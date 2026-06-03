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Trianonra emlékeznek Csíksomlyón

A Fodor-ház udvarán felállított Székely Hadosztály-emlékműnél tartják a megemlékezést (korábbi felvétel) • Fotó: Borbély Fanni

A Fodor-ház udvarán felállított Székely Hadosztály-emlékműnél tartják a megemlékezést (korábbi felvétel)

Fotó: Borbély Fanni

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Harangszó, alkalomhoz illő beszédek és kulturális műsor várja az érdeklődőket június 4-én a csíksomlyói Fodor Ház udvarán, ahol a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából emlékeznek a trianoni békeszerződés aláírására.

Dobos László

2026. június 03., 09:192026. június 03., 09:19

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A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartanak megemlékezést június 4-én, csütörtökön 16 órától Csíksomlyón, a Fodor Ház udvarán. A szervezők tájékoztatása szerint

16 óra 32 perckor, a trianoni békeszerződés aláírásának időpontjában harangszó emlékeztet majd a magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményére.

A megemlékezésen házigazdaként beszédet mond Gergely István „Tiszti”, a Csibész Alapítvány elnöke, Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere, Szungert Balázs konzul és Csapai Árpád katolikus lelkész.

Az esemény plakátja • Fotó: facebook/ Fodor Ház Galéria

Az esemény plakátja

Fotó: facebook/ Fodor Ház

Az ünnepi műsorban közreműködik Both Béla tárogatóművész és a Csíkszeredai Fúvószenekar. A szervezők minden érdeklődőt várnak a közös emlékezésre és főhajtásra.

Mi történt 1920. június 4-én?

A trianoni békeszerződést 1920. június 4-én 16 óra 32 perckor írták alá a Versailles melletti Nagy-Trianon-palotában (Grand Trianon). A dokumentum az első világháborút lezáró békerendszer részeként meghatározta Magyarország új határait.

A döntés következtében a történelmi Magyarország területe mintegy kétharmadával csökkent: a korábbi 282 ezer négyzetkilométerről 93 ezer négyzetkilométerre. A lakosság száma 18,2 millióról 7,6 millióra esett vissza, miközben

több mint hárommillió magyar került az új államhatárokon kívülre.

Erdély és a Partium Romániához került, a Felvidék és Kárpátalja Csehszlovákiához, a Délvidék nagy része pedig a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz, a későbbi Jugoszláviához.

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A trianoni döntés családokat, közösségeket és gazdasági térségeket szakított szét, ezért a magyar nemzet történelmének egyik legfájdalmasabb eseményeként tartják számon.

A magyar Országgyűlés 2010-ben nyilvánította június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává.

Az emléknap célja annak kifejezése, hogy a határok változása ellenére a Kárpát-medencében és a világ különböző részein élő magyar közösségek továbbra is egy nemzethez tartoznak.

A csíksomlyói megemlékezésen ezért szólal meg 16 óra 32 perckor a harang, pontosan abban az időpontban, amikor 106 évvel ezelőtt aláírták a trianoni békeszerződést.

Csíkszék Csíksomlyó
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