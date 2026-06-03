Ballagnak a csíkszeredai sapientiás végzősök

2026. június 02., kedd

Kidőlt éjjel egy idős fa a csíkszeredai központi parkban

A hétfő éjszakai vihar következtében egy idős fűzfa dőlt ki a csíkszeredai központi parkban. Személyi sérülés nem történt, az eset azonban ismét ráirányítja a figyelmet az öregedő, veszélyessé váló fák problémájára.