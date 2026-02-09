Rovatok
Nem volt józan a balesetet okozó fiatal remetei sofőr

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Alkoholos befolyásoltság alatt vezető fiatal sofőr okozott balesetet Gyergyóremetén szombat este, egy utas megsérült. Nem ő volt az egyetlen, a hétvége folyamán a rendőrök több más ittas járművezetőt is kiszűrtek Hargita megyében.

Székelyhon

2026. február 09., 12:482026. február 09., 12:48

Egymást követték a közlekedési szabályszegések Hargita megyében a hétvégén: szombat reggel Gyergyóditróban egy 49 éves férfit intettek megállásra a rendőrök ellenőrzés céljából, akiről kiderült, nem rendelkezik vezetői engedéllyel. Ugyanezen a napon Székelykeresztúron egy 28 éves, újszékelyi férfit igazoltattak, aki 0,85 mg/liter légalkoholszinttel vezetett a 13C jelzésű országúton. Őt kórházba kísérték vérvételre.

Éjfél előtt nem sokkal közlekedési baleset történt Gyergyórementén: egy 20 éves helybéli sofőr

elvesztette uralmát autója felett és egy hídfőnek ütközött

a 153-as megyei úton. Az autó utasa megsérült, kórházi ellátásra szorult. A rendőrségi közlemény szerint a sofőr légalkoholszintje 0,69 mg/liter volt. Az ügyben gondatlanságból elkövetett testi sértés és ittas autóvezetés miatt indult eljárás.

Emellett Gyergyószentmiklóson, Székelykeresztúron és Szentegyházán is ittas sofőröket szűrtek ki a rendőrök szombat éjszaka, a mért alkoholszintek 0,56 és 0,98 mg/liter között mozogtak. Mindegyikük ellen büntetőeljárást indítottak – összegezte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Hargita megye Udvarhelyszék Gyergyószék Rendőrség
