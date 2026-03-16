Öt embert vettek őrizetbe egy kocsmai tömegverekedés miatt Maroshévízen

Négy férfit és egy nőt vettek őrizetbe a hatóságok vasárnap, miután összeverekedtek egy maroshévízi lokálban. Mintegy tízezer lejes kárt okoztak – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. március 16., 18:28

Tömegverekedés miatt hívták ki a rendőröket és csendőröket egy maroshévízi lokálba vasárnap hajnalban – olvasható a kommünikében. A hatóságok négy férfit és egy nőt találtak a helyszínen, akik egy hirtelen konfliktust követően ököllel estek egymásnak. A közlemény szerint

több személy is részt vett az összetűzésben, de ők már korábban távoztak a helyszínről.