Bolojan szerint átmeneti a gazdasági visszaesés, az év második felében jöhet a fordulat

Fotó: Gov.ro
Ilie Bolojan miniszterelnök szerint az idei év a gazdaság „helyreigazításának” időszaka lesz, és az eddig elfogadott, illetve a következő hónapokban bevezetendő intézkedések hatása – különösen az energia- és gazdaságpolitika terén – az év második felében válhat érzékelhetővé.
Az Európa FM-nek pénteken nyilatkozó kormányfőt arra reagáltatták, hogy az Országos Statisztikai Intézet (INS) friss adatai szerint Románia technikai recesszióba lépett.
Válaszában Bolojan kifejtette: a költségvetési korrekciós intézkedések rövid távon elkerülhetetlenül gazdasági visszaeséssel járnak, ezek azonban a gazdaság stabilizálását szolgáló lépések „mellékhatásai”. Hangsúlyozta, hogy
egyebek mellett az import mérséklődése és az export várható élénkülése.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány továbbra is magas szinten kívánja tartani a beruházásokat, amelyeknek mintegy felét uniós források fedezik. Várakozásai szerint a költségvetési konszolidáció, az államigazgatási reformok, valamint a stratégiai ágazatokban végrehajtandó korrekciók hatására
A kormányfő arról is beszélt, hogy a korrekciós intézkedéseket rövid távon nem lehetett elkerülni, ugyanakkor ezek teremthetik meg a fenntartható növekedés, a gazdasági kiszámíthatóság és a hosszabb távú jólét feltételeit – írja az Agerpres.
Az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett adatai szerint 2025 egészét tekintve 0,6 százalékkal nőtt a román gazdaság, az utolsó trimeszterben azonban negyedévi összevetésben 1,9 százalékkal visszaesett a bruttó hazai termék (GDP). Ezzel Románia technikai recesszióba lépett, mivel két egymást követő negyedévben csökkent a GDP.
Tavaly 2024-hez képest 0,6 százalékkal nőtt a román gazdaság, de technikai recesszióban zárta az évet, miután a harmadik negyedév után a negyedik trimeszterben is csökkent a bruttó hazai termék (GDP) – derül ki az Országos Statisztikai Intézet adataiból.
Nagyszabású ellenőrzést tartott csütörtökön a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság a térségben: az akció alkalmával 93 bírságot szabtak ki, és összesen 422,72 köbméter faanyagot koboztak el, mintegy 76 ezer lej értékben.
Marcel Ciolacu volt miniszterelnök „durva manipulációnak” nevezte pénteken a statisztikai intézet (INS) 2024-re vonatkozó adatait, és azt állította, hogy a számok utólagos „kozmetikázása” a jelenlegi kormányfő „kétségbeesését” tükrözi.
Az átmeneti technikai recesszió a szilárd alapokon álló gazdaságra való áttérés előre látható és elkerülhetetlen járulékos költségei közé tartozik – közölte pénteken Ilie Bolojan miniszterelnök.
Bonyolult időszakot élünk, és politikai szempontból meglehetősen nehéz viselni ezt a terhet – jelentette ki Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes csütörtök este az Europa FM rádió adásában. Azt mondta, a koalícióból való kilépés kérdése nem merült fel.
Tavaly 2024-hez képest 0,6 százalékkal nőtt a román gazdaság, de technikai recesszióban zárta az évet, miután a harmadik negyedév után a negyedik trimeszterben is csökkent a bruttó hazai termék (GDP) – derül ki az Országos Statisztikai Intézet adataiból.
Nicușor Dan szerint Románia három-négy éven belül teljesítheti az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket.
Lassult ugyan a növekedés, de még mindig magas a fertőző légúti megbetegedések száma Hargita megyében. A kisgyermekek körében sok az RSV-fertőzés, ami akár nagyon súlyos, intenzív terápiás ellátást igénylő megbetegedést is okozhat.
Nemzetpolitikáért felelős államtitkárként először látogatott Gyergyószentmiklósra Nacsa Lőrinc. Bejelentette, hogy a magyar kormány folytatja a Fogarasy Mihály Középiskola felújításának finanszírozását.
Technikai recesszióba került a romániai turizmus – nyilatkozta csütörtökön az Agerpresnek a Turisztikai Ügynökségek Országos Szövetségének (ANAT) alelnöke.
Szombaton rendezik meg Alsósófalván a 34. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatót, ahol maskarások, táncosok és zeneszó tölti meg a utcákat. A felvonuló csoportok útvonalai a rendezvényhez készült térképeken követhetők, bármelyikhez lehet csatlakozni.
szóljon hozzá!