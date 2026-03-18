Főszerepben a gyergyói zene és a fiatalok: nagykoncerttel indul az ifjúsági főváros programsorozat

Látványos koncerttel indul a Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa programsorozat Gyergyószentmiklóson. Szombaton 20 órától a Basilides Tibor Sportcsarnok ad helyet annak az eseménynek, ahol a gyergyói zenei élet ismert előadói lépnek színpadra.

Mint ismert, Gyergyószentmiklós és testvérvárosa, Cegléd közösen nyerték meg decemberben a Magyarország Ifjúsági Fővárosa cím elnyeréséért megszervezett versenyt. Gyergyószentmiklós ennek köszönhetően 2026-ban Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa címet viselheti, és ez egy gazdag eseménysort is jelent, amelynek programjai hétvégén indulnak el hivatalosan.

A szervezők egy nagyszabású, közös koncerttel nyitják a különleges sorozatot: a Made in Gyergyó válogatásalbumról is ismert zenészek közül kilenc együttes és előadó lép fel, többek között a 4S Street, a Bagossy Brothers Company, valamint az Álarc, a LariDante, a Mulligan Tree, a Néked, a No Sugar, valamint Solyom Berni és a Vanilla Phank is.