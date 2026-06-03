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Ballagnak a csíkszeredai sapientiás végzősök

Archív • Fotó: Borbély Fanni

Archív

Fotó: Borbély Fanni

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Ballagnak a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Csíkszeredai Karának végzős diákjai.

Székelyhon

2026. június 03., 10:502026. június 03., 10:50

2026. június 03., 10:582026. június 03., 10:58

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Idén 233 végzős diákot búcsúztatnak 14 alapképzésről és 5 mesterképzésről. Az ünnepséget június 6-án, szombaton 10 óráról tartják a Szabadság téren, ezt követően pedig álló fogadást tartanak az egyetemi étkezdében – olvasható az oktatási intézmény közleményében.

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Csíkszék Csíkszereda Sapientia EMTE Ballagás
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