Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Nyilvánosságra hozta a sajtó azt a típusú elektromos négykerekűt, amelyben bennégett egy nő Bukarestben

• Fotó: Bukaresti tűzoltóság (ISU)

Fotó: Bukaresti tűzoltóság (ISU)

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Egy nő életét vesztette, miután kigyúlt az autójuk, amelyben férjével együtt tartózkodtak Bukarestben. A kisautó egy kétszemélyes elektromos jármű volt, egy üléssel elöl, egy másikkal hátul – írja a román sajtó.

Székelyhon

2026. február 14., 16:592026. február 14., 16:59

2026. február 14., 17:272026. február 14., 17:27

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A kisautó menet közben gyulladt ki pénteken délután, a volánnál ülő férfi félrehúzott egy olyan helyre, ahol más autók is parkoltak; azok közül háromra szintén átterjedtek a lángok – tájékoztatott a bukaresti tűzoltóság. Az 56 éves férfi még ki tudott szállni az autóból, azonban felesége kimentéséhez előre kellett volna húznia az ülést, hogy helyet csináljon a kiszálláshoz. A beszámolók szerint viszont a lángok nagyon gyorsan terjedtek, így

a nőt már nem tudták kimenteni az autóból és bennégett.

A tűzoltóknak a beavatkozás végére csak annyira sikerült korlátozniuk a tüzet, hogy az ne terjedjen tovább még több autóra. Igyekeztek lehűteni a jármű tűzforró akkumulátorát, hogy megakadályozzák az újabb lángokat, majd kiemelték az 51 éves nő elszenesedett holttestét.

Román sajtóinformációk szerint a férfi súlyos égési sérüléseket szenvedett, eszméleténél van, azonban néhány hétig kórházban kell maradnia.

Az ügyben zajlik a vizsgálat, első körben azt feltételezik, hogy az elektromos autónál műszaki meghibásodás történt. A Hotnews hírportál – más román sajtóértesülésekre hivatkozva – azt írta, hogy a kiégett jármű egy Arora S2 elektromos négykerekű, amelyet rövid távú, városi közlekedésre terveztek. A modellt a törökországi Arora Motor vállalat gyártja, és B kategóriás jogosítvány nélkül is vezethető.

Belföld Közlekedés Tragédia Tűzeset
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Ezek is érdekelhetik

Kirúgják azokat az állami szektorban dolgozó orvosokat, akik munkaidejük alatt magánpraxisban is dolgoznak
Bevetésre igyekvő tűzoltót bírságoltak meg, mert nem adott elsőbbséget
Teljesítményükkel feltették Romániát a snowboard térképére a székelyföldi hódeszkások
Négyen meghaltak, több mint egy tucatnyian megsérültek egy panziótűzben
Egy kölcsönpuska története: így született Románia első EYOF-érme
Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Kirúgják azokat az állami szektorban dolgozó orvosokat, akik munkaidejük alatt magánpraxisban is dolgoznak
Székelyhon

Kirúgják azokat az állami szektorban dolgozó orvosokat, akik munkaidejük alatt magánpraxisban is dolgoznak
Bevetésre igyekvő tűzoltót bírságoltak meg, mert nem adott elsőbbséget
Székelyhon

Bevetésre igyekvő tűzoltót bírságoltak meg, mert nem adott elsőbbséget
Teljesítményükkel feltették Romániát a snowboard térképére a székelyföldi hódeszkások
Székely Sport

Teljesítményükkel feltették Romániát a snowboard térképére a székelyföldi hódeszkások
Négyen meghaltak, több mint egy tucatnyian megsérültek egy panziótűzben
Krónika

Négyen meghaltak, több mint egy tucatnyian megsérültek egy panziótűzben
Egy kölcsönpuska története: így született Románia első EYOF-érme
Székely Sport

Egy kölcsönpuska története: így született Románia első EYOF-érme
Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Nőileg

Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 14., szombat

Tárkony: nemcsak pityókalevesbe való, és a húst is feledteti

Nyersen felvágva vagy árnyékos helyen szárítva, továbbá olajként vagy ecetként egyaránt használják, mifelénk főként pityóka- és bárány(fej)levesek készítésekor. A tárkonyról lesz szó, ha már azt tartjuk a legautentikusabb zöldfűszerünknek. De az is!

Tárkony: nemcsak pityókalevesbe való, és a húst is feledteti
Tárkony: nemcsak pityókalevesbe való, és a húst is feledteti
2026. február 14., szombat

Tárkony: nemcsak pityókalevesbe való, és a húst is feledteti
Hirdetés
2026. február 14., szombat

Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett

Több mentőegységet riasztottak, köztük egy mentőhelikoptert is Marosvásárhelyről, miután szénabála zuhant egy hétéves gyermekre a Szeben megyei Szászivánfalván.

Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett
Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett
2026. február 14., szombat

Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert a hétéves gyermekhez, akire szénabála esett
2026. február 14., szombat

Egyikük hamis iratot használt, a másik ittasan vezetett

Bűnügyi eljárás indult két férfi ellen, miután a közúti ellenőrzéskor egyikük hamis iratot mutatott fel, a másikuk ittasnak bizonyult.

Egyikük hamis iratot használt, a másik ittasan vezetett
Egyikük hamis iratot használt, a másik ittasan vezetett
2026. február 14., szombat

Egyikük hamis iratot használt, a másik ittasan vezetett
2026. február 14., szombat

Szabálytalan előzés a sztrádán – tucatnyian lebuktak

A február 2. és 8. közötti héten végzett ellenőrzések során 2651 bírságot rótt ki az autópálya-rendőrség.

Szabálytalan előzés a sztrádán – tucatnyian lebuktak
Szabálytalan előzés a sztrádán – tucatnyian lebuktak
2026. február 14., szombat

Szabálytalan előzés a sztrádán – tucatnyian lebuktak
Hirdetés
2026. február 14., szombat

Tavaszias februári napon is nyitva vannak a sípályák

Tavaszi időjárás van még szombaton a legtöbb székelyföldi településen, de jó tudni, hogy a Hargita megyei sípályák ennek ellenére is működnek.

Tavaszias februári napon is nyitva vannak a sípályák
Tavaszias februári napon is nyitva vannak a sípályák
2026. február 14., szombat

Tavaszias februári napon is nyitva vannak a sípályák
2026. február 14., szombat

Belerondít a hétvégébe a rossz idő

Hétfőig az ország legnagyobb részén csapadék várható, a hegyekben havas eső és havazás formájában. Emellett az időjárás vasárnaptól jelentősen lehűl, elsősorban az ország északi felében, majd a többi térségben is.

Belerondít a hétvégébe a rossz idő
Belerondít a hétvégébe a rossz idő
2026. február 14., szombat

Belerondít a hétvégébe a rossz idő
2026. február 13., péntek

Még ki sem tavaszodott, de már tarlótüzet is oltottak a Maros megyei tűzoltók

Két tűzesethez is ki kellett vonulniuk pénteken a Maros megyei tűzoltóknak: Abosfalván háztartási hulladék gyúlt ki, Dédabisztrán száraz növényzet.

Még ki sem tavaszodott, de már tarlótüzet is oltottak a Maros megyei tűzoltók
Még ki sem tavaszodott, de már tarlótüzet is oltottak a Maros megyei tűzoltók
2026. február 13., péntek

Még ki sem tavaszodott, de már tarlótüzet is oltottak a Maros megyei tűzoltók
Hirdetés
2026. február 13., péntek

Nicușor Dan szerint a gazdaság 2 százalékos visszaesését a fogyasztás csökkenése okozta

A politikai döntéshozóknak az üzengetések és a politikai zajkeltés helyett a strukturális problémák megoldására kellene összpontosítaniuk – közölte pénteken Facebook-bejegyzésében Nicușor Dan.

Nicușor Dan szerint a gazdaság 2 százalékos visszaesését a fogyasztás csökkenése okozta
Nicușor Dan szerint a gazdaság 2 százalékos visszaesését a fogyasztás csökkenése okozta
2026. február 13., péntek

Nicușor Dan szerint a gazdaság 2 százalékos visszaesését a fogyasztás csökkenése okozta
2026. február 13., péntek

Kirúgják azokat az állami szektorban dolgozó orvosokat, akik munkaidejük alatt magánpraxisban is dolgoznak

Felbontják a munkaszerződését azoknak az állami egészségügyi intézményekben alkalmazott orvosoknak, akiket tetten érnek, amint munkaidőben a magánszektorban dolgoznak – jelentette ki pénteken Temesváron Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.

Kirúgják azokat az állami szektorban dolgozó orvosokat, akik munkaidejük alatt magánpraxisban is dolgoznak
Kirúgják azokat az állami szektorban dolgozó orvosokat, akik munkaidejük alatt magánpraxisban is dolgoznak
2026. február 13., péntek

Kirúgják azokat az állami szektorban dolgozó orvosokat, akik munkaidejük alatt magánpraxisban is dolgoznak
2026. február 13., péntek

Bolojan: Románia tavaly mintegy 50 millió euróval támogatta Ukrajnát

Ilie Bolojan miniszterelnök pénteken kijelentette, hogy Románia tavaly mintegy 50 millió euróval támogatta Ukrajnát egy NATO-n keresztül finanszírozott program keretében.

Bolojan: Románia tavaly mintegy 50 millió euróval támogatta Ukrajnát
Bolojan: Románia tavaly mintegy 50 millió euróval támogatta Ukrajnát
2026. február 13., péntek

Bolojan: Románia tavaly mintegy 50 millió euróval támogatta Ukrajnát
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!