Ballagnak a csíkszeredai sapientiás végzősök

Archív
Fotó: Borbély Fanni
Ballagnak a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Csíkszeredai Karának végzős diákjai.
2026. június 03., 10:502026. június 03., 10:50
2026. június 03., 10:582026. június 03., 10:58
Idén 233 végzős diákot búcsúztatnak 14 alapképzésről és 5 mesterképzésről. Az ünnepséget június 6-án, szombaton 10 óráról tartják a Szabadság téren, ezt követően pedig álló fogadást tartanak az egyetemi étkezdében – olvasható az oktatási intézmény közleményében.
Harangszó, alkalomhoz illő beszédek és kulturális műsor várja az érdeklődőket június 4-én a csíksomlyói Fodor Ház udvarán, ahol a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából emlékeznek a trianoni békeszerződés aláírására.
Kérdésessé vált, hogy ősszel is folytatódhat-e a csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központ működése. A Márton Áron Főgimnázium saját bentlakás kialakításán dolgozik a csíksomlyói Szent István Otthon épületében.
Idős nőt ütött el egy autó Csíkszeredában a Tudor-lakótelepen kedden reggel. Az áldozat súlyos sérüléseket szenvedett.
A hétfő éjszakai vihar következtében egy idős fűzfa dőlt ki a csíkszeredai központi parkban. Személyi sérülés nem történt, az eset azonban ismét ráirányítja a figyelmet az öregedő, veszélyessé váló fák problémájára.
Árokba sodródott egy személygépkocsi hétfő délután az E578-as európai úton, Tusnádfürdő közelében. A sofőr kisebb sérülésekkel megúszta a balesetet, az érintett útszakaszon azonban akadozik a forgalom.
Helyes testtartás, kanyarodási technikák, vészfékezés – többek között ezeket próbálhatják ki a gyakorlatban a hétvégi csíkszeredai motoros vezetéstechnikai képzés résztvevői. A tréning nem csak „újoncoknak” szól.
Ittas állapotban ütközött több parkoló autóval, és egy kerítésnek is nekiment a csíkszeredai Fenyő és Nárcisz utcákban egy 33 éves nő szombatra virradóan Csíkszeredában – erősítette meg lapunknak a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
Játékokkal, családi programokkal és egész hétvégés majálissal várják a gyerekeket és szüleiket június 1-jén Csíkszereda belvárosában.
Június elsején izgalmas programokkal és ismeretterjesztő előadásokkal várja a látogatókat a Szent Anna-tó–Mohos tőzegláp Ökocentrum. A rendezvényt azoknak ajánlják, akiket érdekel a tűzhányók titokzatos világa, kiváltképp a Csomád vulkán története.
Közösségi oldalán kért elnézést az egyik érintett mindazoktól, akiket megbántott vagy feháborított azzal, hogy a Hármashalom-oltár színpadához autóval hajtott.
szóljon hozzá!