Feloldják a látogatási tilalmat a csíkszeredai kórházban

Fotó: Borbély Fanni
A felső légúti megbetegedések számának csökkenését követően, csütörtöktől ismét lehet látogatni a pácienseket a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház legtöbb osztályán.
Feloldják a beteglátogatási tilalmat a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház legtöbb osztályán csütörtöktől kezdve – tájékoztatta az érintetteket a kórház.
A látogatási idő az alábbiak szerint alakul:
hétfő–péntek: 15 és 17 óra között,
szombat–vasárnap: 10 és 12, valamint 15 és 17 óra között.
Egy pácienshez egyszerre csak egy látogató mehet be, legtöbb 15 percre, a kórterembe való belépéskor és távozáskor kézfertőtlenítés szükséges. A korház vezetősége kéri, hogy akinek felső légúti megbetegedésre utaló tünetei vannak, halassza el a látogatást.
A látogatási tilalom érvényben marad a következő osztályokon:
gyermekgyógyászati osztály,
tüdőgyógyászati osztály,
fertőző betegségek osztály.
Csak a kezelőorvos engedélyével lehetséges a látogatás a követező osztályokon:
intenzív terápiás és aneszteziológiai osztály,
sebészeti osztály,
idegsebészeti részleg,
mellkassebészeti részleg.
szóljon hozzá!