amely június utolsó hétvégéjén, 26–28. között zajlik. A program szerdai, beharangozó sajtóeseményén Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármester hangsúlyozta, hogy bár a tavalyi 700 ezer lejes költségvetéshez képest idén nagyjából

feleakkora összeget tudtak kiszorítani erre a célra, igyekeztek minden olyan programpontot megtartani, amelyek az elmúlt években népszerűnek bizonyultak.

A visszafogott büdzsé miatt egyetlen magyarországi zenekar, a Bikini lép színpadra (péntek este), de az is Mezőkövesd testvérváros ajándékaként, annak elöljáróra, Fekete Zoltán jóvoltából. Ennek következtében – is – megnyílik a lehetőség a helyi együttesek, előadók előtt, hogy tudásukat, tehetségüket megmutathassák a közösség előtt.

Az egyetlen anyaországi fellépő zenekar a Bikini lesz

Fotó: Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala

Lung László Zsolt, a Vigadó Művelődési Központ igazgatója az általa irányított intézmény, illetve az Udvartér Színház városnapokhoz való hozzájárulását taglalta. Ez egyrészt újabb kültéri előadást jelent (2019 és 2022 után), amely ezúttal a Vigadóart március 15-i műsora utóprodukciójaként is felfogható.

A Boldogság titka című darabjukat június 27-én 16 órától játsszák a Vigadó színháztermében, ezzel egyben pontot téve az idei színházi évaduk végére is, továbbá a Móricz Zsigmond nyomában című tantermi előadásukat alternatív helyszíneken tervezik bemutatni a Sokadalom keretében. A március 15-i produkciójuk werkfilmjét egyébként június 22-én szeretnék közszemlére bocsátani, amolyan városünnepi felvezetőként

A Noo Rule neves sztárokkal egészül ki ez alkalomra

Fotó: Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala

A sajtótájékoztatón szintén jelen lévő Bejan Norbert a nemrégiben alakult, általa is képviselt Noo-Rule együttes nagyszínpadi koncertjéről beszélt, amelyben ez alkalommal neves anyaországi és erdélyi énekesek, vendégzenészek is szerepet vállalnak, többek között

Pál Gábor, Szabolcsi Bence Fészek, Török Hunor, Veréb Tomi, Lábas Viki, Szirota Jennifer és Baricz Gergő.

Kicsid Laura, Bejan Norbert, Lung László Zsolt és Bokor Tibor a sajtótájékoztatón

Fotó: Kocsis Károly

Kicsid Laura önkormányzati képviselő a Sokadalom gasztropalettáját ismertette, amelyet idén is igyekeztek csak helyi vendéglátó-ipari egységekből összeállítani, és amely tavalyhoz képest két új szereplővel bővült.

Máthé Zoltán és ifj. Tankó Sándor az általuk megálmodott, Drum & Pace nevű közösségi futásról beszélt, amely mintegy 6 kilométert ölel fel a központtól az ipari parkig, ahol az Urbanizén fújhatják majd ki magukat a résztvevők.

Idén közösségi futás is lesz Máthé Zoltán és ifj. Tankó Sándor szervezésében

Fotó: Kocsis Károly

Ménessy Kinga Kitty szervező a kísérő programokról és a színpadi fellépőkről beszélt (a Tanulók Klubja fúvószenekara, a Metro Line, Karma, Ego Sum, Sing Floyd British és a már említett együttesek). Mint elhangzott:

idén sem marad el a hagyományostermék- és kézműves vásár, a gyerekeket váró Morgó Metropolis, az utcazene, ugyanakkor a Céhtörténeti Múzeum és a városi könyvtár is szerepet vállal.

Fotó: Tuchiluș Alex

Szokás szerint a Borudvarban is lesznek külön programok, és természetesen a pityókafesztivált is megtartják – minden adott tehát ahhoz, hogy a kézdiszékiek egy hangulatos hétvégét tudjanak eltölteni.

Háromszék Kézdivásárhely
Hirdetés

2026. május 27., szerda

Törvényben tiltották meg az állami cégek részvényeinek eladását

A parlament alsóháza szerdai ülésén megszavazta az állami vállalatok részvényeinek eladását 2027. december 31-ig megtiltó törvénytervezetet – írja az MTI.

2026. május 27., szerda

Hargita megye prefektusa: egy évvel a bányakatasztrófa után is aggasztó a helyzet Parajd térségében

A parajdi sóbánya elárasztása után egy évvel Hargita megye prefektusa, Petres Sándor kijelentette, hogy a történtek gazdasági és társadalmi hatásai továbbra is érzékelhetők.

2026. május 27., szerda

Már technokrata kormány lehetőségéről beszélnek Bukarestben

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerdán kijelentette, hogy a Nicușor Dan államfővel folytatott legutóbbi tárgyalásain egy technokrata kormány alakításának lehetősége is felmerült. Szerinte egy ilyen kabinetet nehéz lenne hatékonyan működtetni.

2026. május 27., szerda

Négybocsos anyamedve ólálkodik Bodok közelében

Fokozott figyelemre és óvatosságra inti a lakosságot a bodoki polgármesteri hivatal a község és a Sütei borvíz közötti útszakaszon tartózkodó anyamedve és négy bocsa miatt.

2026. május 27., szerda

Korábban szeméttelep volt, most fákkal ültették be

Befejezték szerdán a közösségi faültetést Nyárádszeredában, ahol a volt téglagyár és szeméttelep helyére 15 ezer tölgyfacsemetét ültettek el. A 2,87 hektáros területen kialakított erdő az autópálya felől érkező portól, zajtól is védi majd a környéket.

2026. május 27., szerda

Viharos szél várható, több megyét érint a figyelmeztetés

Az ország mintegy felét érintő viharos szélre adott ki szerdán elsőfokú (sárga) riasztást az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

2026. május 27., szerda

Felgyújthatta magát egy férfi, súlyos égési sérülésekkel szállították Marosvásárhelyre

Testfelületének mintegy 80 százalékán súlyos égési sérüléseket szenvedett egy rudályi 55 éves férfi, miután feltehetően felgyújtotta magát; a SMURD helikopterével szállították Marosvásárhelyre kórházba – közölték szerdán a Szeben megyei hatóságok.

2026. május 27., szerda

Háborús lőszerekdrabokra bukkantak a vízhálózat cseréje közben Csíkszentkirályon

Régi lőszerelemet emeltek ki és szállítottak el Csíkszentkirályról Hargita megyei tűzoltóság kötelékében dolgozó tűzszerészek. A háborús időkből fennmaradt eszközre a vízhálózat cseréjén dolgozó munkások találtak rá.

2026. május 27., szerda

Töltőn hagyott elektromos roller miatt gyúlt ki egy lakóház

Kigyúlt és jelentős anyagi károkkal járó tüzet okozott egy elektromos roller, amelyet éjszakára a töltőn hagytak.

2026. május 27., szerda

Folyóba zuhant és életét vesztette egy ember Segesváron

Folyóba zuhant személyhez riasztották a tűzoltókat Segesváron. Az áldozatot holtan emelték ki a Nagy-Küküllőből, a mentők már nem tudtak segíteni rajta.

