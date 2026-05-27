Óriásmajálissal és gyermeknappal készülnek Szejkén

Fotó: László Ildikó

Pótolják az eredetileg április végére és május elejére tervezett, rossz idő miatt elhalasztott programokat: május 30–31-én, valamint gyermeknapon a Szejkei Óriásmajális három napon át várja a családokat.

Székelyhon

2026. május 27., 13:552026. május 27., 13:55

Az eredetileg április végére és május elejére tervezett eseményeket a kedvezőtlen időjárás miatt halasztották el, a szervezők azonban most egyetlen, háromnapos rendezvénysorozatban pótolják a programokat. Május 30–31-én, valamint gyermeknap alkalmából hétfőn a Szejkei Óriásmajális veszi birtokba a szejkefürdői területet.

A hétvége minden napja külön tematikát kapott:

szombaton a magyar filmek és rajzfilmek kerülnek középpontba, vasárnap a kerékpáros programoké és a klasszikus majálisi hangulaté lesz a főszerep, hétfőn pedig teljes egészében a gyermekeké a terep.

A programok között műsorok, filmvetítés és tombolahúzás is szerepel, vasárnap kerékpárokat is nyerhetnek a résztvevők. Emellett kincskeresés, gyermekelőadások és családi programok is lesznek. A gyermeknapi tombola bevételét jótékony célra ajánlják fel – olvasható a székelyudvarhelyi városháza közleményében.

A szervezők arra is felhívják a figyelmet, hogy

a hosszú hétvége alatt autóbusszal is könnyen megközelíthető lesz a helyszín,

az Urbana Transport a munkaszüneti napok ellenére a teljes hétvégén járatokat indít a Szejkére.

Az óriásmajális teljes programja ide kattintva olvasható, a buszjáratok menetrendje pedig itt.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
Medve miatt riasztottak három Hargita megyei településen is
A rovat további cikkei

2026. május 27., szerda

Figyelemfelkeltő jelzéseket festenek fel az iskolák közelében lévő átjáróknál

Figyelemfelkeltő rajzokat festenek a székelyudvarhelyi iskolák közelében lévő átjáróknál, hogy a gyalogosokat óvatosságra intsék. A kezdeményezés célja a baleset-megelőzés. Ezt a módszert Csíkszeredában is alkalmazták.

2026. május 26., kedd

Újabb forgalmas helyszínen kezdődik útfelújítás Székelyudvarhelyen

Kedd reggel elkezdik a Haáz Rezső Múzeum előtti körforgalom felújításának előkészítését, így forgalomkorlátozásokra kell számítani – közli Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere.

2026. május 25., hétfő

Öt év alatt a város peremére szorítják ki a varjakat

Szakaszosan költöztetik el a vetési varjak fészkeit Székelyudvarhelyen, hogy öt év alatt a város peremére szorítsák ki a populáció nagy részét. A beavatkozás egyes helyszíneken már eredményesnek bizonyult.

2026. május 24., vasárnap

Petőfi körtefája mellett újult meg a történelmi Gyárfás-kúria

Több mint 8 millió lejes román kormánytámogatásból újították fel a székelykeresztúri Gyárfás-kúriát. A vasárnap délutáni avatóünnepségen arról beszéltek, hogy a magyar szellemi örökség egy darabját sikerült megmenteni.

2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

2026. május 22., péntek

„A zarándokút a szív útja” – útnak indultak a zarándokok Székelyudvarhelyről Csíksomlyóra

Útnak indult a közel hétszáz zarándok Székelyudvarhelyről péntek reggel, akik a következő napokban gyalogosan mennek Csíksomlyóig, hogy együtt vegyenek részt a pünkösdszombati búcsús szentmisén.

2026. május 21., csütörtök

Ázsia felé veszik az irányt az erdélyi motoros kalandorok

A székelyudvarhelyi Mihály Alpár és útitársa, a szatmárnémeti Bertici Attila ezúttal Mongóliáig terveznek eljutni, mintegy 25 ezer kilométert megtéve 60 nap alatt.

2026. május 20., szerda

Udvarhelyszéki falvak iskoláiban folytattak ellenőrzést a rendőrök

Közös rendőrségi és csendőrségi akció zajlott szerdán több Hargita megyei településen az iskolai biztonság erősítése érdekében: a tanintézményekben és azok környékén is zajlottak ellenőrzések.

2026. május 20., szerda

A székely himnusz napját ünneplik Székelyudvarhelyen

Idén is megszervezik a székely himnusz napját Székelyudvarhelyen, ahol közösen idézik fel himnuszunk történetét, kulturális örökségét és azokat az alkotókat, akiknek munkája ma is része közösségi emlékezetnek.

2026. május 20., szerda

Felvonulással és látványos bemutatókkal ünnepel a helyi rendőrség Székelyudvarhelyen

Szolgálati járművek, rendvédelmi bemutatók és látványos kutyás program várja az érdeklődőket május 21-én a Márton Áron téren, a helyi rendőrség napja alkalmából.

