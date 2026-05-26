Közös városi applikációt fejleszt Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós

Indul a CityApp applikáció kivitelezése, aláírta Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós polgármestere a két város közös, digitalizációját fejlesztő applikációra benyújtott pályázat finanszírozási szerződését pénteken.

Székelyhon 2026. május 26., 12:232026. május 26., 12:23

A pályázat a két város, Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós funkcionalitásbeli fejlődését új alapokra helyezi. Szakács-Paál István polgármester kiemelte: a városnak kiemelten fontos, hogy egy ténylegesen használható, valóban felhasználóbarát applikációja legyen. Nagy Zoltán polgármester szerint a pályázat egy újfajta városvezetői gondolkodást fog segíteni. Nem csak a kulturális és közösségépítés kerül előtérbe már, hanem

a digitális kihívások megoldásában is lépést kell tartani.

A ma hivatala elérhető és emberközeli kell legyen, a működő várost tovább kell vinni az emberekhez – hangsúlyozta a gyergyói polgármester. Az új fejlesztés nem a belső működéshez köthető rendszer lesz, az új platform illeszkedik a meglévő rendszerekhez. A pályázatot 2024 novemberében nyújtotta be az új városvezetés, az elbírálás mintegy másfél évet vett igénybe – közli a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal. A szerződést ebben a hónapban írta alá a két város a finanszírozási szerződést,

a megvalósítás határideje 2027 augusztusa.