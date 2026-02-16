Orbán Viktor: Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit

Fotó: Mediaworks
Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten.
2026. február 16., 13:472026. február 16., 13:47
Orbán Viktor kiemelte: a mostani amerikai elnök tette a legtöbbet az egész nemzetközi politikában azért, hogy az orosz-ukrán háborúban béke legyen.
– jegyezte meg az MTI beszámolója szerint.
Hozzátette: ha nem Donald Trump lenne most az amerikai elnök, akkor esélyünk sem lenne arra, hogy ezt a háborút belátható időn belül békével le tudjuk zárni. Úgyhogy tiszteletünket és köszönetünket fejezzük ki az Egyesült Államok elnökének a béketörekvéseiért – mondta.
A kormányfő leszögezte:
Megerősítette Marco Rubiónak, hogy Donald Trumpnak élő meghívása van Magyarországra.
A meteorológusok előrejelzése szerint csütörtök reggelig hideg időre, csapadékra, jegesedésre és heves szélre lehet számítani országszerte.
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közölt adatai szerint a villamos energia, a kávé és kakaó ára, valamint a vasúti szállítás díja nőtt a legnagyobb mértékben az elmúlt egy évben.
Páva, aranyfácán, törpe kacsa és még sok kisállat lesz megtekinthető a csíkszentkirályi sportcsarnokban február 20-22. között. A kiállítást a Csikszeredai HOBBY Kisállattenyésztők Egyesülete szervezi.
Klasszikus szerzők után idén egy kortárs alkotó kerül a Nemzetközi Felolvasómaraton középpontjába: Lackfi János műveiből válogathatnak a közös felolvasás résztvevői március 10-én, kedden.
A tavaly decemberi 9,69 százalékról idén januárban 9,62 százalékra csökkent az éves infláció Romániában – közölte hétfőn az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Ahogy az várható volt az előrejelzések szerint, ismét téliesre fordult térségünkben is az időjárás, vasárnap este az esőzés havazásba váltott át, és friss hóréteg rakódott le.
Az idei országos költségvetés elfogadásáig még egyedi jóváhagyást sem kaphatnak az egészségügyi és szociális intézmények a megüresedett állások betöltésére. A személyzethiány mindeközben fokozódhat a megszorító intézkedések miatt.
Gázszivárgás miatt lezárták és lepecsételték a fő gázcsapot vasárnap késő este Marosvásárhelyen egy 44 lakrészes tömbházban.
