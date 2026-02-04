Rovatok
Liliom-turné és más előadások a Figura februári műsorán

A Liliomot Székelyudvarhely után Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön is bemutatják • Fotó: Kozma Péter, Figura Stúdió Színház

A Liliomot Székelyudvarhely után Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön is bemutatják

Fotó: Kozma Péter, Figura Stúdió Színház

Molnár Ferenc, Székely Csaba, Madách Imre és Alfred Jarry művei is színpadra kerülnek februárban a Figura Stúdió Színház műsorán, Gyergyószentmiklóson és több székelyföldi városban.

Székelyhon

2026. február 04., 20:532026. február 04., 20:53

Ezekben a napokban zajlik a Figura turnéja, amely során Molnár Ferenc Liliom című drámája kerül színre több alkalommal és több helyszínen is. Az Albu István rendezésében készült előadás Székelyudvarhely után

  • február 7–8-án Kézdivásárhelyen,

  • február 10–11-én Sepsiszentgyörgyön lesz látható.

Február 14-én a társulat új előadását, Székely Csaba Bányavirág című darabját tűzik műsorra, Faragó Zénó rendezésében. A produkció az Öntödében lesz látható.

A középiskolások számára tantermi előadásként mutatják be Madách Imre műve nyomán Az ember tragédiája című produkciót. Deli Szófia rendezését február 17-én és 18-án játsszák a Salamon Ernő Gimnáziumban.

Február 22-én Alfred Jarry klasszikus abszurd drámája, az Übü király kerül színpadra Sardar Tagirovsky rendezésében, míg a hónap végén, február 27-én Egressy Zoltán Portugál című darabját a Transylvanik kézműves sörözőben láthatja a közönség Tóth Árpád rendezésében.

A jegyek megvásárolhatók online a színház weboldalán, valamint előadások előtt a helyszínen.

Gyergyószék Színház
A rovat további cikkei

2026. február 04., szerda

B. Kovács András három könyvét mutatják be Gyergyószentmiklóson

Könyvbemutatóra várják az érdeklődőket csütörtökön 17 órától a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárba. B. Kovács András író három kötetét ismerheti meg a közönség.

B. Kovács András három könyvét mutatják be Gyergyószentmiklóson
B. Kovács András három könyvét mutatják be Gyergyószentmiklóson
2026. február 04., szerda

B. Kovács András három könyvét mutatják be Gyergyószentmiklóson
2026. február 04., szerda

Most Gyergyószentmiklóson a sor: tüntetést szervez az EMSZ szombaton az adóemelések ellen

Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Csíkszereda és Székelyudvarhely után Gyergyószentmiklóson a sor: szombaton délután fél kettőre a művelődési ház előtti térre várják az adóemelés ellen tiltakozó gyergyóiakat.

Most Gyergyószentmiklóson a sor: tüntetést szervez az EMSZ szombaton az adóemelések ellen
Most Gyergyószentmiklóson a sor: tüntetést szervez az EMSZ szombaton az adóemelések ellen
2026. február 04., szerda

Most Gyergyószentmiklóson a sor: tüntetést szervez az EMSZ szombaton az adóemelések ellen
2026. február 04., szerda

Napokon belül véglegesen lezárhatják a régi vízvezetéket az egyik gyergyószentmiklósi lakónegyedben

A régi vízhálózatról az újra kötik át a tömbházakat ezekben a napokban a gyergyószentmiklósi Virág negyedben. Ha tartani tudják az ütemtervet, jövő héten le is zárják a régi hálózatot a lakónegyedben, és idén a város nagy része átáll az új rendszerre.

Napokon belül véglegesen lezárhatják a régi vízvezetéket az egyik gyergyószentmiklósi lakónegyedben
Napokon belül véglegesen lezárhatják a régi vízvezetéket az egyik gyergyószentmiklósi lakónegyedben
2026. február 04., szerda

Napokon belül véglegesen lezárhatják a régi vízvezetéket az egyik gyergyószentmiklósi lakónegyedben
2026. február 03., kedd

Három székely város közös petíciója: év közben is legyenek csökkenthetők a helyi adók

Gyergyószentmiklós, Csíkszereda és Székelyudvarhely összehangolt petícióval fordul a miniszterelnökhöz, hogy törvénymódosítással adjanak szabad kezet az önkormányzatoknak a terhek mérséklésére és a fogyatékkal élők kedvezményeinek visszaállítására.

