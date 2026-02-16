Rovatok
Módosítani kellett a költségeket a székelyudvarhelyi és gyergyószentmiklósi CityApp pályázat esetében

A közösen pályázó két önkormányzatnak hétfőn módosítania kellett a szerződéskötés előtt álló projekt költségeit

A közösen pályázó két önkormányzatnak hétfőn módosítania kellett a szerződéskötés előtt álló projekt költségeit / Archív

Fotó: Csató Andrea

A helyi ügyintézést segítő alkalmazás és különböző digitalizációs megoldások fejlesztésének finanszírozására közösen pályázott Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós. A múlt évi áfaemelés miatt módosítani kellett projekt költségeit.

Széchely István

2026. február 16., 15:00

Digitális megoldások és CityApp fejlesztése Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós városában a neve annak a pályázatnak, amelyet a két város közösen nyújtott be 2024-ben a Központi Régió Programban (POR). A megnyert pályázat összértéke 2,53 millió lej, ebből a pénzből fejlesztik majd a CityApp alkalmazást is.

Székelyudvarhelyen a lakók ügyintézését könnyítő applikáció létrehozása a cél,

amelyen keresztül különböző lekérdezésekre nyílik lehetőég, illetve különböző bejelentéseket is lehet majd tenni a városházán.

Korábban a pályázat műszaki-gazdasági mutatóinak elfogadásakor szükség volt egy költségvetés-módosításra. Akkor a finanszírozó kérte, hogy kisebb teljesítményű technikai eszközökkel tervezzenek a pályázó felek. Ezek az eszközök azonban elengedhetetlenek, így ezek költsége a nem elszámolható kiadások közé került – tájékoztatott a székelyudvarhelyi városháza.

Újabb módosításra volt szükség

Hétfőn, az önkormányzati képviselő-testület soron kívüli ülésén újabb módosításra volt szükség a szerződéskötés előtt álló pályázat esetében, ugyanis a leadott dokumentációban még 19 százalékos áfa szerepelt. A hétfői ülésen a testület jóváhagyta a költségek módosítását a jelenleg érvényben levő 21 százalékos áfával. Így

a 2 százalékos önrésszel együtt a pályázat teljes költségvetése 191 000 lejre módosult. Ezt az összeget 50–50 százalékban fizeti a két pályázó önkormányzat,

a székelyudvarhelyi és a gyergyószentmiklósi. A pályázat költségeinek a módosítását jóváhagyó, a székelyudvarhelyihez hasonló döntést meghozta hétfői ülésén a gyergyószentmiklósi önkormányzati képviselő-testület is.

Udvarhelyszék Gyergyószék Székelyudvarhely Gyergyószentmiklós
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
