Bolojan: Románia tavaly mintegy 50 millió euróval támogatta Ukrajnát

Ilie Bolojan miniszterelnök pénteken kijelentette, hogy Románia tavaly mintegy 50 millió euróval támogatta Ukrajnát egy NATO-n keresztül finanszírozott program keretében.

Székelyhon 2026. február 13., 18:432026. február 13., 18:43 2026. február 13., 18:512026. február 13., 18:51

Az Europa FM-nek nyilatkozva a kormányfő cáfolta azokat az állításokat, miszerint Bukarest a hazai költségvetési nehézségek ellenére jelentős összegekkel járult volna hozzá a háborúban álló szomszédos ország támogatáshoz. Elmondta, hogy

Románia befizetett egy NATO-alapba, amelyből az európai országok közösen finanszírozták az Ukrajnának szánt fegyverbeszerzéseket.

Hangsúlyozta, hogy ez a támogatás nemzetbiztonsági szempontokból indokolt volt – derül ki az Agerpres szemléjéből. Bolojan azzal érvelt, hogy

Ukrajna ellenállása az orosz agresszióval szemben hozzájárul a NATO keleti tagállamai, így Románia biztonságának megőrzéséhez is.