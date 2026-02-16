Talán a te életedben is eljött az a pillanat, amikor másképpen akarsz kapcsolódni a természethez és a sporthoz. Nem gyorsabban, nem hangosabban, hanem mélyebben. Az izlandi lovasság pontosan erről szól: egy olyan szemléletről, ahol az erő és az intelligencia, a mozgás és a nyugalom, az ember és a ló egyensúlyba kerül egymással.

Támogatói tartalom 2026. február 16., 08:302026. február 16., 08:30

Az izlandi ló első pillantásra talán kisebbnek tűnik, de hamar kiderül: elképesztő ereje, bátorsága és stabilitása van. Ezek a lovak gondolkodnak, figyelnek, és valódi társak. Nem véletlen, hogy Izlandon generációk óta olyan lovakat tenyésztenek, amelyek nemcsak sportosak, hanem biztonságosak, megbízhatóak és hosszú távon is örömmel dolgoznak együtt az emberrel. Az izlandi lovaglás különlegessége az a mozgáskultúra, amely sehol máshol nem létezik ilyen formában. A megszokott lépésmódokon túl itt olyan járásokat is megismerhetünk, amelyek új élményt adnak a lovasnak.

Fotó: Ivói Izlandi Lovarda

Az izlandi lovas közegben a részleteknek valódi súlya van. Hosszú beszélgetések zajlanak edzésről, mozgásról, testtudatról, felszerelésről, és arról, hogyan lehet a lóval tisztán kommunikálni. Itt természetes, hogy kérdezünk, tanulunk, és megosztjuk egymással a tapasztalatainkat. A lovaglás azonban nem szorul be a pályára. Az izlandi szemlélet szerint ugyanannyira fontos a terep, a természet és a szabad mozgás. Az erdők, dombok és nyílt terek nemcsak a lovaknak tesznek jót, hanem az embereknek is. Ez az a fajta lovaglás, amely segít kiszakadni a mindennapok zajából, és visszatalálni ahhoz az egyszerű élményhez, amiért sokan lovagolni kezdtünk.

Fotó: Ivói Izlandi Lovarda

Az izlandi lovasság hosszú távra gondolkodik. A ló nem eszköz, hanem társ, akivel évekre, akár egy életre tervezünk. Az egészség, a mentális egyensúly és a jó közérzet legalább annyira fontos, mint a teljesítmény. Az a cél, hogy a ló idősebb korában is örömmel mozogjon, dolgozzon és legyen jelen. Az Izlandi Lovas Bevezető Műhely ezt a szemléletet szeretné közelebb hozni minden érdeklődőhöz. A kétnapos program lehetőséget ad arra, hogy testközelből tapasztald meg, mitől különlegesek az izlandi lovak, és milyen közösség formálódik e lovasság köré. Nem kell izlandi lóval rendelkezned, és nem kell szakértőnek lenned – elég, ha nyitott vagy az új élményekre.

Fotó: Ivói Izlandi Lovarda