Előadás szülőknek és pedagógusoknak Gyergyószentmiklóson

A Szülőnek lenni előadás-sorozat újabb alkalommal várja az érdeklődőket március 20-án, pénteken 18 órától Gyergyószentmiklóson, az örmény katolikus templomban. Az esemény meghívott előadója Sisak Imola lesz.

Az előadás címe: „Örökölt és nevelésünkből adódó mintáink kihatása szülői mivoltunkra”. A pszichoterapeutaként és klinikai főpszichológusként dolgozó szakember arról beszél majd, hogyan befolyásolják a gyermekkorból hozott minták és tapasztalatok a szülői döntéseinket.

Az est során többek között az alábbi kérdésekre keresik a választ: mennyire saját döntéseink irányítják a nevelésünket, és mennyire a gyerekkorból hozott minták, hogyan formálják korábbi tapasztalataink a szülői szerepünket.

Hirdetés

A szervezők szeretettel várnak minden szülőt, pedagógust és érdeklődőt az előadásra.