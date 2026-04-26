Szkennert rendelt, bóvli kis hangfalat kapott helyette

Csalódás volt a csomag tartalma. Fogadjuk meg a hatóság tanácsait, ha el akarjuk kerülni az online vásárlás buktatóit • Fotó: Borbély Fanni

Csalódás volt a csomag tartalma. Fogadjuk meg a hatóság tanácsait, ha el akarjuk kerülni az online vásárlás buktatóit

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Olcsó kis hangfalat talált a csomagban egy csíkszeredai férfi, miután az interneten szkennert (lapolvasót) rendelt. Azért osztotta meg az esetet, hogy mások ne járjanak hasonlóan, a fogyasztóvédelem pedig tanácsokat adott az ilyen átverések kikerülésére.

Barabás Hajnal

2026. április 26., 20:012026. április 26., 20:01

Megkereste a Székelyhon szerkesztőségét egy csíkszeredai férfi, hogy elmesélje, hogyan járt pórul egy online vásárlás során. Elmondása szerint a YouTube videómegosztó portálon felugró hirdetés keltette fel a figyelmét: jelentős kedvezménnyel lehetett rendelni egy filmnegatívok digitalizálására alkalmas szkennert.

A megjelenő linkre kattintva, adatai kitöltésével meg is rendelte a terméket Magyarországra, mert oda szólt a kedvezményes reklám. Ismerőse átvette és kifizette a csomagot, majd továbbküldte neki Csíkszeredába. Amikor azonban kibontotta, nem azt találta benne, amire számított:

a háromszáz lejnél is drágább szkenner helyett egy olcsó, mindössze negyven lej körüli hangfal volt a csomagban.

A panaszos megmutatta a csomagon szereplő feladó, Wei Dyo nevét és egy budapesti címet, de ezen kívül semmilyen nyugtát, rendelést visszaigazoló e-mailt vagy ügyfélszolgálati számot nem kapott. Így azt sem tudta, hogyan tegyen panaszt Romániából.

Az átveréssel nem volt egyedül: a közösségi oldalakon többen is panaszt fogalmaztak meg ezzel a feladóval kapcsolatban. Egyikük a szkenner helyett papírperselyt kapott, mások is hasonlóan jártak más rendelt termékekkel. A közös mindegyik esetben az volt, hogy

a megrendelt áru helyett lényegesen olcsóbb terméket kaptak.

A csíkszeredai férfi felháborodását az is tetézte, hogy ugyanez a hirdetés Romániában is terjedni kezdett. Ezért úgy döntött, közzéteszi a történetét, hogy más ne járjon úgy, ahogyan ő.

Így védekezhetünk – tanácsok a fogyasztóvédőktől

A témában megkerestük az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóságot (ANPC), és arra kérdeztünk rá, mit tehet a lakosság az internetes vásárlások során a csalásokkal szemben. Ionel Cristinel Obratin, az intézmény alelnöke a Székelyhonnak adott válaszában azt hangsúlyozta, hogy néhány alapvető szabály betartásával jelentősen csökkenthető a kockázat. Első és legfontosabb, hogy

csak olyan webáruházakból vásároljunk, amelyek honlapján megjelenik a fogyasztóvédelmi hatóság logója.

Emellett ajánlott ellenőrizni a kereskedő adatait az általános szerződési feltételek között (Termeni și condiții), hogy a cég rendelkezik-e legalább egy működési ponttal Romániában vagy az Európai Unió valamely tagállamában.

Biztonságosabban vásárolhatunk egy olyan webáruháztól, amely feltünteti a fogyasztóvédelem logóját (ANPC), a hatóság honlapjára vezető linkkel • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Biztonságosabban vásárolhatunk egy olyan webáruháztól, amely feltünteti a fogyasztóvédelem logóját (ANPC), a hatóság honlapjára vezető linkkel

Fotó: Borbély Fanni

Külön figyelmeztetett arra, hogy a különböző közösségi platformok – mint a Facebook, a TikTok vagy a YouTube – nem számítanak biztonságos rendelési felületnek.

Idézet
Ne adjunk le rendelést közösségi oldalakon keresztül”

– hangsúlyozta az illetékes.

Az alelnök közlése szerint Hargita megyében idén még nem jelentettek ilyen jellegű panaszokat.

Amennyiben valaki mégis csalás áldozatává válik, több lehetőség is adott a panasz benyújtására. A beadványt a lakhely szerint illetékes megyei fogyasztóvédelmi hivatalhoz lehet eljuttatni postai úton, e-mailben a secretariat@anpc.ro címre, vagy az ANPC e-szolgáltatási platformján keresztül. A bejelentéshez szükséges a személyes és elérhetőségi adatok megadása, valamint minden olyan dokumentum csatolása, amely alátámasztja a panaszt, például számla, nyugta, szerződés vagy garancialevél.

Idézet
Amennyiben a bepanaszolt cég Romániában vagy az Európai Gazdasági Térségben (EGT) rendelkezik székhellyel vagy munkaponttal, a panasz kivizsgálható, és megalapozottság esetén elrendelhető a kifizetett összeg visszatérítése”

– húzta alá Ionel Cristinel Obratin, az intézmény alelnöke.

Arra viszont nem tért ki, hogy mi történik akkor, ha a cég nem rendelkezik EGT-s munkaponttal. A hatóság a csalás elkerülése érdekében azt javasolja, hogy lehetőleg EGT-s kereskedőktől vásároljunk online.

A rovat további cikkei

2026. április 26., vasárnap

Soha nem voltak még ennyien a motoros szezonnyitón – videó

Motorok és motorosok százait áldották meg vasárnap délután a Tolvajos-tetőn.

