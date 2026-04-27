Közel kétszáz kamerával bővül a térfigyelő rendszer Csíkszeredában

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Jelentősen bővül a térfigyelő rendszer Csíkszeredában: a város területén 131 helyszínen 193 térfigyelő kamerát szerelnek fel a következő hónapokban.

Székelyhon

2026. április 27., 14:402026. április 27., 14:40

Az elsősorban forgalomkövetésre hivatott kamerák a közbiztonság szempontjából is fontosak: a helyi rendőrség minden városbejáratnál és a legfontosabb útkereszteződéseknél is élő felvételen követheti és tárolhatja, hogy mi történik.

Az erre vonatkozó 4,81 millió lejes uniós finanszírozású tervezési és kivitelezési szerződést április 24-én írták alá a konstancai Silva Sistems Kft.-vel – közli a polgármesteri hivatal.

A forgalomfigyelő rendszer összetett beruházás:

  • egyrészt magában foglalja a 193 térfigyelő kamerát és azok felszerelését,

  • másrészt tartalmazza a helyi rendőrség diszpécserközpontjának a felszerelését, illetve a kamerák és a központ közötti kapcsolat megvalósítását.

A projekt 2023 elején finanszírozást nyert az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) alapjaiból.

A beruházás részeként négy típusú kamerát szerelnek fel a város különböző pontjain:

  • 30 rendszámfelismerő kamerát szerelnek az összes városbejáratnál (beleértve esetenként földutakat is) és a fontosabb csomópontoknál,

  • 100 fix kamerát,

  • 60 multiszenzoros készüléket,

  • három helyszínen (a Szabadság téren, a Petőfi Sándor utcában és a Központi parkban) pedig online forgatható és a képre való ráközelítést is lehetővé tevő speciális kamerát is beüzemelnek.

Utóbbinak az egységára 47 ezer lej. A kamerák mindegyike infravörös, tehát éjszaka is lát. A megvalósítási idő 11 hónap.

Mint Bors Béla alpolgármester megjegyezte: a hulladékgyűjtő-szigeteknél újonnan felszerelt, valamint a korábban meglévő térfigyelő kamerákkal együtt közel 300 kamera járul hozzá a csíkszeredai közbiztonság növeléséhez.

A rovat további cikkei

2026. április 27., hétfő

Lovasszekér ütött el egy idős férfit

Kiskorú által irányított lovasszekér ütött el egy idős férfit szombaton este Kászonaltízen; a tettes elhagyta a helyszínt, de a hatóságok hamar rátaláltak – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

2026. április 27., hétfő

Lovasszekér ütött el egy idős férfit
2026. április 27., hétfő

Patkányokra panaszkodnak Csíkszeredában

Elszaporodtak a rágcsálók Csíkszereda egyes részein: főként a városközpontban okoznak gondot a patkányok és az egerek, de más városrészeken is jelen vannak. A szakemberek szerint ellenük csak rendszeres és összehangolt irtással lehet hatékonyan fellépni.

2026. április 27., hétfő

Patkányokra panaszkodnak Csíkszeredában
Szkennert rendelt, bóvli kis hangfalat kapott helyette

Olcsó kis hangfalat talált a csomagban egy csíkszeredai férfi, miután az interneten szkennert (lapolvasót) rendelt. Azért osztotta meg az esetet, hogy mások ne járjanak hasonlóan, a fogyasztóvédelem pedig tanácsokat adott az ilyen átverések kikerülésére.

2026. április 26., vasárnap

Szkennert rendelt, bóvli kis hangfalat kapott helyette
Soha nem voltak még ennyien a motoros szezonnyitón – videó

Motorok és motorosok százait áldották meg vasárnap délután a Tolvajos-tetőn.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

Soha nem voltak még ennyien a motoros szezonnyitón – videó
2026. április 26., vasárnap

Fogyasztók százai maradtak villanyáram nélkül az erős szél miatt

Villanyáram-kiesést okozott az erős szél több Hargita megyei településen vasárnap délután; összesen 1110 fogyasztó érintett.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 26., vasárnap

Fogyasztók százai maradtak villanyáram nélkül az erős szél miatt
Orendi Éva: bármihez kezdtem, szívvel-lélekkel csináltam

Több területen is úttörő szerepet vállalt, és egyetlen feladatát sem végezte félgőzzel. Az ő nevéhez kötődik többek között a Pro Animalia Alapítvány létrehozása, valamint Fodor Sándor Csipikéjének bábszínházi színre vitele. Orendi Évával beszélgettünk.

2026. április 26., vasárnap

Orendi Éva: bármihez kezdtem, szívvel-lélekkel csináltam
Nyáron indulhat a csíkszentdomokosi elemi iskola korszerűsítése

Nyáron elkezdik az egyik csíkszentdomokosi iskola felújítását, amelyre európai uniós finanszírozást nyert a felcsíki község. Az energiahatékonyság növelése érdekében az épületet hőszigetelik és korszerű felszereltséget kap.

2026. április 25., szombat

2026. április 25., szombat

Nyáron indulhat a csíkszentdomokosi elemi iskola korszerűsítése
2026. április 24., péntek

Nagyszabású rendőrségi akció, több ezer lej bírság Csíkkozmáson

Több fronton is ellenőrzést végeztek a Hargita megyei rendőrök Csíkkozmáson. A háromórás akció során több mint száz embert igazoltattak, tíz esetben szabálysértési bírságot szabtak ki.

2026. április 24., péntek

2026. április 24., péntek

Nagyszabású rendőrségi akció, több ezer lej bírság Csíkkozmáson
Caola-gyáregység nem, de a kőzetgyapotgyár épül Csíkszeredában

Az elmúlt években több magyarországi cég üzemcsarnok-, illetve gyárépítési szándékát jelentették be Csíkszeredában. Ezek közül van, amelyik már üzemel, egy másik építése folyamatban van, de olyan is van, ami nem kezdődött el.

2026. április 24., péntek

2026. április 24., péntek

Caola-gyáregység nem, de a kőzetgyapotgyár épül Csíkszeredában
Közel 600 lövedéket robbantottak fel Csíkkarcfalván

Felrobbantottak közel 600 világháborús lövedéket a csíkkarcfalvi improvizált lőtéren Hargita és Brassó megyei tűzszerészek. A veszélyes eszközöket az elmúlt hetekben találták meg Hargita megyében.

2026. április 23., csütörtök

Közel 600 lövedéket robbantottak fel Csíkkarcfalván
