Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Képernyők helyett patadobogás – különleges lovas élmény Ivóban Pr-cikk

• Fotó: Ivói Izlandi Lovarda

Fotó: Ivói Izlandi Lovarda

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Talán a te életedben is eljött az a pillanat, amikor másképpen akarsz kapcsolódni a természethez és a sporthoz. Nem gyorsabban, nem hangosabban, hanem mélyebben. Az izlandi lovasság pontosan erről szól: egy olyan szemléletről, ahol az erő és az intelligencia, a mozgás és a nyugalom, az ember és a ló egyensúlyba kerül egymással.

Támogatói tartalom

2026. február 16., 08:302026. február 16., 08:30

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az izlandi ló első pillantásra talán kisebbnek tűnik, de hamar kiderül: elképesztő ereje, bátorsága és stabilitása van. Ezek a lovak gondolkodnak, figyelnek, és valódi társak. Nem véletlen, hogy Izlandon generációk óta olyan lovakat tenyésztenek, amelyek nemcsak sportosak, hanem biztonságosak, megbízhatóak és hosszú távon is örömmel dolgoznak együtt az emberrel. Az izlandi lovaglás különlegessége az a mozgáskultúra, amely sehol máshol nem létezik ilyen formában. A megszokott lépésmódokon túl itt olyan járásokat is megismerhetünk, amelyek új élményt adnak a lovasnak.

• Fotó: Ivói Izlandi Lovarda Galéria

Fotó: Ivói Izlandi Lovarda

Az izlandi lovas közegben a részleteknek valódi súlya van. Hosszú beszélgetések zajlanak edzésről, mozgásról, testtudatról, felszerelésről, és arról, hogyan lehet a lóval tisztán kommunikálni. Itt természetes, hogy kérdezünk, tanulunk, és megosztjuk egymással a tapasztalatainkat. A lovaglás azonban nem szorul be a pályára. Az izlandi szemlélet szerint ugyanannyira fontos a terep, a természet és a szabad mozgás. Az erdők, dombok és nyílt terek nemcsak a lovaknak tesznek jót, hanem az embereknek is. Ez az a fajta lovaglás, amely segít kiszakadni a mindennapok zajából, és visszatalálni ahhoz az egyszerű élményhez, amiért sokan lovagolni kezdtünk.

• Fotó: Ivói Izlandi Lovarda Galéria

Fotó: Ivói Izlandi Lovarda

Az izlandi lovasság hosszú távra gondolkodik. A ló nem eszköz, hanem társ, akivel évekre, akár egy életre tervezünk. Az egészség, a mentális egyensúly és a jó közérzet legalább annyira fontos, mint a teljesítmény. Az a cél, hogy a ló idősebb korában is örömmel mozogjon, dolgozzon és legyen jelen. Az Izlandi Lovas Bevezető Műhely ezt a szemléletet szeretné közelebb hozni minden érdeklődőhöz. A kétnapos program lehetőséget ad arra, hogy testközelből tapasztald meg, mitől különlegesek az izlandi lovak, és milyen közösség formálódik e lovasság köré. Nem kell izlandi lóval rendelkezned, és nem kell szakértőnek lenned – elég, ha nyitott vagy az új élményekre.

• Fotó: Ivói Izlandi Lovarda Galéria

Fotó: Ivói Izlandi Lovarda

Ha kíváncsi vagy, ha inspirációt keresel, vagy egyszerűen csak szeretnél egy másfajta kapcsolatot megélni a lovaglással, szeretettel várunk Ivóban 2026. március 27–28. között az Ivó Izlandi Lovardában. Jelentkezni az: activity@elkfarm.ro címen, vagy a +40 744 501 314-es számon lehet.

(X – fizetett hirdetés)

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Ezek is érdekelhetik

Helikopterrel szállították a szerveket, ötórás volt a transzplantáció
Szászrégenig menekült a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság gyanúsítottja
Lövéte az Udvarhely körzetis teremtorna friss bajnoka
Brutális gyilkosság Kalotaszegen: egy nap alatt elfogták a feltételezett elkövetőt
Dominált a GYHK a Sportklub ellen, sima vendégsiker a székely rangadón
Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Helikopterrel szállították a szerveket, ötórás volt a transzplantáció
Székelyhon

Helikopterrel szállították a szerveket, ötórás volt a transzplantáció
Szászrégenig menekült a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság gyanúsítottja
Székelyhon

Szászrégenig menekült a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság gyanúsítottja
Lövéte az Udvarhely körzetis teremtorna friss bajnoka
Székely Sport

Lövéte az Udvarhely körzetis teremtorna friss bajnoka
Brutális gyilkosság Kalotaszegen: egy nap alatt elfogták a feltételezett elkövetőt
Krónika

Brutális gyilkosság Kalotaszegen: egy nap alatt elfogták a feltételezett elkövetőt
Dominált a GYHK a Sportklub ellen, sima vendégsiker a székely rangadón
Székely Sport

Dominált a GYHK a Sportklub ellen, sima vendégsiker a székely rangadón
Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Nőileg

Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 16., hétfő

Visszatért a tél pár napra

Ahogy az várható volt az előrejelzések szerint, ismét téliesre fordult térségünkben is az időjárás, vasárnap este az esőzés havazásba váltott át, és friss hóréteg rakódott le.

Visszatért a tél pár napra
Visszatért a tél pár napra
2026. február 16., hétfő

Visszatért a tél pár napra
Hirdetés
2026. február 16., hétfő

Az országos költségvetés elfogadásáig maradnak a személyzethiánnyal

Az idei országos költségvetés elfogadásáig még egyedi jóváhagyást sem kaphatnak az egészségügyi és szociális intézmények a megüresedett állások betöltésére. A személyzethiány mindeközben fokozódhat a megszorító intézkedések miatt.

