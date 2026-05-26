Magyar alkotókat is díjaztak az UNITER-gálán

Pálffy Tibor a legjobb férfi mellékszereplő-díjat vette át a Rinocéroszok című darabban nyújtott alakításáért

A hazai színházi világ legrangosabb szakmai elismeréseit osztották ki hétfőn a bukaresti UNITER-gálán, ahol több erdélyi magyar alkotó és művész is elismerésben részesült.

Hajnal Csilla 2026. május 26., 17:212026. május 26., 17:21

A román színházi élet egyik legrangosabb szakmai elismerésén, az idén 34. alkalommal megszervezett UNITER-gálán több erdélyi magyar művész munkáját is elismerték: Boros Kinga teatrológus, színikritikus – a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem docense – kapta a Legjobb Kritikusnak járó George Banu-díjat az erdélyi színház területén végzett, multikulturális szemléletű kritikai munkájáért.

Boros Kinga kapta a Legjobb Kritikusnak járó George Banu-díjat Fotó: Borbély Fanni

A sepsiszentgyörgyi Pálffy Tibor színművész a legjobb férfi mellékszereplő-díjat vette át Eugène Ionesco Rinocéroszok című darabjában nyújtott alakításáért. Hirdetés A marosvásárhelyi születésű Tompa Gábor rendező, a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatója pedig életműdíjat vitt haza az UNITER-gáláról hétfőn.

Tompa Gábor életműdíjat vitt haza Fotó: Biró István / Kolozsvári Állami Magyar Színház