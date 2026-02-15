Helikopterrel szállították a szerveket, ötórás volt a transzplantáció

Bukaresti és marosvásárhelyi orvosok műtöttek
Fotó: Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház
Katonai helikopterrel szállították Bukarestből Marosvásárhelyre a szívet, ami ötórás műtét során került be az 51 éves páciens mellkasába. Idén ez már a harmadik szívtranszplantáció Marosvásárhelyen.
2026. február 15., 13:352026. február 15., 13:35
Szombaton Bukarestből orvosi csapatot szállított Marosvásárhelyre a katonai helikopter, ami tett egy kitérőt Jászvásárra is, ahonnan elvették a donor családja által felajánlott szerveket.
A szívet Marosvásárhelyre hozták, a tüdőt és májat visszavitték Bukarestbe, ahol már vártak az életmentő műtétre a páciensek. A felajánlott két vesét egy, a jászvásári kórházban fekvő beteg kapta meg.
A marosvásárhelyi szívtranszplantációs intézet vezetője, dr. Horațiu Suciu vasárnap az Agerpres hírügynökségnek elmondta, szombaton éjszaka a bukaresti szakemberekkel közösen ötórás műtétet hajtottak végre.
A 37 éves, jászvásári hölgy szívét egy 51 éves, Máramaros megyei férfi kapta meg, aki már
A professzor örömmel jelentette be, hogy idén ez már a harmadik transzplantáció volt, és minden beavatkozás új esélyt ad a betegeknek.
Horațiu Suciu köszönetet mondott a donor családjának is, hiszen az ő beleegyezésük nyomán csillant fel a remény négy páciens számára. Méltatta az orvosi csapatot is, amely hétköznap és hétvégén egyaránt készen áll az életmentésre.
