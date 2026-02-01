Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Előadás a gyergyói farsangok történetéről

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A gyergyói farsangok története kerül terítékre a Jó, ha tudunk róla előadássorozat keretében Gyergyószentmiklóson.

Székelyhon

2026. február 01., 09:012026. február 01., 09:01

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Farsangolás Gyergyóban címmel tart előadást Kisné Portik Irén néprajzkutató február 4-én, szerdán 19 órától. Az Itthon közösen a holnapért Egyesület és Szent István Ereklyéinek Átvitele Plébánia szeretettel várja az érdeklődőket a plébánia nagytermébe. Az esemény, melyre a Jó, ha tudunk róla előadássorozat keretében kerül sor, ingyenes.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Ilyen volt az adóemelés elleni tüntetés Csíkszeredában
Korodi Attila: elfogadhatatlan, hogy az AUR szervezzen tüntetést Csíkszeredában
Óriási meglepetés a kupában, a Steaua legyűrte a gyergyóiakat
Dobrev Klára elvenné a határon túli magyarok szavazati jogát
Megtáltosodott az UTÁ-nál a Sepsi OSK volt támadója
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Ilyen volt az adóemelés elleni tüntetés Csíkszeredában
Székelyhon

Ilyen volt az adóemelés elleni tüntetés Csíkszeredában
Korodi Attila: elfogadhatatlan, hogy az AUR szervezzen tüntetést Csíkszeredában
Székelyhon

Korodi Attila: elfogadhatatlan, hogy az AUR szervezzen tüntetést Csíkszeredában
Óriási meglepetés a kupában, a Steaua legyűrte a gyergyóiakat
Székely Sport

Óriási meglepetés a kupában, a Steaua legyűrte a gyergyóiakat
Dobrev Klára elvenné a határon túli magyarok szavazati jogát
Krónika

Dobrev Klára elvenné a határon túli magyarok szavazati jogát
Megtáltosodott az UTÁ-nál a Sepsi OSK volt támadója
Székely Sport

Megtáltosodott az UTÁ-nál a Sepsi OSK volt támadója
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Nőileg

Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 30., péntek

Közelebb a közszállítás újraindítása: megérkeztek az elektromos minibuszok Gyergyószentmiklósra

Egy megállóval közelebb került Gyergyószentmiklós közszállításának újraindítása: hat elektromos minibusz érkezett a városba. A járművek a környező községeket is összekötik a várossal, illetve egymással, de forgalomba állításukra még várni kell.

Közelebb a közszállítás újraindítása: megérkeztek az elektromos minibuszok Gyergyószentmiklósra
Közelebb a közszállítás újraindítása: megérkeztek az elektromos minibuszok Gyergyószentmiklósra
2026. január 30., péntek

Közelebb a közszállítás újraindítása: megérkeztek az elektromos minibuszok Gyergyószentmiklósra
Hirdetés
2026. január 29., csütörtök

Igyekezett segíteni másokon a kétgyermekes édesanya, most neki van szüksége ránk

Kozma Gabriella négy éve vívja mindennapi küzdelmeit két gyermekével, miután férjét korán, súlyos betegségben elveszítette. Most az élet újabb nehéz próbára teszi az édesanyát: komoly betegséget diagnosztizáltak nála is.

Igyekezett segíteni másokon a kétgyermekes édesanya, most neki van szüksége ránk
Igyekezett segíteni másokon a kétgyermekes édesanya, most neki van szüksége ránk
2026. január 29., csütörtök

Igyekezett segíteni másokon a kétgyermekes édesanya, most neki van szüksége ránk
2026. január 28., szerda

Szárhegyen mutatkozik be a Gyergyói DIA

Találkozóra hívja a régi fotók iránt érdeklődő gyergyószárhegyieket a Tarisznyás Márton Múzeum. Csütörtökön 18 órától a helyi kultúrházban a Gyergyói DIA fotóarchívumot ismerhetik meg a résztvevők.

Szárhegyen mutatkozik be a Gyergyói DIA
Szárhegyen mutatkozik be a Gyergyói DIA
2026. január 28., szerda

Szárhegyen mutatkozik be a Gyergyói DIA
2026. január 26., hétfő

Iparát vesztett település szétesett társadalmának kínlódását mutatja meg a Figura Stúdió Színház

Székely Csaba drámája, a Bányavirág lesz a Figura Stúdió Színház következő bemutatója. Az előadás Faragó Zénó rendezésében egy iparát vesztett település szétesett társadalmának kínlódását mutatja be. Tragikomikus és egyben ismerős történet.

