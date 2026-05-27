Kisebb költségvetés, egyetlen anyaországi fellépő a kézdivásárhelyi Sokadalmon

Felére csökkentett költségvetéssel és időtartammal, de idén is megtartják a városünnepet Kézdivásárhelyen. A Sokadalmon egyetlen anyaországi zenekar lép fel, az is testvérvárosi ajándékként.

Kocsis Károly 2026. május 27., 13:202026. május 27., 13:20 2026. május 27., 17:362026. május 27., 17:36

Idén három napot tart a Sokadalom névre keresztelt városünnep, amely június utolsó hétvégéjén, 26–28. között zajlik. A program szerdai, beharangozó sajtóeseményén Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármester hangsúlyozta, hogy bár a tavalyi 700 ezer lejes költségvetéshez képest idén nagyjából

feleakkora összeget tudtak kiszorítani erre a célra, igyekeztek minden olyan programpontot megtartani, amelyek az elmúlt években népszerűnek bizonyultak.

A visszafogott büdzsé miatt egyetlen magyarországi zenekar, a Bikini lép színpadra (péntek este), de az is Mezőkövesd testvérváros ajándékaként, annak elöljáróra, Fekete Zoltán jóvoltából. Ennek következtében – is – megnyílik a lehetőség a helyi együttesek, előadók előtt, hogy tudásukat, tehetségüket megmutathassák a közösség előtt.

Az egyetlen anyaországi fellépő zenakar a Bikini lesz Fotó: Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala

Lung László Zsolt, a Vigadó Művelődési Központ igazgatója az általa irányított intézmény, illetve az Udvartér Színház városnapokhoz való hozzájárulását taglalta. Ez egyrészt újabb kültéri előadást jelent (2019 és 2022 után), amely ezúttal a Vigadóart március 15-i műsora utóprodukciójaként is felfogható.

A Boldogság titka című darabjukat június 27-én 16 órától játsszák a Vigadó színháztermében, ezzel egyben pontot téve az idei színházi évaduk végére is, továbbá a Móricz Zsigmond nyomában című tantermi előadásukat alternatív helyszíneken tervezik bemutatni a Sokadalom keretében. A március 15-i produkciójuk werkfilmjét egyébként június 22-én szeretnék közszemlére bocsátani, amolyan városünnepi felvezetőként

A Noo Rule neves sztárokkal egészül ki ez alkalomra Fotó: Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala

A sajtótájékoztatón szintén jelen lévő Bejan Norbert a nemrégiben alakult, általa is képviselt Noo-Rule együttes nagyszínpadi koncertjéről beszélt, amelyben ez alkalommal neves anyaországi és erdélyi énekesek, vendégzenészek is szerepet vállalnak, többek között

Pál Gábor, Szabolcsi Bence Fészek, Török Hunor, Veréb Tomi, Lábas Viki, Szirota Jennifer és Baricz Gergő.

Kicsid Laura, Bejan Norbert, Lung László Zsolt és Bokor Tibor a sajtótájékoztatón Fotó: Kocsis Károly

Kicsid Laura önkormányzati képviselő a Sokadalom gasztropalettáját ismertette, amelyet idén is igyekeztek csak helyi vendéglátó-ipari egységekből összeállítani, és amely tavalyhoz képest két új szereplővel bővült. Máthé Zoltán és ifj. Tankó Sándor az általuk megálmodott, Drum & Pace nevű közösségi futásról beszélt, amely mintegy 6 kilométert ölel fel a központtól az ipari parkig, ahol az Urbanizén fújhatják majd ki magukat a résztvevők.

Idén közösségi futás is lesz Máthé Zoltán és ifj. Tankó Sándor szervezésében Fotó: Kocsis Károly

Ménessy Kinga Kitty szervező a kísérő programokról és a színpadi fellépőkről beszélt (a Tanulók Klubja fúvószenekara, a Metro Line, Karma, Ego Sum, Sing Floyd British és a már említett együttesek). Mint elhangzott:

idén sem marad el a hagyományostermék- és kézműves vásár, a gyerekeket váró Morgó Metropolis, az utcazene, ugyanakkor a Céhtörténeti Múzeum és a városi könyvtár is szerepet vállal.

