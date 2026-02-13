Bolojan szerint átmeneti a gazdasági visszaesés, az év második felében jöhet a fordulat

Ilie Bolojan miniszterelnök szerint az idei év a gazdaság „helyreigazításának” időszaka lesz, és az eddig elfogadott, illetve a következő hónapokban bevezetendő intézkedések hatása – különösen az energia- és gazdaságpolitika terén – az év második felében válhat érzékelhetővé.

Válaszában Bolojan kifejtette: a költségvetési korrekciós intézkedések rövid távon elkerülhetetlenül gazdasági visszaeséssel járnak, ezek azonban a gazdaság stabilizálását szolgáló lépések „mellékhatásai”. Hangsúlyozta, hogy

Az Európa FM-nek pénteken nyilatkozó kormányfőt arra reagáltatták, hogy az Országos Statisztikai Intézet (INS) friss adatai szerint Románia technikai recesszióba lépett.

a jelenlegi helyzet átmeneti, és már láthatók a helyreállás jelei,

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány továbbra is magas szinten kívánja tartani a beruházásokat, amelyeknek mintegy felét uniós források fedezik. Várakozásai szerint a költségvetési konszolidáció, az államigazgatási reformok, valamint a stratégiai ágazatokban végrehajtandó korrekciók hatására

egyebek mellett az import mérséklődése és az export várható élénkülése.

az év második felében a gazdaság ismét növekedési pályára állhat, miközben az infláció is mérséklődhet.

A kormányfő arról is beszélt, hogy a korrekciós intézkedéseket rövid távon nem lehetett elkerülni, ugyanakkor ezek teremthetik meg a fenntartható növekedés, a gazdasági kiszámíthatóság és a hosszabb távú jólét feltételeit – írja az Agerpres.

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett adatai szerint 2025 egészét tekintve 0,6 százalékkal nőtt a román gazdaság, az utolsó trimeszterben azonban negyedévi összevetésben 1,9 százalékkal visszaesett a bruttó hazai termék (GDP). Ezzel Románia technikai recesszióba lépett, mivel két egymást követő negyedévben csökkent a GDP.