Három székely város közös petíciója: év közben is legyenek csökkenthetők a helyi adók
Három székely város közös petíciója: év közben is legyenek csökkenthetők a helyi adók
2026. február 03., kedd

Három székely város közös petíciója: év közben is legyenek csökkenthetők a helyi adók
2026. február 02., hétfő

Gyergyószentmiklós: az EMSZ tüntetne, az önkormányzat fórumot tart

Gyergyószentmiklóson is érezhető az adóemelések miatti elégedetlenség. Az önkormányzat lakossági fórumra hívja az embereket, de online szavazás is zajlik, ahol a válaszadók nagy többsége azt jelzi, hogy részt venne egy adóemelés-ellenes tiltakozáson.

Gyergyószentmiklós: az EMSZ tüntetne, az önkormányzat fórumot tart
Gyergyószentmiklós: az EMSZ tüntetne, az önkormányzat fórumot tart
2026. február 02., hétfő

Gyergyószentmiklós: az EMSZ tüntetne, az önkormányzat fórumot tart
2026. február 02., hétfő

Már reggel ittas volt a Gyergyószentmiklóson megállított sofőr

Ittas sofőrt tartóztattak fel a hatóságok vasárnap reggel Gyergyószentmiklóson, büntetőeljárást indítottak ellene – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Már reggel ittas volt a Gyergyószentmiklóson megállított sofőr
Már reggel ittas volt a Gyergyószentmiklóson megállított sofőr
2026. február 02., hétfő

Már reggel ittas volt a Gyergyószentmiklóson megállított sofőr
2026. február 01., vasárnap

Jubilál a gyergyói képi emlékezetet őrző Gyergyói DIA

Tíz éve gyűjti és teszi közkinccsé Gyergyószék fényképeken megörökített múltját a Gyergyói DIA. A Tarisznyás Márton Múzeum munkatársai idén bejárják a térséget, hogy újabb embereket nyerjenek meg az ügynek: megmentsék a fotókon fennmaradt értékeket.

Jubilál a gyergyói képi emlékezetet őrző Gyergyói DIA
Jubilál a gyergyói képi emlékezetet őrző Gyergyói DIA
2026. február 01., vasárnap

Jubilál a gyergyói képi emlékezetet őrző Gyergyói DIA
2026. február 01., vasárnap

Előadás a gyergyói farsangok történetéről

A gyergyói farsangok története kerül terítékre a Jó, ha tudunk róla előadássorozat keretében Gyergyószentmiklóson.

Előadás a gyergyói farsangok történetéről
Előadás a gyergyói farsangok történetéről
2026. február 01., vasárnap

Előadás a gyergyói farsangok történetéről
2026. január 30., péntek

Közelebb a közszállítás újraindítása: megérkeztek az elektromos minibuszok Gyergyószentmiklósra

Egy megállóval közelebb került Gyergyószentmiklós közszállításának újraindítása: hat elektromos minibusz érkezett a városba. A járművek a környező községeket is összekötik a várossal, illetve egymással, de forgalomba állításukra még várni kell.

Közelebb a közszállítás újraindítása: megérkeztek az elektromos minibuszok Gyergyószentmiklósra
Közelebb a közszállítás újraindítása: megérkeztek az elektromos minibuszok Gyergyószentmiklósra
2026. január 30., péntek

Közelebb a közszállítás újraindítása: megérkeztek az elektromos minibuszok Gyergyószentmiklósra
2026. január 29., csütörtök

Igyekezett segíteni másokon a kétgyermekes édesanya, most neki van szüksége ránk

Kozma Gabriella négy éve vívja mindennapi küzdelmeit két gyermekével, miután férjét korán, súlyos betegségben elveszítette. Most az élet újabb nehéz próbára teszi az édesanyát: komoly betegséget diagnosztizáltak nála is.

Igyekezett segíteni másokon a kétgyermekes édesanya, most neki van szüksége ránk
Igyekezett segíteni másokon a kétgyermekes édesanya, most neki van szüksége ránk
2026. január 29., csütörtök

Igyekezett segíteni másokon a kétgyermekes édesanya, most neki van szüksége ránk
