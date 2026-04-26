Egymillió euróból teszik rendbe a mezei utakat Gyergyócsomafalván

Tizenhárom kilométernyi mezei utat érint a beruházás
Fotó: Gyergyócsomafalva Önkormányzata
Hét mezőgazdasági út újul meg és épül ki Gyergyócsomafalván, összesen 13 kilométer hosszan. Az egymillió eurós beruházás kivitelezése elkezdődött, a munkálatok nyomán jövő tavaszra stabilabb felületen közlekedhetnek a mezőre járó munkagépek.
Egymillió eurós, vagyis ötmillió lejes támogatást nyert Gyergyócsomafalva a több éve tervezett fejlesztésre, a beruházás pedig most jutott el a kivitelezési szakaszba. Márton László Szilárd polgármester tájékoztatása szerint a beruházás révén
A fejlesztés a Szentmiklósi utat, a Hosszúvészt, a Mohost, a Szegeletet, a Setétrétet, a Vészfőt és a Fülöp útját érinti.
A munkálatok során az útalap állapotától függően különböző vastagságú útszerkezetet alakítanak ki:
azokon a szakaszokon, ahol nincs megfelelő alap, 75 centiméter vastagságban építik ki az utat;
ahol már van keményebb alap, ott 25 és 55 centiméter közötti vastagságban készül el az új útszerkezet.
Ez mindenhol stabil közlekedési felületet jelent majd a mezőkre járó munkagépeknek és más járműveknek. A polgármester hangsúlyozta, hogy ezek
A kivitelezés határideje egy év, így a munkálatok befejezése jövő tavaszra várható. A teljes projekt elszámolását 2027 júliusáig kell lezárni.
Márton László Szilárd ugyanakkor a lakosság együttműködését is kéri: ha valakinek problémája vagy kérdése merül fel az utak nyomvonalával kapcsolatban, észrevételeivel forduljon az önkormányzathoz, és ne távolítsa el a nyomvonalat kijelölő cölöpöket.
Emellett megértést kért a gazdáktól azért is, mert a munkálatok ideje alatt nehezebbé válhat a mezőgazdasági területek megközelítése.
A makadámburkolat egy tömörített kőzúzalékból készülő útburkolat, amely a modern, szilárd burkolatú utak közvetlen elődje. Nevét feltalálójáról, John Loudon McAdam skót mérnökről kapta, aki az 1820-as évek körül forradalmasította az útépítést. A makadám út alapelve, hogy a teherbírást nem a mély alapozás, hanem a megfelelően tömörített, egymásba ékelődő kőzúzalék-rétegek és a jó vízelvezetés biztosítja. (Forrás: Wikipédia)
