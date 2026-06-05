Nemsokára megnyitják a csíkmadarasi elkerülőutat

Csak az útburkolati jelzések festése maradt még hátra a csíkmadarasi elkerülőúton, amelyet rövidesen megnyitnak a forgalom előtt. A vasútvonal által kettészelt község lakói számára jelentős könnyítést jelent ez a közlekedésben.

Kialakították a forgalomterelő szigeteket az E578-as jelzésű út és az újonnan épített elkerülőút találkozásánál, elkészültek a gyorsító- és leállósávok, ugyanakkor szalagkorlátokat is felszereltek, így már nem sok tennivaló maradt.

Az elmúlt évben befejezték az elkerülőút aszfaltozását, a munka 85 százaléka akkor elkészült – ismertette kérdésünkre Péter Dávid. Csíkmadaras polgármestere fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a kivitelező tavaly annak ellenére, hogy megszorítások voltak, végezte a munkát, és hallgatott a biztató szóra, hogy lesz finanszírozás.

korábban írtuk Elkezdték az elkerülőút építését Csíkmadarason Munkához látott a kivitelező Csíkmadarason, ahol egy új elkerülőút készül annak érdekében, hogy a község nyugati, a vasútvonalon túli részét könnyebben lehessen megközelíteni. Ezzel a gazdáknak is egyszerűbb lesz eljutniuk a földjeikre.

„Tavaly év végén teljesen kifizettük az építő összes számláját, most nyújtott be egy számlát, majd lesz még egy. Mivel tavaly jól haladtak a munkálatok, idén nem érintettek a jelentős áremelkedések, ezért az önkormányzatnak kisebb az anyagi terhe” – összegzett a községvezető. Ez a közvilágítási rendszer kialakítását jelenti, amely nem volt része a projektnek, és a község saját költségvetéséből végezték el.

Az építőnek két hónapja van még a munkálat befejezésére,