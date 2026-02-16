Fotó: Ivói Izlandi Lovarda
Talán a te életedben is eljött az a pillanat, amikor másképpen akarsz kapcsolódni a természethez és a sporthoz. Nem gyorsabban, nem hangosabban, hanem mélyebben. Az izlandi lovasság pontosan erről szól: egy olyan szemléletről, ahol az erő és az intelligencia, a mozgás és a nyugalom, az ember és a ló egyensúlyba kerül egymással.
Az izlandi ló első pillantásra talán kisebbnek tűnik, de hamar kiderül: elképesztő ereje, bátorsága és stabilitása van. Ezek a lovak gondolkodnak, figyelnek, és valódi társak. Nem véletlen, hogy Izlandon generációk óta olyan lovakat tenyésztenek, amelyek nemcsak sportosak, hanem biztonságosak, megbízhatóak és hosszú távon is örömmel dolgoznak együtt az emberrel. Az izlandi lovaglás különlegessége az a mozgáskultúra, amely sehol máshol nem létezik ilyen formában. A megszokott lépésmódokon túl itt olyan járásokat is megismerhetünk, amelyek új élményt adnak a lovasnak.
Fotó: Ivói Izlandi Lovarda
Az izlandi lovas közegben a részleteknek valódi súlya van. Hosszú beszélgetések zajlanak edzésről, mozgásról, testtudatról, felszerelésről, és arról, hogyan lehet a lóval tisztán kommunikálni. Itt természetes, hogy kérdezünk, tanulunk, és megosztjuk egymással a tapasztalatainkat. A lovaglás azonban nem szorul be a pályára. Az izlandi szemlélet szerint ugyanannyira fontos a terep, a természet és a szabad mozgás. Az erdők, dombok és nyílt terek nemcsak a lovaknak tesznek jót, hanem az embereknek is. Ez az a fajta lovaglás, amely segít kiszakadni a mindennapok zajából, és visszatalálni ahhoz az egyszerű élményhez, amiért sokan lovagolni kezdtünk.
Fotó: Ivói Izlandi Lovarda
Az izlandi lovasság hosszú távra gondolkodik. A ló nem eszköz, hanem társ, akivel évekre, akár egy életre tervezünk. Az egészség, a mentális egyensúly és a jó közérzet legalább annyira fontos, mint a teljesítmény. Az a cél, hogy a ló idősebb korában is örömmel mozogjon, dolgozzon és legyen jelen. Az Izlandi Lovas Bevezető Műhely ezt a szemléletet szeretné közelebb hozni minden érdeklődőhöz. A kétnapos program lehetőséget ad arra, hogy testközelből tapasztald meg, mitől különlegesek az izlandi lovak, és milyen közösség formálódik e lovasság köré. Nem kell izlandi lóval rendelkezned, és nem kell szakértőnek lenned – elég, ha nyitott vagy az új élményekre.
Fotó: Ivói Izlandi Lovarda
Ha kíváncsi vagy, ha inspirációt keresel, vagy egyszerűen csak szeretnél egy másfajta kapcsolatot megélni a lovaglással, szeretettel várunk Ivóban 2026. március 27–28. között az Ivó Izlandi Lovardában. Jelentkezni az: activity@elkfarm.ro címen, vagy a +40 744 501 314-es számon lehet.
(X – fizetett hirdetés)
Ahogy az várható volt az előrejelzések szerint, ismét téliesre fordult térségünkben is az időjárás, vasárnap este az esőzés havazásba váltott át, és friss hóréteg rakódott le.
Az idei országos költségvetés elfogadásáig még egyedi jóváhagyást sem kaphatnak az egészségügyi és szociális intézmények a megüresedett állások betöltésére. A személyzethiány mindeközben fokozódhat a megszorító intézkedések miatt.
Gázszivárgás miatt lezárták és lepecsételték a fő gázcsapot vasárnap késő este Marosvásárhelyen egy 44 lakrészes tömbházban.
Nicușor Dan államfő vasárnap bejelentette, hogy elfogadja Donald Trump amerikai elnök meghívását és részt vesz a Béketanács jövő heti washingtoni ülésén.
Idén januárban 4 698 070 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 1489-cel kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2779 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár vasárnap közzétett adataiból.
Több mint hatszáz járművezetőnek vonták be a jogosítványát az elmúlt 24 órában végzett ellenőrzések során, 96-nak gyorshajtás, 170-nek alkohol hatása alatti vezetés miatt – derül ki a Román Rendőrség vasárnapi közleményéből.
Otthonában ölték meg egy fejszével az olténiai Vela község 56 éves, liberális párti (PNL) helyi tanácsosát, korábbi alpolgármesterét. A gyilkosság fő gyanúsítottja egy helybéli fiatalember, aki az áldozat farmján dolgozott.
A Richter-skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés történt vasárnap 1 óra 54 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Szikladarabokat helyeztek ki Temesvár egyes utcáiban a járda szélén lévő zöldterületekre, hogy megakadályozzák a parkolást. Vannak, akik kifogásolják az intézkedést.
Alsósófalva utcái zeneszótól és tánctól voltak hangosak szombaton. Csattogtak az ostorok, perdültek a szoknyák, idősek és fiatalok maskarába bújva űzték el a telet a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatón. Idén a szentegyházi csoportot kísértük el.