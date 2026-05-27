Óriásmajálissal és gyermeknappal készülnek Szejkén

Fotó: László Ildikó
Pótolják az eredetileg április végére és május elejére tervezett, rossz idő miatt elhalasztott programokat: május 30–31-én, valamint gyermeknapon a Szejkei Óriásmajális három napon át várja a családokat.
Az eredetileg április végére és május elejére tervezett eseményeket a kedvezőtlen időjárás miatt halasztották el, a szervezők azonban most egyetlen, háromnapos rendezvénysorozatban pótolják a programokat. Május 30–31-én, valamint gyermeknap alkalmából hétfőn a Szejkei Óriásmajális veszi birtokba a szejkefürdői területet.
szombaton a magyar filmek és rajzfilmek kerülnek középpontba, vasárnap a kerékpáros programoké és a klasszikus majálisi hangulaté lesz a főszerep, hétfőn pedig teljes egészében a gyermekeké a terep.
A programok között műsorok, filmvetítés és tombolahúzás is szerepel, vasárnap kerékpárokat is nyerhetnek a résztvevők. Emellett kincskeresés, gyermekelőadások és családi programok is lesznek. A gyermeknapi tombola bevételét jótékony célra ajánlják fel – olvasható a székelyudvarhelyi városháza közleményében.
A szervezők arra is felhívják a figyelmet, hogy
az Urbana Transport a munkaszüneti napok ellenére a teljes hétvégén járatokat indít a Szejkére.
A buszjáratok menetrendje pedig itt.
