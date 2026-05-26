Közös városi applikációt fejleszt Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós

Fotó: Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala
Indul a CityApp applikáció kivitelezése, aláírta Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós polgármestere a két város közös, digitalizációját fejlesztő applikációra benyújtott pályázat finanszírozási szerződését pénteken.
A pályázat a két város, Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós funkcionalitásbeli fejlődését új alapokra helyezi. Szakács-Paál István polgármester kiemelte: a városnak kiemelten fontos, hogy egy ténylegesen használható, valóban felhasználóbarát applikációja legyen.
Nagy Zoltán polgármester szerint a pályázat egy újfajta városvezetői gondolkodást fog segíteni. Nem csak a kulturális és közösségépítés kerül előtérbe már, hanem
A ma hivatala elérhető és emberközeli kell legyen, a működő várost tovább kell vinni az emberekhez – hangsúlyozta a gyergyói polgármester.
Az új fejlesztés nem a belső működéshez köthető rendszer lesz, az új platform illeszkedik a meglévő rendszerekhez. A pályázatot 2024 novemberében nyújtotta be az új városvezetés, az elbírálás mintegy másfél évet vett igénybe – közli a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal.
A szerződést ebben a hónapban írta alá a két város a finanszírozási szerződést,
A pályázat összértéke 2,5 millió lej, amelyből a támogatás értéke 2,33 millió lej, a fennmaradó 170 ezer lejt a két város önrészét teszi ki.
A projekt több fontos elemet tartalmaz:
Kétirányú kommunikációs modul
AI chatbot
Részvételi költségvetés
Gamifikáció és jutalmak
Kulturális események egy helyen
Kuponkártya
Parkolás-kezelés
Szociális igazgatóság
Olyan applikáció fejlesztése a cél a pályázatból, amely a későbbiekben a technológiai fejlődéseket is képes lesz követni – írják.
A helyi ügyintézést segítő alkalmazás és különböző digitalizációs megoldások fejlesztésének finanszírozására közösen pályázott Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós. A múlt évi áfaemelés miatt módosítani kellett projekt költségeit.
Az új közalkalmazotti bértörvény tervezete szerint a közintézmények kötelesek lesznek évente két alkalommal közzétenni az alkalmazottaiknak fizetett alapbérek, pótlékok és egyéb juttatások jegyzékét.
Frontálisan ütközött egy autó és egy lovasszekér hétfőn este Oroszhegy és Székelyszentkirály között, a 134C jelzésű megyei úton. A lovas szekeret irányító 36 éves férfit kórházba szállították, ahol később elhunyt.
Pontosították az újabb székelyudvarhelyi ifjúsági lakások (ANL) megépítéséhez szükséges területvásárlási szándékot kedden az önkormányzati képviselők. Hamarosan elkezdődnek az árról szóló tárgyalások a telektulajdonossal.
Egy autó és egy szekeres ütközött hétfőn este Székelyszentkirály határában, a baleset következtében egy személy elhunyt – erősítette meg lapunknak a község polgármestere.
Két csűr teljesen, valamint több épület részlegesen égett le keddre virradóra Szentegyházán.
A csíkszeredai rendőrség hivatalból indított eljárást vallási helyek vagy vallási tárgyak meggyalázásának gyanúja miatt a csíksomlyói Hármashalom-oltár színpadán parkoló autók ügyében.
Az új közalkalmazotti bértörvény tervezete szerint a közintézmények kötelesek lesznek évente két alkalommal közzétenni az alkalmazottaiknak fizetett alapbérek, pótlékok és egyéb juttatások jegyzékét.
A túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát a teljesítést követő 60 naptári napon belül kiadott szabadidővel kell kompenzálni, bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök tudomásul vette Demeter András István lemondását a kulturális miniszteri tisztségről – közölte hétfői sajtótájékoztatóján a kormányszóvivő.
szóljon hozzá!