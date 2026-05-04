Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Papíron bírság, valóságban tehetetlenség: mit kockáztat az, akinek a gyereke nem jár rendszeresen iskolába?

Hetvenöt százalékos hiányzás felett az iskola köteles jelezni a szociális szolgálatoknak az ügyet • Fotó: Haáz Vince

Hetvenöt százalékos hiányzás felett az iskola köteles jelezni a szociális szolgálatoknak az ügyet

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Romániában törvény kötelezi a szülőket gyermekük rendszeres iskoláztatására, ám a szabályok betartatása a gyakorlatban nehézkes. Motívációként szociális juttatásokat helyez kilátásba az a törvénytervezet, amely a gyermekpénzt iskolai jelenléthez köti.

Hajnal Csilla

2026. május 04., 20:592026. május 04., 20:59

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ugorjunk a közepébe és nézzük meg, hogy milyen kötelezettségei vannak a szülőnek gyermeke rendszeres iskoláztatására. Nos, a szülőnek vagy törvényes képviselőnek gondoskodnia kell arról, hogy gyermeke részt vegyen az oktatásban,

a hiányzásokat pedig szabályos keretek között kell igazolni – orvosi papírral vagy évente legfeljebb 40 tanóra erejéig igazgatói jóváhagyással alátámasztott szülői kérelemmel.

A mulasztások következményei fokozatosan súlyosbodnak.

Hirdetés

Húsz igazolatlan hiányzás után már romlik a magaviseleti jegy, ötven százalék fölötti a tanuló évhalasztásra kényszerülhet, hetvenöt százalék felett pedig az iskolának köteles jeleznie a szociális szolgálatoknak.

Két, egymást követő évnyi súlyos mulasztás lemorzsolódást, vagyis a tanuló törlését vonhatja maga után az iskolai nyilvántartásból.

Az óvodás és bölcsődés korosztálynál a mérce alacsonyabb: a gyermek már tizenöt egymást követő igazolatlan munkanap után elveszítheti a helyét.

Bár a törvény kötelez, a bírság behajtása nehéz

A hazai közoktatási törvény 14. cikke kimondja, a kötelező oktatási időszak teljes ideje alatt a szülő felelős a gyermek rendszeres iskolalátogatásáért, a 148. cikk értelmében pedig ennek megszegése – különösen, ha a szülő maga akadályozza a gyermek részvételét – ezer és ötezer lej közötti bírsággal sújtható, amit a polgármester által felhatalmazott személyek szabnak ki.

A papíron szigorúnak tűnő szabályozás a valóságban azonban nehezen érvényesül. Antal Levente Mihály, Maros megye főtanfelügyelő-helyettese a Székelyhonnak kifejtette, hogy

a bírságok behajtása az önkormányzatok számára szinte megoldhatatlan feladatnak bizonyul, ami a helyi költségvetésre is terhet ró.

A gyermekvédelmi igazgatóság ugyan partner lenne ebben, ám kapacitásaik korlátoltak: a sürgősebb és súlyosabb eseteket kénytelenek előnyben részesíteni.

Főleg vidéken nagy a lemorzsolódás

Az RMDSZ által kidolgozott törvényjavaslat, amelyet múlt héten iktattak a szenátusban, és szavazásra vár, kimondja: a gyermekpénz, amelynek teljes összege eddig alanyi jogon járt minden kiskorúnak, ezentúl három éves kor fölött iskolai vagy óvodai jelenléthez és magaviseleti jegyhez lenne kötve – legalábbis egy része. Amint megírtuk, a tervezet lényege, hogy

  • a 3–18 éves gyermekek után folyósított, jelenlegi 292 lejes gyermekpénzt 100 lejre mérsékelnék,

  • a különbözetet pedig – további 50 lejjel megtoldva, tehát összesen 350 lejt – egy újonnan bevezetendő „jelenléti ösztöndíj„ formájában kapnák meg azok a gyerekek, akik rendszeresen látogatják az iskolát vagy óvodát, és tízes magaviseletük van az előző modulban.

Az igazi kockázat nem is a bírság

Kántor Boglárka parlamenti képviselő, a tervezet egyik kezdeményezője szerint a gyakorlat azt mutatja, bírságokkal nem lehet elérni számos családban, hogy a gyereket iskolalátogatásra ösztönözzék, ezért talán

a megemelt gyerekpénzhez kötött elvárásoknak motiváló hatása lehet.

Ezzel szeretnék visszaszorítani az iskolaelhagyást.

A 2021–2022-es tanévben országos szinten

közel 34 ezer tanuló hagyta ott az iskolát, ebből több mint 19 ezer általános iskolás, mintegy 15 ezer pedig középiskolás volt, vidéken pedig majdnem háromszor magasabb ez az arány, mint a városi környezetben.

Maros megyében például 2020-ban 1845-en kezdték el az első osztály, 1793-an jutottak el az ötödikig, az 1932 negyedikes közül 1616-an lettek nyolcadikosok. Összesen 1732 nyolcadikost jegyeztek 2020-ban, négy évre rá csupán 1097 tizenkettedikes és 202 szakiskolás szerepelt a nyilvántartásban.

Amint a számok is igazolják, a legnagyobb lemorzsolódás nyolcadik osztály után történik, hiszen közülük 433 diák „veszett el” a középiskola végéig.

A lemorzsolódás kockázata tehát nem csak a bírságokról szól, hanem arról is, hogy az iskolából kimaradt tanulók kevesebb eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, mint képzettebb társaik, ami nemcsak az ország gazdaságát befolyásolja, de saját boldogulásukat is.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Oktatás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit
Nőtt az egészségbiztosítással nem rendelkezők száma, de a biztosító bevétele is
Győzelemmel indítottak a csíkszentsimoniak, gólrekordot jegyeztek Balánbányán
Dráma a magyarfenesi gólyafészekben
Hatalmas bírói hiba után dőlt el a Craiova és a Dinamo párharca (videóval)
Ugron Hanna: A kultúra nem díszítőelem
„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit
Székelyhon

„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit
Nőtt az egészségbiztosítással nem rendelkezők száma, de a biztosító bevétele is
Székelyhon

Nőtt az egészségbiztosítással nem rendelkezők száma, de a biztosító bevétele is
Győzelemmel indítottak a csíkszentsimoniak, gólrekordot jegyeztek Balánbányán
Székely Sport

Győzelemmel indítottak a csíkszentsimoniak, gólrekordot jegyeztek Balánbányán
Dráma a magyarfenesi gólyafészekben
Krónika

Dráma a magyarfenesi gólyafészekben
Hatalmas bírói hiba után dőlt el a Craiova és a Dinamo párharca (videóval)
Székely Sport

Hatalmas bírói hiba után dőlt el a Craiova és a Dinamo párharca (videóval)
Ugron Hanna: A kultúra nem díszítőelem
Nőileg

Ugron Hanna: A kultúra nem díszítőelem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 04., hétfő

Amerikai filmfeldolgozás készül Örkény István: Tóték című regénye alapján

Hollywoodi feldolgozás készül Örkény István Tóték című regényéből Bad Major címen – adta hírül a napokban a Deadline. A bemutató dátuma egyelőre nem ismert.

Amerikai filmfeldolgozás készül Örkény István: Tóték című regénye alapján
Amerikai filmfeldolgozás készül Örkény István: Tóték című regénye alapján
2026. május 04., hétfő

Amerikai filmfeldolgozás készül Örkény István: Tóték című regénye alapján
Hirdetés
2026. május 04., hétfő

Támogatásokból bővítené rendelőit a gyergyószentmiklósi kórház

Folyamatosan gyarapodik az elérhető gyógyászati szolgáltatások száma a gyergyószentmiklósi kórháznál, de emiatt már nincs elegendő hely új rendelők berendezésére. Átalakítás lehetne a megoldás, ehhez keres támogatókat az intézmény.

Támogatásokból bővítené rendelőit a gyergyószentmiklósi kórház
Támogatásokból bővítené rendelőit a gyergyószentmiklósi kórház
2026. május 04., hétfő

Támogatásokból bővítené rendelőit a gyergyószentmiklósi kórház
2026. május 04., hétfő

A kormány bukása sem változtat Románia nyugati irányultságán

Nicușor Dan hétfőn kijelentette, hogy függetlenül a bizalmatlansági indítványról szóló keddi parlamenti szavazás eredményétől, Románia megőrzi nyugati irányultságát.

