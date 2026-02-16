Orbán Viktor: Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit

Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten.

Orbán Viktor kiemelte: a mostani amerikai elnök tette a legtöbbet az egész nemzetközi politikában azért, hogy az orosz-ukrán háborúban béke legyen.

Mindenki tudja, hogy ha Donald Trump lett volna az Egyesült Államok elnöke, akkor ez a háború ki sem tört volna”

– jegyezte meg az MTI beszámolója szerint. Hozzátette: ha nem Donald Trump lenne most az amerikai elnök, akkor esélyünk sem lenne arra, hogy ezt a háborút belátható időn belül békével le tudjuk zárni. Úgyhogy tiszteletünket és köszönetünket fejezzük ki az Egyesült Államok elnökének a béketörekvéseiért – mondta. Hirdetés A kormányfő leszögezte:

Magyarország továbbra is készen áll arra, hogy ha lesz békecsúcs, akkor ennek Budapest adjon otthont.