Papíron bírság, valóságban tehetetlenség: mit kockáztat az, akinek a gyereke nem jár rendszeresen iskolába?

Hetvenöt százalékos hiányzás felett az iskola köteles jelezni a szociális szolgálatoknak az ügyet

Romániában törvény kötelezi a szülőket gyermekük rendszeres iskoláztatására, ám a szabályok betartatása a gyakorlatban nehézkes. Motívációként szociális juttatásokat helyez kilátásba az a törvénytervezet, amely a gyermekpénzt iskolai jelenléthez köti.

Hajnal Csilla 2026. május 04., 20:592026. május 04., 20:59

Ugorjunk a közepébe és nézzük meg, hogy milyen kötelezettségei vannak a szülőnek gyermeke rendszeres iskoláztatására. Nos, a szülőnek vagy törvényes képviselőnek gondoskodnia kell arról, hogy gyermeke részt vegyen az oktatásban,

a hiányzásokat pedig szabályos keretek között kell igazolni – orvosi papírral vagy évente legfeljebb 40 tanóra erejéig igazgatói jóváhagyással alátámasztott szülői kérelemmel.

A mulasztások következményei fokozatosan súlyosbodnak. Húsz igazolatlan hiányzás után már romlik a magaviseleti jegy, ötven százalék fölötti a tanuló évhalasztásra kényszerülhet, hetvenöt százalék felett pedig az iskolának köteles jeleznie a szociális szolgálatoknak.

Két, egymást követő évnyi súlyos mulasztás lemorzsolódást, vagyis a tanuló törlését vonhatja maga után az iskolai nyilvántartásból.

Az óvodás és bölcsődés korosztálynál a mérce alacsonyabb: a gyermek már tizenöt egymást követő igazolatlan munkanap után elveszítheti a helyét. Bár a törvény kötelez, a bírság behajtása nehéz A hazai közoktatási törvény 14. cikke kimondja, a kötelező oktatási időszak teljes ideje alatt a szülő felelős a gyermek rendszeres iskolalátogatásáért, a 148. cikk értelmében pedig ennek megszegése – különösen, ha a szülő maga akadályozza a gyermek részvételét – ezer és ötezer lej közötti bírsággal sújtható, amit a polgármester által felhatalmazott személyek szabnak ki. A papíron szigorúnak tűnő szabályozás a valóságban azonban nehezen érvényesül. Antal Levente Mihály, Maros megye főtanfelügyelő-helyettese a Székelyhonnak kifejtette, hogy

a bírságok behajtása az önkormányzatok számára szinte megoldhatatlan feladatnak bizonyul, ami a helyi költségvetésre is terhet ró.

A gyermekvédelmi igazgatóság ugyan partner lenne ebben, ám kapacitásaik korlátoltak: a sürgősebb és súlyosabb eseteket kénytelenek előnyben részesíteni. Főleg vidéken nagy a lemorzsolódás Az RMDSZ által kidolgozott törvényjavaslat, amelyet múlt héten iktattak a szenátusban, és szavazásra vár, kimondja: a gyermekpénz, amelynek teljes összege eddig alanyi jogon járt minden kiskorúnak, ezentúl három éves kor fölött iskolai vagy óvodai jelenléthez és magaviseleti jegyhez lenne kötve – legalábbis egy része. Amint megírtuk, a tervezet lényege, hogy a 3–18 éves gyermekek után folyósított, jelenlegi 292 lejes gyermekpénzt 100 lejre mérsékelnék,

a különbözetet pedig – további 50 lejjel megtoldva, tehát összesen 350 lejt – egy újonnan bevezetendő „jelenléti ösztöndíj„ formájában kapnák meg azok a gyerekek, akik rendszeresen látogatják az iskolát vagy óvodát, és tízes magaviseletük van az előző modulban. Az igazi kockázat nem is a bírság Kántor Boglárka parlamenti képviselő, a tervezet egyik kezdeményezője szerint a gyakorlat azt mutatja, bírságokkal nem lehet elérni számos családban, hogy a gyereket iskolalátogatásra ösztönözzék, ezért talán

a megemelt gyerekpénzhez kötött elvárásoknak motiváló hatása lehet.

Ezzel szeretnék visszaszorítani az iskolaelhagyást. A 2021–2022-es tanévben országos szinten

közel 34 ezer tanuló hagyta ott az iskolát, ebből több mint 19 ezer általános iskolás, mintegy 15 ezer pedig középiskolás volt, vidéken pedig majdnem háromszor magasabb ez az arány, mint a városi környezetben.

Maros megyében például 2020-ban 1845-en kezdték el az első osztály, 1793-an jutottak el az ötödikig, az 1932 negyedikes közül 1616-an lettek nyolcadikosok. Összesen 1732 nyolcadikost jegyeztek 2020-ban, négy évre rá csupán 1097 tizenkettedikes és 202 szakiskolás szerepelt a nyilvántartásban.

Amint a számok is igazolják, a legnagyobb lemorzsolódás nyolcadik osztály után történik, hiszen közülük 433 diák „veszett el” a középiskola végéig.