Szkennert rendelt, bóvli kis hangfalat kapott helyette

Csalódás volt a csomag tartalma. Fogadjuk meg a hatóság tanácsait, ha el akarjuk kerülni az online vásárlás buktatóit

Olcsó kis hangfalat talált a csomagban egy csíkszeredai férfi, miután az interneten szkennert (lapolvasót) rendelt. Azért osztotta meg az esetet, hogy mások ne járjanak hasonlóan, a fogyasztóvédelem pedig tanácsokat adott az ilyen átverések kikerülésére.

Barabás Hajnal 2026. április 26., 20:012026. április 26., 20:01

Megkereste a Székelyhon szerkesztőségét egy csíkszeredai férfi, hogy elmesélje, hogyan járt pórul egy online vásárlás során. Elmondása szerint a YouTube videómegosztó portálon felugró hirdetés keltette fel a figyelmét: jelentős kedvezménnyel lehetett rendelni egy filmnegatívok digitalizálására alkalmas szkennert. A megjelenő linkre kattintva, adatai kitöltésével meg is rendelte a terméket Magyarországra, mert oda szólt a kedvezményes reklám. Ismerőse átvette és kifizette a csomagot, majd továbbküldte neki Csíkszeredába. Amikor azonban kibontotta, nem azt találta benne, amire számított:

a háromszáz lejnél is drágább szkenner helyett egy olcsó, mindössze negyven lej körüli hangfal volt a csomagban.

A panaszos megmutatta a csomagon szereplő feladó, Wei Dyo nevét és egy budapesti címet, de ezen kívül semmilyen nyugtát, rendelést visszaigazoló e-mailt vagy ügyfélszolgálati számot nem kapott. Így azt sem tudta, hogyan tegyen panaszt Romániából. Hirdetés Az átveréssel nem volt egyedül: a közösségi oldalakon többen is panaszt fogalmaztak meg ezzel a feladóval kapcsolatban. Egyikük a szkenner helyett papírperselyt kapott, mások is hasonlóan jártak más rendelt termékekkel. A közös mindegyik esetben az volt, hogy

a megrendelt áru helyett lényegesen olcsóbb terméket kaptak.

A csíkszeredai férfi felháborodását az is tetézte, hogy ugyanez a hirdetés Romániában is terjedni kezdett. Ezért úgy döntött, közzéteszi a történetét, hogy más ne járjon úgy, ahogyan ő. Így védekezhetünk – tanácsok a fogyasztóvédőktől A témában megkerestük az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóságot (ANPC), és arra kérdeztünk rá, mit tehet a lakosság az internetes vásárlások során a csalásokkal szemben. Ionel Cristinel Obratin, az intézmény alelnöke a Székelyhonnak adott válaszában azt hangsúlyozta, hogy néhány alapvető szabály betartásával jelentősen csökkenthető a kockázat. Első és legfontosabb, hogy

csak olyan webáruházakból vásároljunk, amelyek honlapján megjelenik a fogyasztóvédelmi hatóság logója.

Emellett ajánlott ellenőrizni a kereskedő adatait az általános szerződési feltételek között (Termeni și condiții), hogy a cég rendelkezik-e legalább egy működési ponttal Romániában vagy az Európai Unió valamely tagállamában.

Biztonságosabban vásárolhatunk egy olyan webáruháztól, amely feltünteti a fogyasztóvédelem logóját (ANPC), a hatóság honlapjára vezető linkkel Fotó: Borbély Fanni

Külön figyelmeztetett arra, hogy a különböző közösségi platformok – mint a Facebook, a TikTok vagy a YouTube – nem számítanak biztonságos rendelési felületnek.

Ne adjunk le rendelést közösségi oldalakon keresztül”

– hangsúlyozta az illetékes. Az alelnök közlése szerint Hargita megyében idén még nem jelentettek ilyen jellegű panaszokat. Amennyiben valaki mégis csalás áldozatává válik, több lehetőség is adott a panasz benyújtására. A beadványt a lakhely szerint illetékes megyei fogyasztóvédelmi hivatalhoz lehet eljuttatni postai úton, e-mailben a secretariat@anpc.ro címre, vagy az ANPC e-szolgáltatási platformján keresztül. A bejelentéshez szükséges a személyes és elérhetőségi adatok megadása, valamint minden olyan dokumentum csatolása, amely alátámasztja a panaszt, például számla, nyugta, szerződés vagy garancialevél.

Amennyiben a bepanaszolt cég Romániában vagy az Európai Gazdasági Térségben (EGT) rendelkezik székhellyel vagy munkaponttal, a panasz kivizsgálható, és megalapozottság esetén elrendelhető a kifizetett összeg visszatérítése”