Lakodalomba hív a harmadik Csíkszentdomokosi Folkmaraton

Fotó: Pinti Attila
A hagyományos csíkszentdomokosi lakodalom köré épül az idei Folkmaraton témája, amely június 19–20-án várja az érdeklődőket. A 24 órás népzenei és néptáncos eseményt kiállítások, kézműves programok és közösségi élmények színesítik.
A hagyományőrzés, a közösségépítés és a népi kultúra ünnepe lesz az idei Csíkszentdomokosi Folkmaraton, amelyet június 19–20. között szerveznek meg harmadik alkalommal.
A sajtótájékoztatón Kis Réka, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány csíkszeredai irodájának vezetője elmondta: az idei Folkmaraton tematikája a lakodalom. A szervezők célja, hogy a csíkszentdomokosi hagyományos esküvő szokásait, szereplőit és hangulatát idézzék meg, miközben a közösség minden korosztályát bevonják a programokba.
Karda Róbert polgármester, Kis Réka, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány munkatársa és Sándor Csaba Lajos néptáncoktató és néphagyomány-gyűjtő
Fotó: Nagy Lilla
Sándor Csaba Lajos néptáncoktató és néphagyomány-gyűjtő felidézte, hogy az elmúlt években számos különleges hagyományőrző lakodalmat szerveztek a térségben. Tapasztalataikra építve most a domokosi lakodalmi szokásokat szeretnék újraéleszteni,
A program részeként a gyerekek is aktív szerepet kapnak: részt vesznek a lakodalmi menet egyes elemeinek felelevenítésében, a hozomány megsétáltatásában és a régi szokások megismerésében. A Folkmaraton idején két kiállítás is várja majd a látogatókat. Az egyik a helyi gyerekek gyűjtőmunkájának eredménye:
Emellett Kallós Zoltán születésének századik évfordulója alkalmából fotókiállítás nyílik, amely az Erdélyi Hagyományok Háza és a Kallós Alapítvány együttműködésében valósul meg.
Karda Róbert csíkszentdomokosi polgármester hangsúlyozta: a rendezvény egyik legfontosabb vállalása a 24 órás, megszakítás nélküli népzene és néptánc. A tánc péntek este kezdődik, és szombat estig folyamatosan tart, miközben a zenekarok és tánccsoportok váltják egymást. A szervezők tájékoztatása szerint
A muzsikusok Erdély számos vidékéről érkeznek, többek között Gyimesből, Moldvából, Udvarhelyszékről, Kolozsvárról és Nagyváradról.
A Folkmaraton központi helyszíne a csíkszentdomokosi polgármesteri hivatal környéke lesz, de
A hagyományos lakodalom egyes mozzanatai magánházaknál elevenednek meg: lesz leánykikérés, legénybúcsúztatás és lakodalmi menet is. A látogatók kézműves foglalkozásokon, viseletkiállításon, mesés programokon, ének- és táncoktatáson vehetnek részt, miközben a lakodalmi gasztronómia is hangsúlyos szerepet kap. Kürtőskalács, bordáslaska és kenyérsütés is szerepel a kínálatban.
A rendezvény programját színesíti a sepsiszentgyörgyi Háromszék Néptáncegyüttes Tükör című előadása, amelyben felcsíki, gyergyói és gyimesi táncok is helyet kapnak. A szervezők emellett
A szervezők reményei szerint az esemény idén is több ezer embert mozgat meg. Kiemelt céljuk, hogy ne csak a néptánc és a népzene kedvelői, hanem családok, érdeklődők és a hagyományokkal most ismerkedők is bekapcsolódjanak a programokba. A Folkmaraton üzenete változatlan: a népi kultúra nem múzeumi emlék, hanem ma is élő közösségi élmény, amelybe bárki bekapcsolódhat.
Ballagnak a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Csíkszeredai Karának végzős diákjai.
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