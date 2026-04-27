Közel kétszáz kamerával bővül a térfigyelő rendszer Csíkszeredában

Fotó: Borbély Fanni
Jelentősen bővül a térfigyelő rendszer Csíkszeredában: a város területén 131 helyszínen 193 térfigyelő kamerát szerelnek fel a következő hónapokban.
Az elsősorban forgalomkövetésre hivatott kamerák a közbiztonság szempontjából is fontosak: a helyi rendőrség minden városbejáratnál és a legfontosabb útkereszteződéseknél is élő felvételen követheti és tárolhatja, hogy mi történik.
Az erre vonatkozó 4,81 millió lejes uniós finanszírozású tervezési és kivitelezési szerződést április 24-én írták alá a konstancai Silva Sistems Kft.-vel – közli a polgármesteri hivatal.
A forgalomfigyelő rendszer összetett beruházás:
egyrészt magában foglalja a 193 térfigyelő kamerát és azok felszerelését,
másrészt tartalmazza a helyi rendőrség diszpécserközpontjának a felszerelését, illetve a kamerák és a központ közötti kapcsolat megvalósítását.
A projekt 2023 elején finanszírozást nyert az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) alapjaiból.
A beruházás részeként négy típusú kamerát szerelnek fel a város különböző pontjain:
30 rendszámfelismerő kamerát szerelnek az összes városbejáratnál (beleértve esetenként földutakat is) és a fontosabb csomópontoknál,
100 fix kamerát,
60 multiszenzoros készüléket,
három helyszínen (a Szabadság téren, a Petőfi Sándor utcában és a Központi parkban) pedig online forgatható és a képre való ráközelítést is lehetővé tevő speciális kamerát is beüzemelnek.
Utóbbinak az egységára 47 ezer lej. A kamerák mindegyike infravörös, tehát éjszaka is lát. A megvalósítási idő 11 hónap.
Mint Bors Béla alpolgármester megjegyezte: a hulladékgyűjtő-szigeteknél újonnan felszerelt, valamint a korábban meglévő térfigyelő kamerákkal együtt közel 300 kamera járul hozzá a csíkszeredai közbiztonság növeléséhez.
