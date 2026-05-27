Óvodai csoportba a 3 és 6 éves kor közötti gyermekeket lehet beíratni ezen a héten
Fotó: Borbély Fanni
Elkezdődött a bölcsődei és óvodai iratkozás a 2026–2027-es tanévre, Székelyföldön csak néhány intézményben számítanak túljelentkezésre. A felvétel nem jelentkezési sorrendben dől el, hanem a módszertanban rögzített általános és intézményszintű feltételek alapján.
Bölcsődébe a 2026–2027-es tanévre az a kisgyerek íratható, aki 3 hónapos és 3 éves kor között van, a jóváhagyott férőhelyek számának erejéig.
Óvodai csoportba pedig a 3 és 6 év közötti gyermekeket lehet beíratni, szintén a jóváhagyott férőhelyek számának megfelelően.
A férőhelyek elosztásánál elsőbbséget élveznek
a négyévesek, vagyis a középső csoportba járók,
valamint az ötéves gyermekek, a nagycsoportosok, hogy teljes évfolyamuk bekerülhessen az óvodába
– áll a tanügyminisztérium felhívásában.
Az iratkozás több szakaszból áll: a már óvodás gyerekek visszaíratását követően az óvodák meghirdették a megmaradt férőhelyek számát, ezen a héten pedig az iratkozás első szakasza zajlik. A bejutott gyerekek listáját, illetve a megmaradt férőhelyek számát június 18-án közlik.
Augusztus 17. és 27. között pedig azoknak a gyerekeknek a beiratását is rendezik, akik lemaradtak az első két szakaszról, vagy akiket nem vettek fel az iskolába. Ekkor már olyan, a két évet betöltött gyerekeket is felvehetnek, akiket a szülők óvodába íratnának.
Fotó: Borbély Fanni
Kovács Júlia, a Maros megyei magyar óvodai oktatásért felelős szaktanfelügyelő a Székelyhonnak kifejtette, túljelentkezés esetén az általános kritériumok sorrendje, majd a specifikus, vagyis intézményszintű kritériumok alapján dől el, ki kerül be az intézménybe.
A szaktanfelügyelő ugyanakkor azt is elmondta, hogy
Csupán néhány intézmény esetében fordulhat elő túljelentkezés, de a helyek száma nagyjából azonos az intézmények beiskolázási tervei alapján, és nincs rendhagyó változás az elmúlt évekhez képest. Hozzátette, mire az új tanév megkezdődik, nagyjából minden olyan gyerek beiskolázása megoldódik, aki erre igényt tart.
Háromszéken sem valószínű, hogy gondok lennének a helyek tekintetében, mert
Idén azonban nem valószínű, hogy több kérés lesz, mint ahány hely van meghirdetve az intézményekben – tudtuk meg Kiss Imrétől, Kovászna megye főtanfelügyelőjétől.
Hargita megyében sem számítanak túljelentkezésre az óvodák. Márton Adél, óvodákért felelős szaktanfelügyelő úgy véli, a gyermeklétszám csökkenőben van az óvodás korúak esetében Hargita megyében is, nagyobb igény van viszont itt a bölcsődei helyekre.
Túljelentkezés esetén a felvételi sorrendet meghatározott szempontok alapján állapítják meg. Előnyt élveznek mindenekelőtt a 4 vagy 5 éves gyermekek, valamint azok, akiknek lakhelye, tartózkodási helye vagy szülőjük munkahelye az óvoda közelében van.
Szintén előnyösebb helyzetben vannak azok, akiknek valamelyik szülője nappali tagozaton tanul, akik gyámság vagy különleges védelmi intézkedés alatt állnak, illetve
Figyelembe veszik azt is, ha mindkét szülő dolgozik, illetve ha valamelyikük nyugdíjas, fogyatékossággal él, vagy munkanélküliként aktívan munkát keres. Előnyt jelent az is, ha a gyermeknek fogyatékossági igazolványa van, valamint ha már van testvére az adott intézményben.
