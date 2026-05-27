Hat dologra kellene odafigyelni, hogy megelőzzük a rákot

Egészséges életmóddal és a módosítható kockázati tényezőknek való kitettség csökkentésével megelőzhető a rákos megbetegedések mintegy 40 százaléka – hívták fel a figyelmet az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) szakemberei kedden az európai rákellenes hét alkalmából.
A daganatos betegségek fő rizikófaktorai közül kiemelték a dohányzást, az alkoholfogyasztást, az egészségtelen táplálkozást, a túlsúlyt és az elhízást, a mozgásszegény életmódnak, valamint a káros környezeti tényezőknek való kitettséget.
A szakemberek hangsúlyozták, hogy a megelőzés – a dohányzásról és alkoholfogyasztásról való leszokástól kezdve a kiegyensúlyozott étrend és a rendszeres testmozgás bevezetéséig – továbbra is a leghatékonyabb módja annak, hogy csökkentsük a rákos betegség kialakulásának kockázatát.
és a rák miatti halálozás kockázata 75 éves kor előtt mintegy 14 százalék.
A méhnyakrák-, az emlőrák-, a vastagbélrák- és a tüdőrákszűréssel Románia fontos lépéseket tett a korai felismerés irányába, ugyanakkor a 2021–2027-es országos egészségügyi program keretében jelentős forrásokat különítettek el az onkológiai diagnosztikai és kezelési infrastruktúra korszerűsítésére – írja az Agerpres hírügynökség a közegészségügyi intézet tájékoztatására hivatkozva.
