Lakodalomba hív a harmadik Csíkszentdomokosi Folkmaraton

A hagyományos csíkszentdomokosi lakodalom köré épül az idei Folkmaraton témája, amely június 19–20-án várja az érdeklődőket. A 24 órás népzenei és néptáncos eseményt kiállítások, kézműves programok és közösségi élmények színesítik.

Nagy Lilla 2026. június 03., 14:102026. június 03., 14:10

A hagyományőrzés, a közösségépítés és a népi kultúra ünnepe lesz az idei Csíkszentdomokosi Folkmaraton, amelyet június 19–20. között szerveznek meg harmadik alkalommal.

A rendezvény középpontjában ezúttal a hagyományos domokosi lakodalom áll, amely köré a teljes programsorozat felépül.

Hirdetés A sajtótájékoztatón Kis Réka, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány csíkszeredai irodájának vezetője elmondta: az idei Folkmaraton tematikája a lakodalom. A szervezők célja, hogy a csíkszentdomokosi hagyományos esküvő szokásait, szereplőit és hangulatát idézzék meg, miközben a közösség minden korosztályát bevonják a programokba.

Karda Róbert polgármester, Kis Réka, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány munkatársa és Sándor Csaba Lajos néptáncoktató és néphagyomány-gyűjtő Fotó: Nagy Lilla

Régi szokások elevenednek meg Sándor Csaba Lajos néptáncoktató és néphagyomány-gyűjtő felidézte, hogy az elmúlt években számos különleges hagyományőrző lakodalmat szerveztek a térségben. Tapasztalataikra építve most a domokosi lakodalmi szokásokat szeretnék újraéleszteni,

különös figyelmet fordítva a fiatalok bevonására és a hagyományos szerepkörök bemutatására.

A program részeként a gyerekek is aktív szerepet kapnak: részt vesznek a lakodalmi menet egyes elemeinek felelevenítésében, a hozomány megsétáltatásában és a régi szokások megismerésében. A Folkmaraton idején két kiállítás is várja majd a látogatókat. Az egyik a helyi gyerekek gyűjtőmunkájának eredménye:

régi családi fényképek, valamint több mint százéves hozománylevelek segítségével mutatják be a hajdani lakodalmak világát.

Emellett Kallós Zoltán születésének századik évfordulója alkalmából fotókiállítás nyílik, amely az Erdélyi Hagyományok Háza és a Kallós Alapítvány együttműködésében valósul meg. Huszonnégy órán át szól a muzsika Karda Róbert csíkszentdomokosi polgármester hangsúlyozta: a rendezvény egyik legfontosabb vállalása a 24 órás, megszakítás nélküli népzene és néptánc. A tánc péntek este kezdődik, és szombat estig folyamatosan tart, miközben a zenekarok és tánccsoportok váltják egymást. A szervezők tájékoztatása szerint

közel harminc tánccsoport és mintegy ötszáz táncos vesz részt az eseményen.

A muzsikusok Erdély számos vidékéről érkeznek, többek között Gyimesből, Moldvából, Udvarhelyszékről, Kolozsvárról és Nagyváradról. Az egész falu helyszínné válik A Folkmaraton központi helyszíne a csíkszentdomokosi polgármesteri hivatal környéke lesz, de

a programok több ponton zajlanak majd a településen.

A hagyományos lakodalom egyes mozzanatai magánházaknál elevenednek meg: lesz leánykikérés, legénybúcsúztatás és lakodalmi menet is. A látogatók kézműves foglalkozásokon, viseletkiállításon, mesés programokon, ének- és táncoktatáson vehetnek részt, miközben a lakodalmi gasztronómia is hangsúlyos szerepet kap. Kürtőskalács, bordáslaska és kenyérsütés is szerepel a kínálatban. Előadások és megemlékezések A rendezvény programját színesíti a sepsiszentgyörgyi Háromszék Néptáncegyüttes Tükör című előadása, amelyben felcsíki, gyergyói és gyimesi táncok is helyet kapnak. A szervezők emellett

megemlékeznek Márton Áron születésének 130. évfordulójáról, valamint a felcsíki zenészek emléke előtt is tisztelegnek.