Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Helikopterrel szállították a szerveket, ötórás volt a transzplantáció

Bukaresti és marosvásárhelyi orvosok műtöttek • Fotó: Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház

Bukaresti és marosvásárhelyi orvosok műtöttek

Fotó: Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Katonai helikopterrel szállították Bukarestből Marosvásárhelyre a szívet, ami ötórás műtét során került be az 51 éves páciens mellkasába. Idén ez már a harmadik szívtranszplantáció Marosvásárhelyen.

Simon Virág

2026. február 15., 13:342026. február 15., 13:34

2026. február 15., 13:352026. február 15., 13:35

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Szombaton Bukarestből orvosi csapatot szállított Marosvásárhelyre a katonai helikopter, ami tett egy kitérőt Jászvásárra is, ahonnan elvették a donor családja által felajánlott szerveket.

A szívet Marosvásárhelyre hozták, a tüdőt és májat visszavitték Bukarestbe, ahol már vártak az életmentő műtétre a páciensek. A felajánlott két vesét egy, a jászvásári kórházban fekvő beteg kapta meg.

Hirdetés

A marosvásárhelyi szívtranszplantációs intézet vezetője, dr. Horațiu Suciu vasárnap az Agerpres hírügynökségnek elmondta, szombaton éjszaka a bukaresti szakemberekkel közösen ötórás műtétet hajtottak végre.

A 37 éves, jászvásári hölgy szívét egy 51 éves, Máramaros megyei férfi kapta meg, aki már

több mint egy éve vár az életmentő beavatkozásra.

A professzor örömmel jelentette be, hogy idén ez már a harmadik transzplantáció volt, és minden beavatkozás új esélyt ad a betegeknek.

Horațiu Suciu köszönetet mondott a donor családjának is, hiszen az ő beleegyezésük nyomán csillant fel a remény négy páciens számára. Méltatta az orvosi csapatot is, amely hétköznap és hétvégén egyaránt készen áll az életmentésre.

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett
Nyilvánosságra hozta a sajtó azt a típusú elektromos négykerekűt, amelyben bennégett egy nő Bukarestben
Leváltotta vezetőedzőjét a Gyergyói Hoki Klub
Meghalt a gyermek, akire szénabála zuhant egy erdélyi településen
Szűk negyedóra alatt kivégezte magát az FK Csíkszereda (videóval)
Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett
Székelyhon

Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett
Nyilvánosságra hozta a sajtó azt a típusú elektromos négykerekűt, amelyben bennégett egy nő Bukarestben
Székelyhon

Nyilvánosságra hozta a sajtó azt a típusú elektromos négykerekűt, amelyben bennégett egy nő Bukarestben
Leváltotta vezetőedzőjét a Gyergyói Hoki Klub
Székely Sport

Leváltotta vezetőedzőjét a Gyergyói Hoki Klub
Meghalt a gyermek, akire szénabála zuhant egy erdélyi településen
Krónika

Meghalt a gyermek, akire szénabála zuhant egy erdélyi településen
Szűk negyedóra alatt kivégezte magát az FK Csíkszereda (videóval)
Székely Sport

Szűk negyedóra alatt kivégezte magát az FK Csíkszereda (videóval)
Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Nőileg

Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 15., vasárnap

Szinte semmi nem maradt az autó orrából

Súlyosan megsérült egy férfi miután felborult az autójával szombat este Sáromberkén. A sérültet egy SMURD-egység látta el a helyszínen és vitte kórházba.

Szinte semmi nem maradt az autó orrából
Szinte semmi nem maradt az autó orrából
2026. február 15., vasárnap

Szinte semmi nem maradt az autó orrából
Hirdetés
2026. február 14., szombat

Fegyelmezettebbek lettek a fogvatartottak, akkor is, ha szűk helyen osztoznak

Csaknem ezer ember fordult meg tavaly a marosvásárhelyi börtönben fogvatartottként úgy, hogy a hivatalos előírásoknak megfelelő férőhelyek száma 214. Az éves beszámolóból kiderült, senki nem szökött meg, és új börtönépületeket terveznek felhúzni.

Fegyelmezettebbek lettek a fogvatartottak, akkor is, ha szűk helyen osztoznak
Fegyelmezettebbek lettek a fogvatartottak, akkor is, ha szűk helyen osztoznak
2026. február 14., szombat

Fegyelmezettebbek lettek a fogvatartottak, akkor is, ha szűk helyen osztoznak
2026. február 13., péntek

Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók egy kigyulladt épülethez Dánosra

Melléképület gyulladt ki Dánoson pénteken délelőtt, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.

Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók egy kigyulladt épülethez Dánosra
Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók egy kigyulladt épülethez Dánosra
2026. február 13., péntek

Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók egy kigyulladt épülethez Dánosra
2026. február 13., péntek

A rendőrséggel pereskedik a marosvásárhelyi városháza

Hatalmi visszaéléssel vádolja a városi rendőrséget Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, miután a hatóságok leszereltették az illegálisan parkoló autókat elszállító vontató rendszámtábláit. A szolgáltatás leállt, az ügy a bíróságon folytatódik.

A rendőrséggel pereskedik a marosvásárhelyi városháza
A rendőrséggel pereskedik a marosvásárhelyi városháza
2026. február 13., péntek

A rendőrséggel pereskedik a marosvásárhelyi városháza
Hirdetés
2026. február 12., csütörtök

Magyarul is elérhető online platform segíti a Méltányos Átállási Program követését Maros megyében

Bemutatták azt a magyar nyelven is elérhető online információs platformot, amely a Méltányos Átállási Program Maros megyei megvalósításáról nyújt áttekinthető tájékoztatást. A program célja a zöld energiára való átállás elősegítése pályázati úton.

Magyarul is elérhető online platform segíti a Méltányos Átállási Program követését Maros megyében
Magyarul is elérhető online platform segíti a Méltányos Átállási Program követését Maros megyében
2026. február 12., csütörtök

Magyarul is elérhető online platform segíti a Méltányos Átállási Program követését Maros megyében
2026. február 12., csütörtök

Közel kétmillió lejjel károsították meg az államot – negyven házkutatást tartottak adócsalási ügyben

A hatóságok szerint megközelítőleg kétmillió lejes kár érte az állami költségvetést egy összetett adócsalási ügyben, amely Maros megyéből indult.

Közel kétmillió lejjel károsították meg az államot – negyven házkutatást tartottak adócsalási ügyben
Közel kétmillió lejjel károsították meg az államot – negyven házkutatást tartottak adócsalási ügyben
2026. február 12., csütörtök

Közel kétmillió lejjel károsították meg az államot – negyven házkutatást tartottak adócsalási ügyben
2026. február 11., szerda

Bocskai Napok lesznek Nyárádszeredában

Négynapos programsorozattal készülnek Nyárádszeredában a Bocskai Napok alkalmából február 17. és 22. között.

Bocskai Napok lesznek Nyárádszeredában
Bocskai Napok lesznek Nyárádszeredában
2026. február 11., szerda

Bocskai Napok lesznek Nyárádszeredában
Hirdetés
2026. február 11., szerda

Soha nem késő befejezni az iskolát – lehet jelentkezni a Második esély programra

A Második esély program a korai iskolaelhagyó fiataloknak, felnőtteknek segít elvégezni az általános iskolát. Nem csak újrakezdési esély, de alapvégzettséget is ad. Februártól lehet iratkozni a programra, amelyben Maros megye öt iskolája vesz részt.

Soha nem késő befejezni az iskolát – lehet jelentkezni a Második esély programra
Soha nem késő befejezni az iskolát – lehet jelentkezni a Második esély programra
2026. február 11., szerda

Soha nem késő befejezni az iskolát – lehet jelentkezni a Második esély programra
2026. február 09., hétfő

Biztató határidőt közölt a miniszter az égési sérülteket kezelő marosvásárhelyi központ átadására

Vélhetően idén ősszel használatba vehető lesz a súlyos égési sérülteket kezelő marosvásárhelyi központ – közölte vasárnap este Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.

Biztató határidőt közölt a miniszter az égési sérülteket kezelő marosvásárhelyi központ átadására
Biztató határidőt közölt a miniszter az égési sérülteket kezelő marosvásárhelyi központ átadására
2026. február 09., hétfő

Biztató határidőt közölt a miniszter az égési sérülteket kezelő marosvásárhelyi központ átadására
2026. február 08., vasárnap

Mit keres a bukaresti turista Székelyföldön? Maros megye a fővárosi turisztikai vásáron

Bár a nagyszabású külföldi reklámkampány elindítása még várat magára, a belföldi piacon továbbra is aktív Maros megye. Jövő héten a Bukarestben megnyíló országos turisztikai vásáron keresik a választ arra, mire vágynak leginkább a bukaresti látogatók.

Mit keres a bukaresti turista Székelyföldön? Maros megye a fővárosi turisztikai vásáron
Mit keres a bukaresti turista Székelyföldön? Maros megye a fővárosi turisztikai vásáron
2026. február 08., vasárnap

Mit keres a bukaresti turista Székelyföldön? Maros megye a fővárosi turisztikai vásáron
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!