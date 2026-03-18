Feloldják a látogatási tilalmat a csíkszeredai kórházban

A felső légúti megbetegedések számának csökkenését követően, csütörtöktől ismét lehet látogatni a pácienseket a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház legtöbb osztályán.

A látogatási idő az alábbiak szerint alakul:

hétfő–péntek: 15 és 17 óra között,

szombat–vasárnap: 10 és 12, valamint 15 és 17 óra között.

Egy pácienshez egyszerre csak egy látogató mehet be, legtöbb 15 percre, a kórterembe való belépéskor és távozáskor kézfertőtlenítés szükséges. A korház vezetősége kéri, hogy akinek felső légúti megbetegedésre utaló tünetei vannak, halassza el a látogatást.

A látogatási tilalom érvényben marad a következő osztályokon:

gyermekgyógyászati osztály,

tüdőgyógyászati osztály,

fertőző betegségek osztály.

Csak a kezelőorvos engedélyével lehetséges a látogatás a követező osztályokon: