Nyilvánosságra hozta a sajtó azt a típusú elektromos négykerekűt, amelyben bennégett egy nő Bukarestben

Fotó: Bukaresti tűzoltóság (ISU)
Egy nő életét vesztette, miután kigyúlt az autójuk, amelyben férjével együtt tartózkodtak Bukarestben. A kisautó egy kétszemélyes elektromos jármű volt, egy üléssel elöl, egy másikkal hátul – írja a román sajtó.
2026. február 14., 16:592026. február 14., 16:59
2026. február 14., 17:272026. február 14., 17:27
A kisautó menet közben gyulladt ki pénteken délután, a volánnál ülő férfi félrehúzott egy olyan helyre, ahol más autók is parkoltak; azok közül háromra szintén átterjedtek a lángok – tájékoztatott a bukaresti tűzoltóság. Az 56 éves férfi még ki tudott szállni az autóból, azonban felesége kimentéséhez előre kellett volna húznia az ülést, hogy helyet csináljon a kiszálláshoz. A beszámolók szerint viszont a lángok nagyon gyorsan terjedtek, így
A tűzoltóknak a beavatkozás végére csak annyira sikerült korlátozniuk a tüzet, hogy az ne terjedjen tovább még több autóra. Igyekeztek lehűteni a jármű tűzforró akkumulátorát, hogy megakadályozzák az újabb lángokat, majd kiemelték az 51 éves nő elszenesedett holttestét.
Román sajtóinformációk szerint a férfi súlyos égési sérüléseket szenvedett, eszméleténél van, azonban néhány hétig kórházban kell maradnia.
Az ügyben zajlik a vizsgálat, első körben azt feltételezik, hogy az elektromos autónál műszaki meghibásodás történt. A Hotnews hírportál – más román sajtóértesülésekre hivatkozva – azt írta, hogy a kiégett jármű egy Arora S2 elektromos négykerekű, amelyet rövid távú, városi közlekedésre terveztek. A modellt a törökországi Arora Motor vállalat gyártja, és B kategóriás jogosítvány nélkül is vezethető.