Soha nem voltak még ennyien a motoros szezonnyitón – videó
Soha nem voltak még ennyien a motoros szezonnyitón – videó
2026. április 26., vasárnap

Soha nem voltak még ennyien a motoros szezonnyitón – videó
2026. április 26., vasárnap

Fogyasztók százai maradtak villanyáram nélkül az erős szél miatt

Villanyáram-kiesést okozott az erős szél több Hargita megyei településen vasárnap délután; összesen 1110 fogyasztó érintett.

Fogyasztók százai maradtak villanyáram nélkül az erős szél miatt
Fogyasztók százai maradtak villanyáram nélkül az erős szél miatt
2026. április 26., vasárnap

Fogyasztók százai maradtak villanyáram nélkül az erős szél miatt
2026. április 26., vasárnap

Orendi Éva: bármihez kezdtem, szívvel-lélekkel csináltam

Több területen is úttörő szerepet vállalt, és egyetlen feladatát sem végezte félgőzzel. Az ő nevéhez kötődik többek között a Pro Animalia Alapítvány létrehozása, valamint Fodor Sándor Csipikéjének bábszínházi színre vitele. Orendi Évával beszélgettünk.

Orendi Éva: bármihez kezdtem, szívvel-lélekkel csináltam
Orendi Éva: bármihez kezdtem, szívvel-lélekkel csináltam
2026. április 26., vasárnap

Orendi Éva: bármihez kezdtem, szívvel-lélekkel csináltam
2026. április 25., szombat

Nyáron indulhat a csíkszentdomokosi elemi iskola korszerűsítése

Nyáron elkezdik az egyik csíkszentdomokosi iskola felújítását, amelyre európai uniós finanszírozást nyert a felcsíki község. Az energiahatékonyság növelése érdekében az épületet hőszigetelik és korszerű felszereltséget kap.

Nyáron indulhat a csíkszentdomokosi elemi iskola korszerűsítése
Nyáron indulhat a csíkszentdomokosi elemi iskola korszerűsítése
2026. április 25., szombat

Nyáron indulhat a csíkszentdomokosi elemi iskola korszerűsítése
2026. április 24., péntek

Nagyszabású rendőrségi akció, több ezer lej bírság Csíkkozmáson

Több fronton is ellenőrzést végeztek a Hargita megyei rendőrök Csíkkozmáson. A háromórás akció során több mint száz embert igazoltattak, tíz esetben szabálysértési bírságot szabtak ki.

Nagyszabású rendőrségi akció, több ezer lej bírság Csíkkozmáson
Nagyszabású rendőrségi akció, több ezer lej bírság Csíkkozmáson
2026. április 24., péntek

Nagyszabású rendőrségi akció, több ezer lej bírság Csíkkozmáson
2026. április 24., péntek

Caola-gyáregység nem, de a kőzetgyapotgyár épül Csíkszeredában

Az elmúlt években több magyarországi cég üzemcsarnok-, illetve gyárépítési szándékát jelentették be Csíkszeredában. Ezek közül van, amelyik már üzemel, egy másik építése folyamatban van, de olyan is van, ami nem kezdődött el.

Caola-gyáregység nem, de a kőzetgyapotgyár épül Csíkszeredában
Caola-gyáregység nem, de a kőzetgyapotgyár épül Csíkszeredában
2026. április 24., péntek

Caola-gyáregység nem, de a kőzetgyapotgyár épül Csíkszeredában
2026. április 23., csütörtök

Közel 600 lövedéket robbantottak fel Csíkkarcfalván

Felrobbantottak közel 600 világháborús lövedéket a csíkkarcfalvi improvizált lőtéren Hargita és Brassó megyei tűzszerészek. A veszélyes eszközöket az elmúlt hetekben találták meg Hargita megyében.

Közel 600 lövedéket robbantottak fel Csíkkarcfalván
Közel 600 lövedéket robbantottak fel Csíkkarcfalván
2026. április 23., csütörtök

Közel 600 lövedéket robbantottak fel Csíkkarcfalván
2026. április 22., szerda

Tömbházakat szigetelnek a Lendület sétányon Csíkszeredában

Hamarosan elkezdődnek a munkálatok a csíkszeredai Lendület sétány 2. és 4. szám alatt. A lakók együttműködését is kérik a kivitelezés felgyorsítása érdekében.

Tömbházakat szigetelnek a Lendület sétányon Csíkszeredában
Tömbházakat szigetelnek a Lendület sétányon Csíkszeredában
2026. április 22., szerda

Tömbházakat szigetelnek a Lendület sétányon Csíkszeredában
2026. április 22., szerda

Csúszik a csíkszeredai megyeháza felújítása, de a legfontosabb munkákkal időben elkészülhetnek

Nem készül el júliusig a csíkszeredai megyeháza felújítása, noha a kivitelezés feszes tempóban halad. A cél most az, hogy az európai uniós finanszírozású hőenergetikai korszerűsítést határidőre lezárják. A kiegészítő munkák később is folytatódhatnak.

Csúszik a csíkszeredai megyeháza felújítása, de a legfontosabb munkákkal időben elkészülhetnek
Csúszik a csíkszeredai megyeháza felújítása, de a legfontosabb munkákkal időben elkészülhetnek
2026. április 22., szerda

Csúszik a csíkszeredai megyeháza felújítása, de a legfontosabb munkákkal időben elkészülhetnek
2026. április 21., kedd

Szent György Napok lesznek Csíkszentgyörgyön

Kulturális és közösségi programokkal ünnepelnek Csíkszentgyörgyön, a Szent György Napokat április 24. és 26. között szervezik meg.

Szent György Napok lesznek Csíkszentgyörgyön
Szent György Napok lesznek Csíkszentgyörgyön
2026. április 21., kedd

Szent György Napok lesznek Csíkszentgyörgyön
