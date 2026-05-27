Óvodai csoportba a 3 és 6 éves kor közötti gyermekeket lehet beíratni ezen a héten

Elkezdődött a bölcsődei és óvodai iratkozás a 2026–2027-es tanévre, Székelyföldön csak néhány intézményben számítanak túljelentkezésre. A felvétel nem jelentkezési sorrendben dől el, hanem a módszertanban rögzített általános és intézményszintű feltételek alapján.

Hajnal Csilla 2026. május 27., 09:412026. május 27., 09:41

Bölcsődébe a 2026–2027-es tanévre az a kisgyerek íratható, aki 3 hónapos és 3 éves kor között van, a jóváhagyott férőhelyek számának erejéig. Óvodai csoportba pedig a 3 és 6 év közötti gyermekeket lehet beíratni, szintén a jóváhagyott férőhelyek számának megfelelően. Hirdetés A férőhelyek elosztásánál elsőbbséget élveznek a négyévesek, vagyis a középső csoportba járók,

valamint az ötéves gyermekek, a nagycsoportosok, hogy teljes évfolyamuk bekerülhessen az óvodába – áll a tanügyminisztérium felhívásában. Az iratkozás több szakaszból áll: a már óvodás gyerekek visszaíratását követően az óvodák meghirdették a megmaradt férőhelyek számát, ezen a héten pedig az iratkozás első szakasza zajlik. A bejutott gyerekek listáját, illetve a megmaradt férőhelyek számát június 18-án közlik.

Június 22. és 26. között ismét lehet iratkozni a szabad helyekre, ennek eredményeit július 9-én teszik közzé az intézmények.

Augusztus 17. és 27. között pedig azoknak a gyerekeknek a beiratását is rendezik, akik lemaradtak az első két szakaszról, vagy akiket nem vettek fel az iskolába. Ekkor már olyan, a két évet betöltött gyerekeket is felvehetnek, akiket a szülők óvodába íratnának.

Csupán néhány intézményben számítanak túljelentkezésre Kovács Júlia, a Maros megyei magyar óvodai oktatásért felelős szaktanfelügyelő a Székelyhonnak kifejtette, túljelentkezés esetén az általános kritériumok sorrendje, majd a specifikus, vagyis intézményszintű kritériumok alapján dől el, ki kerül be az intézménybe. A szaktanfelügyelő ugyanakkor azt is elmondta, hogy

nem számítanak tolongásra, mert sajnos nincs annyi gyerek, hogy nagy versenyhelyzetek alakuljanak ki.

Csupán néhány intézmény esetében fordulhat elő túljelentkezés, de a helyek száma nagyjából azonos az intézmények beiskolázási tervei alapján, és nincs rendhagyó változás az elmúlt évekhez képest. Hozzátette, mire az új tanév megkezdődik, nagyjából minden olyan gyerek beiskolázása megoldódik, aki erre igényt tart. Kovászna és Hargita megyékben sem lesz túljelentkezés Háromszéken sem valószínű, hogy gondok lennének a helyek tekintetében, mert

amióta beindultak a bölcsődék, a terhet valamelyest leveszik az óvodákról, ahová gyakran akartak a szülők beíratni három év alatti gyerekeket is a kiscsoportokba.

Idén azonban nem valószínű, hogy több kérés lesz, mint ahány hely van meghirdetve az intézményekben – tudtuk meg Kiss Imrétől, Kovászna megye főtanfelügyelőjétől. Hargita megyében sem számítanak túljelentkezésre az óvodák. Márton Adél, óvodákért felelős szaktanfelügyelő úgy véli, a gyermeklétszám csökkenőben van az óvodás korúak esetében Hargita megyében is, nagyobb igény van viszont itt a bölcsődei helyekre. Elsődleges szempont a gyerek kora Túljelentkezés esetén a felvételi sorrendet meghatározott szempontok alapján állapítják meg. Előnyt élveznek mindenekelőtt a 4 vagy 5 éves gyermekek, valamint azok, akiknek lakhelye, tartózkodási helye vagy szülőjük munkahelye az óvoda közelében van. Szintén előnyösebb helyzetben vannak azok, akiknek valamelyik szülője nappali tagozaton tanul, akik gyámság vagy különleges védelmi intézkedés alatt állnak, illetve

akiket egyedülálló szülő nevel, vagy nagycsaládban élnek.