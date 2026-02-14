Nyilvánosságra hozta a sajtó azt a típusú elektromos négykerekűt, amelyben bennégett egy nő Bukarestben

Egy nő életét vesztette, miután kigyúlt az autójuk, amelyben férjével együtt tartózkodtak Bukarestben. A kisautó egy kétszemélyes elektromos jármű volt, egy üléssel elöl, egy másikkal hátul – írja a román sajtó.

A kisautó menet közben gyulladt ki pénteken délután, a volánnál ülő férfi félrehúzott egy olyan helyre, ahol más autók is parkoltak; azok közül háromra szintén átterjedtek a lángok – tájékoztatott a bukaresti tűzoltóság. Az 56 éves férfi még ki tudott szállni az autóból, azonban felesége kimentéséhez előre kellett volna húznia az ülést, hogy helyet csináljon a kiszálláshoz. A beszámolók szerint viszont a lángok nagyon gyorsan terjedtek, így

a nőt már nem tudták kimenteni az autóból és bennégett.

A tűzoltóknak a beavatkozás végére csak annyira sikerült korlátozniuk a tüzet, hogy az ne terjedjen tovább még több autóra. Igyekeztek lehűteni a jármű tűzforró akkumulátorát, hogy megakadályozzák az újabb lángokat, majd kiemelték az 51 éves nő elszenesedett holttestét.

Román sajtóinformációk szerint a férfi súlyos égési sérüléseket szenvedett, eszméleténél van, azonban néhány hétig kórházban kell maradnia.