Az országos költségvetés elfogadásáig maradnak a személyzethiánnyal
Az országos költségvetés elfogadásáig maradnak a személyzethiánnyal
2026. február 16., hétfő

Az országos költségvetés elfogadásáig maradnak a személyzethiánnyal
2026. február 15., vasárnap

Gázszivárgás miatt lezárták a fő csapot, fűtés nélkül maradtak egy marosvásárhelyi tömbház lakói

Gázszivárgás miatt lezárták és lepecsételték a fő gázcsapot vasárnap késő este Marosvásárhelyen egy 44 lakrészes tömbházban.

Gázszivárgás miatt lezárták a fő csapot, fűtés nélkül maradtak egy marosvásárhelyi tömbház lakói
Gázszivárgás miatt lezárták a fő csapot, fűtés nélkül maradtak egy marosvásárhelyi tömbház lakói
2026. február 15., vasárnap

Gázszivárgás miatt lezárták a fő csapot, fűtés nélkül maradtak egy marosvásárhelyi tömbház lakói
2026. február 15., vasárnap

Nicușor Dan bejelentette, hogy részt vesz a Béketanács első ülésén Washingtonban

Nicușor Dan államfő vasárnap bejelentette, hogy elfogadja Donald Trump amerikai elnök meghívását és részt vesz a Béketanács jövő heti washingtoni ülésén.

Nicușor Dan bejelentette, hogy részt vesz a Béketanács első ülésén Washingtonban
Nicușor Dan bejelentette, hogy részt vesz a Béketanács első ülésén Washingtonban
2026. február 15., vasárnap

Nicușor Dan bejelentette, hogy részt vesz a Béketanács első ülésén Washingtonban
Hirdetés
2026. február 15., vasárnap

Friss adat: a háromezer lejt sem éri el az átlagnyugdíj

Idén januárban 4 698 070 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 1489-cel kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2779 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár vasárnap közzétett adataiból.

Friss adat: a háromezer lejt sem éri el az átlagnyugdíj
Friss adat: a háromezer lejt sem éri el az átlagnyugdíj
2026. február 15., vasárnap

Friss adat: a háromezer lejt sem éri el az átlagnyugdíj
2026. február 15., vasárnap

Milliókra büntettek a szombati rendőrségi Blokád-akcióban

Több mint hatszáz járművezetőnek vonták be a jogosítványát az elmúlt 24 órában végzett ellenőrzések során, 96-nak gyorshajtás, 170-nek alkohol hatása alatti vezetés miatt – derül ki a Román Rendőrség vasárnapi közleményéből.

Milliókra büntettek a szombati rendőrségi Blokád-akcióban
Milliókra büntettek a szombati rendőrségi Blokád-akcióban
2026. február 15., vasárnap

Milliókra büntettek a szombati rendőrségi Blokád-akcióban
2026. február 15., vasárnap

Helyszínelők a lezárt udvaron: zajlik a nyomozás a volt olténiai alpolgármester hétvégi meggyilkolásának ügyében – videóval

Otthonában ölték meg egy fejszével az olténiai Vela község 56 éves, liberális párti (PNL) helyi tanácsosát, korábbi alpolgármesterét. A gyilkosság fő gyanúsítottja egy helybéli fiatalember, aki az áldozat farmján dolgozott.

Helyszínelők a lezárt udvaron: zajlik a nyomozás a volt olténiai alpolgármester hétvégi meggyilkolásának ügyében – videóval
Helyszínelők a lezárt udvaron: zajlik a nyomozás a volt olténiai alpolgármester hétvégi meggyilkolásának ügyében – videóval
2026. február 15., vasárnap

Helyszínelők a lezárt udvaron: zajlik a nyomozás a volt olténiai alpolgármester hétvégi meggyilkolásának ügyében – videóval
Hirdetés
2026. február 15., vasárnap

A föld is beleremegett az időjárás-változásba

A Richter-skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés történt vasárnap 1 óra 54 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

A föld is beleremegett az időjárás-változásba
A föld is beleremegett az időjárás-változásba
2026. február 15., vasárnap

A föld is beleremegett az időjárás-változásba
2026. február 15., vasárnap

Szikladarabokkal tartják távol az autókat az egyik erdélyi városban – videóval

Szikladarabokat helyeztek ki Temesvár egyes utcáiban a járda szélén lévő zöldterületekre, hogy megakadályozzák a parkolást. Vannak, akik kifogásolják az intézkedést.

Szikladarabokkal tartják távol az autókat az egyik erdélyi városban – videóval
Szikladarabokkal tartják távol az autókat az egyik erdélyi városban – videóval
2026. február 15., vasárnap

Szikladarabokkal tartják távol az autókat az egyik erdélyi városban – videóval
2026. február 14., szombat

Népviseletbe, maskarába, ördögjelmezbe bújva űzték el a telet, búcsúztatták a farsangot Alsósófalván

Alsósófalva utcái zeneszótól és tánctól voltak hangosak szombaton. Csattogtak az ostorok, perdültek a szoknyák, idősek és fiatalok maskarába bújva űzték el a telet a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón. Idén a szentegyházi csoportot kísértük el.

Népviseletbe, maskarába, ördögjelmezbe bújva űzték el a telet, búcsúztatták a farsangot Alsósófalván
Népviseletbe, maskarába, ördögjelmezbe bújva űzték el a telet, búcsúztatták a farsangot Alsósófalván
2026. február 14., szombat

Népviseletbe, maskarába, ördögjelmezbe bújva űzték el a telet, búcsúztatták a farsangot Alsósófalván
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!