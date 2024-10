Elkezdték az elkerülőút építését Csíkmadarason

Két problémára is megoldást kínál a most épülő útszakasz. Egyrészt a községen áthaladó vasútvonal túlsó oldalán nehezebben elérhető falurész jobb megközelítését biztosítja, ahová jelenleg két aluljárón át vezet az út, ezek viszont alacsonyak, személygépkocsik és kisebb haszonjárművek tudnak átjutni.

Ez a község Csíkszereda felőli bejáratának közelében csatlakozik az E578-as úthoz, ahol forgalomterelő szigeteket is kialakítanak, valamint lesz egy-egy 100 méteres hosszúságú lassító-, illetve gyorsítósáv is – tudtuk meg. A csatlakozás környékén közvilágítást is biztosítanak, hogy ez jól látható legyen. A községvezető szerint ez a kialakítás, amelynek engedélyeztetése nem volt egyszerű, számukra azért is kedvező, mert a Madarasra beérkező autóknak csökkenteniük kell a sebességet.