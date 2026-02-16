Visszatért a tél pár napra

Ahogy az várható volt az előrejelzések szerint, ismét téliesre fordult térségünkben is az időjárás, vasárnap este az esőzés havazásba váltott át, és friss hóréteg rakódott le.

Az Országos Meteorológiai Igazgatóság hóvastagságot összesítő térképe szerint a hegyekben hullott nagyobb mennyiségű hó, a lakott területeken mindössze néhány centiméteres a hétfő reggelre kialakult hóréteg.

Csíkszeredában és Kézdivásárhelyen egy centiméternyi hóréteg rakódott le, a Hargitán 10 és 25 centiméter közé tehető a hóvastagság, míg a Bucsin-tetőn a 39 centimétert is elérheti.

Az újabb havazás miatt érdemes óvatosan közlekedni és előre tájékozódni az útviszonyokról.