Liliom-turné és más előadások a Figura februári műsorán

Molnár Ferenc, Székely Csaba, Madách Imre és Alfred Jarry művei is színpadra kerülnek februárban a Figura Stúdió Színház műsorán, Gyergyószentmiklóson és több székelyföldi városban.

Ezekben a napokban zajlik a Figura turnéja, amely során Molnár Ferenc Liliom című drámája kerül színre több alkalommal és több helyszínen is. Az Albu István rendezésében készült előadás Székelyudvarhely után

február 7–8-án Kézdivásárhelyen,

február 10–11-én Sepsiszentgyörgyön lesz látható.

Február 14-én a társulat új előadását, Székely Csaba Bányavirág című darabját tűzik műsorra, Faragó Zénó rendezésében. A produkció az Öntödében lesz látható.

Hirdetés

A középiskolások számára tantermi előadásként mutatják be Madách Imre műve nyomán Az ember tragédiája című produkciót. Deli Szófia rendezését február 17-én és 18-án játsszák a Salamon Ernő Gimnáziumban.

Február 22-én Alfred Jarry klasszikus abszurd drámája, az Übü király kerül színpadra Sardar Tagirovsky rendezésében, míg a hónap végén, február 27-én Egressy Zoltán Portugál című darabját a Transylvanik kézműves sörözőben láthatja a közönség Tóth Árpád rendezésében.

A jegyek megvásárolhatók online a színház weboldalán, valamint előadások előtt a helyszínen.