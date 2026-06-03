Trianonra emlékeznek Csíksomlyón

Harangszó, alkalomhoz illő beszédek és kulturális műsor várja az érdeklődőket június 4-én a csíksomlyói Fodor Ház udvarán, ahol a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából emlékeznek a trianoni békeszerződés aláírására.

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartanak megemlékezést június 4-én, csütörtökön 16 órától Csíksomlyón, a Fodor Ház udvarán. A szervezők tájékoztatása szerint

16 óra 32 perckor, a trianoni békeszerződés aláírásának időpontjában harangszó emlékeztet majd a magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményére.

A megemlékezésen házigazdaként beszédet mond Gergely István „Tiszti”, a Csibész Alapítvány elnöke, Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere, Szungert Balázs konzul és Csapai Árpád katolikus lelkész.

Az ünnepi műsorban közreműködik Both Béla tárogatóművész és a Csíkszeredai Fúvószenekar. A szervezők minden érdeklődőt várnak a közös emlékezésre és főhajtásra.

Mi történt 1920. június 4-én?

A trianoni békeszerződést 1920. június 4-én 16 óra 32 perckor írták alá a Versailles melletti Nagy-Trianon-palotában (Grand Trianon). A dokumentum az első világháborút lezáró békerendszer részeként meghatározta Magyarország új határait.

A döntés következtében a történelmi Magyarország területe mintegy kétharmadával csökkent: a korábbi 282 ezer négyzetkilométerről 93 ezer négyzetkilométerre. A lakosság száma 18,2 millióról 7,6 millióra esett vissza, miközben