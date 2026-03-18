Főszerepben a gyergyói zene és a fiatalok: nagykoncerttel indul az ifjúsági főváros programsorozat

Fotó: Bázis Központ

Fotó: Bázis Központ

Látványos koncerttel indul a Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa programsorozat Gyergyószentmiklóson. Szombaton 20 órától a Basilides Tibor Sportcsarnok ad helyet annak az eseménynek, ahol a gyergyói zenei élet ismert előadói lépnek színpadra.

Gergely Imre

2026. március 18., 08:502026. március 18., 08:50

Mint ismert, Gyergyószentmiklós és testvérvárosa, Cegléd közösen nyerték meg decemberben a Magyarország Ifjúsági Fővárosa cím elnyeréséért megszervezett versenyt. Gyergyószentmiklós ennek köszönhetően 2026-ban Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa címet viselheti, és ez egy gazdag eseménysort is jelent, amelynek programjai hétvégén indulnak el hivatalosan.

A szervezők egy nagyszabású, közös koncerttel nyitják a különleges sorozatot: a Made in Gyergyó válogatásalbumról is ismert zenészek közül kilenc együttes és előadó lép fel, többek között a 4S Street, a Bagossy Brothers Company, valamint az Álarc, a LariDante, a Mulligan Tree, a Néked, a No Sugar, valamint Solyom Berni és a Vanilla Phank is.

A koncert 25 év alattiak számára ingyenes, azonban a nagy érdeklődés és a helyszín befogadóképessége miatt a részvétel regisztrációhoz kötött.

A fiataloknak is ki kell váltaniuk a 0 lejes regisztrációs jegyet az InTime rendszerén keresztül, míg a 25 év felettiek ugyanitt vásárolhatják meg belépőiket. A programsorozat további eseményeiről a Bázis Központ közösségi oldalán találhatnak információkat az érdeklődők.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós Kultúra
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
A rovat további cikkei

2026. március 17., kedd

Előadás szülőknek és pedagógusoknak Gyergyószentmiklóson

A Szülőnek lenni előadás-sorozat újabb alkalommal várja az érdeklődőket március 20-án, pénteken 18 órától Gyergyószentmiklóson, az örmény katolikus templomban. Az esemény meghívott előadója Sisak Imola lesz.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Amerikai filmeken dolgozott, most Gyergyóremetén mesél erről

Újabb érdekes meghívottal folytatódik a Nagyvilág Gyergyóremetén előadás-sorozat. Gergely László mesél az élményeiről, aki korábban az Egyesült Államokban dolgozott látványtechnikusként.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Leégett egy gazdasági melléképület, egy ember pánikrohamot kapott – frissítve

Gazdasági melléképület gyulladt ki Tekerőpatakon kedd délelőtt, a helyszínre több tűzoltóegységet is riasztottak.

2026. március 17., kedd

2026. március 16., hétfő

Eltávolította az elektronikus nyomkövetőt, letartóztatták a rendőrök

Levette magáról a hatóságok által elrendelt elektronikus nyomkövetőt egy gyergyószentmiklósi férfi, aki azóta harmincnapos előzetes letartóztatásba került – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Öt embert vettek őrizetbe egy kocsmai tömegverekedés miatt Maroshévízen

Négy férfit és egy nőt vettek őrizetbe a hatóságok vasárnap, miután összeverekedtek egy maroshévízi lokálban. Mintegy tízezer lejes kárt okoztak – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. március 16., hétfő

2026. március 15., vasárnap

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó

Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Keresztállítás a nemzeti ünnepen Gyergyószentmiklóson

A nemzeti ünnep alkalmából új keresztet szenteltek fel Gyergyószentmiklós keleti kijáratánál, a Both-vára aljában vasárnap. Az eseményen résztvevők az elődök hagyományát folytatva állítottak emléket, amelynek gondozását többen is magukra vállalták.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 12., csütörtök

Újdonság Borszéken: ősztől elindulhat a térségi tömegközlekedés

Megérkeztek Borszékre azok az elektromos autóbuszok és kisbuszok, amelyek révén várhatóan már az ősztől elindulhat az újdonságnak számító városi és térségi tömegközlekedés a fürdővárosban és környékén.

2026. március 12., csütörtök

2026. március 10., kedd

Hétfőn rajtol az első gyergyói bábfesztivál

Első alkalommal szervezik meg a március 16-tól két teljes hetet felölelő fesztivált, a Gyergyói Bábos Heteket, amely előadásokkal, kiállításokkal, közösségi programokkal hozza közelebb a bábszínház világát a Gyergyói-medence közönségéhez.

2026. március 10., kedd

2026. március 09., hétfő

Előadás a szabadságharc gyergyószentmiklósi eseményeiről

Gyergyóiak az 1848–1849-es forradalom és szabadságharcban címmel tart előadást március 10-én, kedden délután hat órától a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumban B. Garda Dezső történész.

2026. március 09., hétfő