A kormány bukása sem változtat Románia nyugati irányultságán
A kormány bukása sem változtat Románia nyugati irányultságán
2026. május 04., hétfő

A kormány bukása sem változtat Románia nyugati irányultságán
2026. május 04., hétfő

A PNL képviselőházi frakciója nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló szavazáson

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselőházi frakciója a PSD és az AUR „szörnyszövetsége” elleni tiltakozásul nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló keddi szavazáson – jelentette be hétfőn Gabriel Andronache frakcióvezető.

A PNL képviselőházi frakciója nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló szavazáson
A PNL képviselőházi frakciója nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló szavazáson
2026. május 04., hétfő

A PNL képviselőházi frakciója nem vesz részt a bizalmatlansági indítványról szóló szavazáson
Hirdetés
2026. május 04., hétfő

Nicușor Dan: kizárt az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen

Nicușor Dan szerint „kizárt” az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen, ha a parlament kedden megszavazza a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt.

Nicușor Dan: kizárt az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen
Nicușor Dan: kizárt az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen
2026. május 04., hétfő

Nicușor Dan: kizárt az a forgatókönyv, hogy Călin Georgescu kormányfő legyen
2026. május 04., hétfő

„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit

A kézdivásárhelyi fiatalok vidám, figyelemfelkeltő felvonulása néhány felnőttnél kiverte a biztosítékot, ami nyilvános fenyegetésig, lejáratási szándékig vezetett. A diáknapok szervezői mellett szülők és tanárok is kiállnak az ifjúság mellett.

„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit
„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit
2026. május 04., hétfő

„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit
2026. május 04., hétfő

Nagy a lavinaveszély, most inkább ne túrázzon a Bucsecs-hegységben!

A Prahova megyei hegyimentők szerint nagyon magas a lavinaveszély a Bucsecs-hegység meredek völgyeiben, és mindenkinek azt tanácsolják, hogy kerüljék a magashegyi túraútvonalakat és a meredek lejtőket.

Nagy a lavinaveszély, most inkább ne túrázzon a Bucsecs-hegységben!
Nagy a lavinaveszély, most inkább ne túrázzon a Bucsecs-hegységben!
2026. május 04., hétfő

Nagy a lavinaveszély, most inkább ne túrázzon a Bucsecs-hegységben!
Hirdetés
2026. május 04., hétfő

Az USR képviselői sem szavazzák meg a bizalmatlansági indítványt

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) parlamenti képviselői és szenátorai kedden jelen lesznek a parlament két házának együttes ülésén, de nem szavaznak a bizalmatlansági indítványról – jelentette be hétfőn Dominic Fritz pártelnök.

Az USR képviselői sem szavazzák meg a bizalmatlansági indítványt
Az USR képviselői sem szavazzák meg a bizalmatlansági indítványt
2026. május 04., hétfő

Az USR képviselői sem szavazzák meg a bizalmatlansági indítványt
2026. május 04., hétfő

Tovább drágult az üzemanyag, már sehol sem lehet 9 lej alatt benzint tankolni

Hétfőn is emelkedett az üzemanyagok ára, az újabb drágulással pedig minden üzemanyagtöltő-állomáson 9 lej fölött lehet csak tankolni a benzin literét.

Tovább drágult az üzemanyag, már sehol sem lehet 9 lej alatt benzint tankolni
Tovább drágult az üzemanyag, már sehol sem lehet 9 lej alatt benzint tankolni
2026. május 04., hétfő

Tovább drágult az üzemanyag, már sehol sem lehet 9 lej alatt benzint tankolni
2026. május 04., hétfő

136 ezer lejt sikkasztott egy Maros megyei köztisztviselő

Házkutatást tartottak hétfőn Maros megyében egy 2021 és 2026 között történt többszörös sikkasztás ügyében, amely során 136 ezer lejjel károsítottak meg egy állami intézményt – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

136 ezer lejt sikkasztott egy Maros megyei köztisztviselő
136 ezer lejt sikkasztott egy Maros megyei köztisztviselő
2026. május 04., hétfő

136 ezer lejt sikkasztott egy Maros megyei köztisztviselő
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!