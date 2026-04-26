Egymillió euróból teszik rendbe a mezei utakat Gyergyócsomafalván

Hét mezőgazdasági út újul meg és épül ki Gyergyócsomafalván, összesen 13 kilométer hosszan. Az egymillió eurós beruházás kivitelezése elkezdődött, a munkálatok nyomán jövő tavaszra stabilabb felületen közlekedhetnek a mezőre járó munkagépek.

Gergely Imre 2026. április 26., 13:582026. április 26., 13:58

Egymillió eurós, vagyis ötmillió lejes támogatást nyert Gyergyócsomafalva a több éve tervezett fejlesztésre, a beruházás pedig most jutott el a kivitelezési szakaszba. Márton László Szilárd polgármester tájékoztatása szerint a beruházás révén

hét mezőgazdasági út újul meg és épül ki, összesen mintegy 13 kilométer hosszan.

A fejlesztés a Szentmiklósi utat, a Hosszúvészt, a Mohost, a Szegeletet, a Setétrétet, a Vészfőt és a Fülöp útját érinti. A munkálatok során az útalap állapotától függően különböző vastagságú útszerkezetet alakítanak ki: azokon a szakaszokon, ahol nincs megfelelő alap, 75 centiméter vastagságban építik ki az utat;

ahol már van keményebb alap, ott 25 és 55 centiméter közötti vastagságban készül el az új útszerkezet. Ez mindenhol stabil közlekedési felületet jelent majd a mezőkre járó munkagépeknek és más járműveknek. A polgármester hangsúlyozta, hogy ezek

az utak nem lesznek aszfaltozottak, hanem makadámburkolatot kapnak, amely megfelel a mezőgazdasági használat igényeinek.

A kivitelezés határideje egy év, így a munkálatok befejezése jövő tavaszra várható. A teljes projekt elszámolását 2027 júliusáig kell lezárni. Márton László Szilárd ugyanakkor a lakosság együttműködését is kéri: ha valakinek problémája vagy kérdése merül fel az utak nyomvonalával kapcsolatban, észrevételeivel forduljon az önkormányzathoz, és ne távolítsa el a nyomvonalat kijelölő cölöpöket. Emellett megértést kért a gazdáktól azért is, mert a munkálatok ideje alatt nehezebbé válhat a mezőgazdasági területek megközelítése.