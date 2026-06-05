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Nemsokára megnyitják a csíkmadarasi elkerülőutat

Az új útszakasz nemsokára használható lesz • Fotó: Csíkmadaras Polgármesteri Hivatala

Az új útszakasz nemsokára használható lesz

Fotó: Csíkmadaras Polgármesteri Hivatala

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Csak az útburkolati jelzések festése maradt még hátra a csíkmadarasi elkerülőúton, amelyet rövidesen megnyitnak a forgalom előtt. A vasútvonal által kettészelt község lakói számára jelentős könnyítést jelent ez a közlekedésben.

Kovács Attila

2026. június 05., 11:022026. június 05., 11:02

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Kialakították a forgalomterelő szigeteket az E578-as jelzésű út és az újonnan épített elkerülőút találkozásánál, elkészültek a gyorsító- és leállósávok, ugyanakkor szalagkorlátokat is felszereltek, így már nem sok tennivaló maradt.

Az elmúlt évben befejezték az elkerülőút aszfaltozását, a munka 85 százaléka akkor elkészült – ismertette kérdésünkre Péter Dávid. Csíkmadaras polgármestere fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a kivitelező tavaly annak ellenére, hogy megszorítások voltak, végezte a munkát, és hallgatott a biztató szóra, hogy lesz finanszírozás.

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Elkezdték az elkerülőút építését Csíkmadarason

Munkához látott a kivitelező Csíkmadarason, ahol egy új elkerülőút készül annak érdekében, hogy a község nyugati, a vasútvonalon túli részét könnyebben lehessen megközelíteni. Ezzel a gazdáknak is egyszerűbb lesz eljutniuk a földjeikre.

„Tavaly év végén teljesen kifizettük az építő összes számláját, most nyújtott be egy számlát, majd lesz még egy. Mivel tavaly jól haladtak a munkálatok, idén nem érintettek a jelentős áremelkedések, ezért az önkormányzatnak kisebb az anyagi terhe” – összegzett a községvezető. Ez a közvilágítási rendszer kialakítását jelenti, amely nem volt része a projektnek, és a község saját költségvetéséből végezték el.

Az építőnek két hónapja van még a munkálat befejezésére,

az időjárási viszonyok függvényében felfestik az útburkolati jeleket, és utána át lehet adni a forgalomnak az új utat

– tudtuk meg.

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A beruházás finanszírozását az Anghel Saligny-kormányprogram biztosította, a kivitelezővel aláírt szerződés szerint ennek költségei elérték a 7,7 millió lejt. A közel 3 kilométeres hosszúságú útra azért volt nagy szüksége a vasútvonallal kettévágott községnek, mert a vasúton túli, nyugati falurészre két olyan alacsony aluljárón át vezet az út, amelyeken csak személygépkocsik, kisebb haszonjárművek vagy szekerek tudnak áthaladni, de teherforgalomra egyáltalán nem alkalmasak, traktor, szemétszállító jármű, mentő- vagy tűzoltóautó sem fér át ott, így nagy kerülőre kényszerülnek. Az új útszakasz egyúttal a gazdák számára is lehetőséget teremt termőföldjeik könnyebb megközelítésére.

Csíkszék Közlekedés Csíkmadaras
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