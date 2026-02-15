Helikopterrel szállították a szerveket, ötórás volt a transzplantáció

Katonai helikopterrel szállították Bukarestből Marosvásárhelyre a szívet, ami ötórás műtét során került be az 51 éves páciens mellkasába. Idén ez már a harmadik szívtranszplantáció Marosvásárhelyen.

Szombaton Bukarestből orvosi csapatot szállított Marosvásárhelyre a katonai helikopter, ami tett egy kitérőt Jászvásárra is, ahonnan elvették a donor családja által felajánlott szerveket.

A szívet Marosvásárhelyre hozták, a tüdőt és májat visszavitték Bukarestbe, ahol már vártak az életmentő műtétre a páciensek. A felajánlott két vesét egy, a jászvásári kórházban fekvő beteg kapta meg.

Hirdetés

A marosvásárhelyi szívtranszplantációs intézet vezetője, dr. Horațiu Suciu vasárnap az Agerpres hírügynökségnek elmondta, szombaton éjszaka a bukaresti szakemberekkel közösen ötórás műtétet hajtottak végre.

A 37 éves, jászvásári hölgy szívét egy 51 éves, Máramaros megyei férfi kapta meg, aki már