Iparát vesztett település szétesett társadalmának kínlódását mutatja meg a Figura Stúdió Színház
Iparát vesztett település szétesett társadalmának kínlódását mutatja meg a Figura Stúdió Színház
2026. január 26., hétfő

Iparát vesztett település szétesett társadalmának kínlódását mutatja meg a Figura Stúdió Színház
Hirdetés
2026. január 25., vasárnap

Emelkedik az ivóvíz és a szennyvíz díja Gyergyószentmiklóson

Megszavazta Gyergyószentmiklós képviselő-testülete az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjainak módosítását. Egy hosszú távú, 2030-ig érvényes árképzési stratégiát fogadtak el, amely évente meghatározza a fogyasztók által fizetendő díjakat.

Emelkedik az ivóvíz és a szennyvíz díja Gyergyószentmiklóson
Emelkedik az ivóvíz és a szennyvíz díja Gyergyószentmiklóson
2026. január 25., vasárnap

Emelkedik az ivóvíz és a szennyvíz díja Gyergyószentmiklóson
2026. január 22., csütörtök

Lakossági fórum Gyergyóalfaluban: több mint ezer tulajdonost érint az A8-as autópálya miatti kisajátítás

Feszült hangulatú, de informatív lakossági fórumot tartottak Gyergyóalfaluban az A8-as autópálya nyomvonala mentén tervezett kisajátításokról. Bár a kártalanítási összegeket már elkülönítették, a helyi gazdák szerint a határidők betarthatatlanok.

Lakossági fórum Gyergyóalfaluban: több mint ezer tulajdonost érint az A8-as autópálya miatti kisajátítás
Lakossági fórum Gyergyóalfaluban: több mint ezer tulajdonost érint az A8-as autópálya miatti kisajátítás
2026. január 22., csütörtök

Lakossági fórum Gyergyóalfaluban: több mint ezer tulajdonost érint az A8-as autópálya miatti kisajátítás
2026. január 21., szerda

Már több mint háromszázan vettek parkolóbérletet Gyergyószentmiklóson

Eltelt egy hónap, amióta újra bevezették a fizetéses parkolási rendszert Gyergyószentmiklóson. A tapasztalat szerint a kezdeti félreértéseket leszámítva az emberek többsége betartja a szabályokat. A bérletet váltók száma meghaladta a 300-at.

Már több mint háromszázan vettek parkolóbérletet Gyergyószentmiklóson
Már több mint háromszázan vettek parkolóbérletet Gyergyószentmiklóson
2026. január 21., szerda

Már több mint háromszázan vettek parkolóbérletet Gyergyószentmiklóson
Hirdetés
2026. január 20., kedd

Tűz egy gyergyószentmiklósi húsfeldolgozónál, többen kimenekültek – videóval

Többen kimenekültek egy gyergyószentmiklósi húsfeldolgozó épületéből, amint a létesítményben tűz keletkezett kedden este. Egy ember égési sérüléseket szenvedett a karjain. Jelenleg is zajlik az oltás.

Tűz egy gyergyószentmiklósi húsfeldolgozónál, többen kimenekültek – videóval
Tűz egy gyergyószentmiklósi húsfeldolgozónál, többen kimenekültek – videóval
2026. január 20., kedd

Tűz egy gyergyószentmiklósi húsfeldolgozónál, többen kimenekültek – videóval
2026. január 20., kedd

Vida Gábor író Gyergyószentmiklósra látogat

Érdekes eszmefuttatásra hívja olvasóit a kultúráról a gyergyószentmiklósi könyvtár csütörtökön. Meghívottjuk Vida Gábor író, a Látó szépirodalmi folyóirat főszerkesztője lesz.

Vida Gábor író Gyergyószentmiklósra látogat
Vida Gábor író Gyergyószentmiklósra látogat
2026. január 20., kedd

Vida Gábor író Gyergyószentmiklósra látogat
2026. január 19., hétfő

Jóllakni és segíteni egyszerre – megnyílt a Szent Márton Étterem

Újabb kezdeményezéssel segíti a rászorulókat a Gyulafehérvári Caritas: hétfőn megnyitotta a Szent Márton Éttermet, amelynek bevétele a gyergyószentmiklósi szeretetkonyha működését támogatja.

Jóllakni és segíteni egyszerre – megnyílt a Szent Márton Étterem
Jóllakni és segíteni egyszerre – megnyílt a Szent Márton Étterem
2026. január 19., hétfő

Jóllakni és segíteni egyszerre – megnyílt a Szent Márton Étterem
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!