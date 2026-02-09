Nem volt józan a balesetet okozó fiatal remetei sofőr

Alkoholos befolyásoltság alatt vezető fiatal sofőr okozott balesetet Gyergyóremetén szombat este, egy utas megsérült. Nem ő volt az egyetlen, a hétvége folyamán a rendőrök több más ittas járművezetőt is kiszűrtek Hargita megyében.

Egymást követték a közlekedési szabályszegések Hargita megyében a hétvégén: szombat reggel Gyergyóditróban egy 49 éves férfit intettek megállásra a rendőrök ellenőrzés céljából, akiről kiderült, nem rendelkezik vezetői engedéllyel. Ugyanezen a napon Székelykeresztúron egy 28 éves, újszékelyi férfit igazoltattak, aki 0,85 mg/liter légalkoholszinttel vezetett a 13C jelzésű országúton. Őt kórházba kísérték vérvételre.

Éjfél előtt nem sokkal közlekedési baleset történt Gyergyórementén: egy 20 éves helybéli sofőr