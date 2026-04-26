Egymillió euróból teszik rendbe a mezei utakat Gyergyócsomafalván

Tizenhárom kilométernyi mezei utat érint a beruházás

Tizenhárom kilométernyi mezei utat érint a beruházás

Fotó: Gyergyócsomafalva Önkormányzata

Hét mezőgazdasági út újul meg és épül ki Gyergyócsomafalván, összesen 13 kilométer hosszan. Az egymillió eurós beruházás kivitelezése elkezdődött, a munkálatok nyomán jövő tavaszra stabilabb felületen közlekedhetnek a mezőre járó munkagépek.

Gergely Imre

2026. április 26., 13:582026. április 26., 13:58

Egymillió eurós, vagyis ötmillió lejes támogatást nyert Gyergyócsomafalva a több éve tervezett fejlesztésre, a beruházás pedig most jutott el a kivitelezési szakaszba. Márton László Szilárd polgármester tájékoztatása szerint a beruházás révén

hét mezőgazdasági út újul meg és épül ki, összesen mintegy 13 kilométer hosszan.

A fejlesztés a Szentmiklósi utat, a Hosszúvészt, a Mohost, a Szegeletet, a Setétrétet, a Vészfőt és a Fülöp útját érinti.

A munkálatok során az útalap állapotától függően különböző vastagságú útszerkezetet alakítanak ki:

  • azokon a szakaszokon, ahol nincs megfelelő alap, 75 centiméter vastagságban építik ki az utat;

  • ahol már van keményebb alap, ott 25 és 55 centiméter közötti vastagságban készül el az új útszerkezet.

Ez mindenhol stabil közlekedési felületet jelent majd a mezőkre járó munkagépeknek és más járműveknek. A polgármester hangsúlyozta, hogy ezek

az utak nem lesznek aszfaltozottak, hanem makadámburkolatot kapnak, amely megfelel a mezőgazdasági használat igényeinek.

A kivitelezés határideje egy év, így a munkálatok befejezése jövő tavaszra várható. A teljes projekt elszámolását 2027 júliusáig kell lezárni.

Márton László Szilárd ugyanakkor a lakosság együttműködését is kéri: ha valakinek problémája vagy kérdése merül fel az utak nyomvonalával kapcsolatban, észrevételeivel forduljon az önkormányzathoz, és ne távolítsa el a nyomvonalat kijelölő cölöpöket.

Emellett megértést kért a gazdáktól azért is, mert a munkálatok ideje alatt nehezebbé válhat a mezőgazdasági területek megközelítése.

A makadámburkolat egy tömörített kőzúzalékból készülő útburkolat, amely a modern, szilárd burkolatú utak közvetlen elődje. Nevét feltalálójáról, John Loudon McAdam skót mérnökről kapta, aki az 1820-as évek körül forradalmasította az útépítést. A makadám út alapelve, hogy a teherbírást nem a mély alapozás, hanem a megfelelően tömörített, egymásba ékelődő kőzúzalék-rétegek és a jó vízelvezetés biztosítja. (Forrás: Wikipédia)

Gyergyószék Mezőgazdaság Gyergyócsomafalva
2026. április 25., szombat

Ízek, látvány, hangulat – elrajtolt az új gyergyószentmiklósi gasztrofesztivál

Sikeresen indult a gyergyószentmiklósi BBQ Street by Marble: a sült húsok illata, a látványos grillezés és a zenei programok már a nyitányon nagy tömeget vonzottak. A szervezők szerint a város nyitott az ilyen különleges gasztroélményekre.

2026. április 25., szombat

2026. április 22., szerda

Zajlik a közműépítés, májustól indulhat az aszfaltozás a gyergyószentmiklósi Virág negyedben

Hozzáláttak a közműépítési munkálatoknak a gyergyószentmiklósi Virág negyed déli részén, ahol a szennyvíz- és ivóvízhálózat fejlesztése után indulhat a lakónegyed teljes felújítása. A város más pontjain is dolgoznak.

2026. április 22., szerda

Közvitát tart Gyergyószentmiklós a játéktermek szabályozásáról

A játéktermek működésének helyi szabályozásáról szervez közvitát Gyergyószentmiklós önkormányzata csütörtökön, a Vaskertes iskola dísztermében.

2026. április 22., szerda

Újra fogad látogatókat a múzeum, de változtak a szabályok

Újra megnyitotta kapuit a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum, de a látogatás új szabályokhoz kötött. Egyszerre legfeljebb két csoport tartózkodhat az épületben, az előzetes bejelentkezést pedig főként a szervezett csoportoktól kérik.

Egy órára Jeruzsálemmé vált a gyergyószentmiklósi Szent István tér

Különleges lelki utazás részesei lehettek vasárnap délután a gyergyószentmiklósiak: a Passió misztériumjátéka nemcsak felidézte, hanem átélhetővé is tette Krisztus szenvedéstörténetét.

Létszámcsökkentés Gyergyószentmiklóson: 25 állás szűnik meg

Az átszervezés nyomán 25 állást szüntetnek meg, ezek közül jelenleg hat betöltetlen – elfogadta a gyergyószentmiklósi testület azt a határozatot, amely a polgármesteri hivatal működését a kormány által előírt kötelező létszámplafonhoz igazítja.

Zöldhulladék-gyűjtés Gyergyószentmiklóson

Elszállítják a zöldhulladékot a magánházaktól, a lombtalanítási akció április 20. és 26. között lesz Gyergyószentmiklóson.

Betörtek egy maroshévízi lakásba, de hamar elfogták a négyfős társaságot

Betörés miatt négy férfit fogtak el Maroshévízen, miután egy helyi lakos bejelentette, hogy ismeretlenek törtek be az otthonába, és elvitték a kézitáskáját. A rendőrök rövid idő alatt azonosították a gyanúsítottakat, a lopott holmit pedig visszaszerezték.

Lezárják a szolgáltatást a régi ivóvízhálózaton több gyergyószentmiklósi utcában

Hamarosan megszűnik a szolgáltatás a gyergyószentmiklósi régi ivóvízhálózat egy részén, ezért csatlakozni kell az új vízvezetékre – hívja fel az érintettek figyelmét a városi közműszolgáltató.

Támogatócsoport életközépi válságban lévőknek

Támogatócsoport indul Gyergyószentmiklóson azok számára, akik a kamasznevelés kihívásaival és az életközép kérdéseivel egyszerre néznek szembe. A jelentkezési határidő április 17.

