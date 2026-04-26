Szkennert rendelt, bóvli kis hangfalat kapott helyette

Csalódás volt a csomag tartalma. Fogadjuk meg a hatóság tanácsait, ha el akarjuk kerülni az online vásárlás buktatóit
Fotó: Borbély Fanni
Olcsó kis hangfalat talált a csomagban egy csíkszeredai férfi, miután az interneten szkennert (lapolvasót) rendelt. Azért osztotta meg az esetet, hogy mások ne járjanak hasonlóan, a fogyasztóvédelem pedig tanácsokat adott az ilyen átverések kikerülésére.
Megkereste a Székelyhon szerkesztőségét egy csíkszeredai férfi, hogy elmesélje, hogyan járt pórul egy online vásárlás során. Elmondása szerint a YouTube videómegosztó portálon felugró hirdetés keltette fel a figyelmét: jelentős kedvezménnyel lehetett rendelni egy filmnegatívok digitalizálására alkalmas szkennert.
A megjelenő linkre kattintva, adatai kitöltésével meg is rendelte a terméket Magyarországra, mert oda szólt a kedvezményes reklám. Ismerőse átvette és kifizette a csomagot, majd továbbküldte neki Csíkszeredába. Amikor azonban kibontotta, nem azt találta benne, amire számított:
A panaszos megmutatta a csomagon szereplő feladó, Wei Dyo nevét és egy budapesti címet, de ezen kívül semmilyen nyugtát, rendelést visszaigazoló e-mailt vagy ügyfélszolgálati számot nem kapott. Így azt sem tudta, hogyan tegyen panaszt Romániából.
Az átveréssel nem volt egyedül: a közösségi oldalakon többen is panaszt fogalmaztak meg ezzel a feladóval kapcsolatban. Egyikük a szkenner helyett papírperselyt kapott, mások is hasonlóan jártak más rendelt termékekkel. A közös mindegyik esetben az volt, hogy
A csíkszeredai férfi felháborodását az is tetézte, hogy ugyanez a hirdetés Romániában is terjedni kezdett. Ezért úgy döntött, közzéteszi a történetét, hogy más ne járjon úgy, ahogyan ő.
A témában megkerestük az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóságot (ANPC), és arra kérdeztünk rá, mit tehet a lakosság az internetes vásárlások során a csalásokkal szemben. Ionel Cristinel Obratin, az intézmény alelnöke a Székelyhonnak adott válaszában azt hangsúlyozta, hogy néhány alapvető szabály betartásával jelentősen csökkenthető a kockázat. Első és legfontosabb, hogy
Emellett ajánlott ellenőrizni a kereskedő adatait az általános szerződési feltételek között (Termeni și condiții), hogy a cég rendelkezik-e legalább egy működési ponttal Romániában vagy az Európai Unió valamely tagállamában.
Biztonságosabban vásárolhatunk egy olyan webáruháztól, amely feltünteti a fogyasztóvédelem logóját (ANPC), a hatóság honlapjára vezető linkkel
Fotó: Borbély Fanni
Külön figyelmeztetett arra, hogy a különböző közösségi platformok – mint a Facebook, a TikTok vagy a YouTube – nem számítanak biztonságos rendelési felületnek.
– hangsúlyozta az illetékes.
Az alelnök közlése szerint Hargita megyében idén még nem jelentettek ilyen jellegű panaszokat.
Amennyiben valaki mégis csalás áldozatává válik, több lehetőség is adott a panasz benyújtására. A beadványt a lakhely szerint illetékes megyei fogyasztóvédelmi hivatalhoz lehet eljuttatni postai úton, e-mailben a secretariat@anpc.ro címre, vagy az ANPC e-szolgáltatási platformján keresztül. A bejelentéshez szükséges a személyes és elérhetőségi adatok megadása, valamint minden olyan dokumentum csatolása, amely alátámasztja a panaszt, például számla, nyugta, szerződés vagy garancialevél.
– húzta alá Ionel Cristinel Obratin, az intézmény alelnöke.
Arra viszont nem tért ki, hogy mi történik akkor, ha a cég nem rendelkezik EGT-s munkaponttal. A hatóság a csalás elkerülése érdekében azt javasolja, hogy lehetőleg EGT-s kereskedőktől vásároljunk online.
