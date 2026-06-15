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Nyílt konfliktus Bíró Barna Botond és Borboly Csaba között

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

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Hetek óta üzenget Hargita Megye Tanácsának korábbi elnöke utódjának, hétfőn azonban látványosan egymásnak esett Hargita Megye Tanácsának ülésén Bíró Barna Botond és Borboly Csaba a homoródfürdői ifjúsági tábor ügyében.

Barabás Hajnal

2026. június 15., 16:242026. június 15., 16:24

2026. június 15., 17:012026. június 15., 17:01

Éles vita alakult ki Hargita Megye Tanácsának hétfői ülésén a homoródfürdői ifjúsági tábor jövőjéről. Bíró Barna Botond megyei tanácselnök egy jelentést ismertetett a tábor helyzetéről, amely szerint

a megyei önkormányzat 2012-ben már leromlott, részben használhatatlan ingatlanokat vett át, ráadásul rendezetlen tulajdonviszonyokkal.

Bíró Barna Botond és Borboly Csaba. Egymásnak feszült a két Hargita megyei politikus • Fotó: Gönczy Tamás/RMDSZ Galéria

Bíró Barna Botond és Borboly Csaba. Egymásnak feszült a két Hargita megyei politikus

Fotó: Gönczy Tamás/RMDSZ

Borboly Csaba alelnök (korábbi tanácselnök) ezzel szemben úgy vélte, nem szabad úgy beállítani a helyzetet, mintha semmi nem történt volna az elmúlt években. Szerinte a

15-ös, 16-os és 25-ös számú villák esetében előkészített fejlesztési tervek és pályázati lehetőségek voltak.

Hozzátette, a megyei önkormányzatnak mihamarabb vissza kellene vennie Szentegyháza városától a 15-ös és 16-os villa ügykezelését, hogy lehívhassák a felújításukra szánt európai uniós támogatást.

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Bíró Barna Botond erre válaszul kifejtette, a probléma gyökere abban van, hogy míg a villák a megyei tanács ügykezelésében voltak, a hozzájuk tartozó területek Szentegyháza város és Kápolnás község tulajdonát képezték.

Idézet
A cél az, hogy a 2012-ben rendezetlenül átadott ingatlanok helyzetét rendezni lehessen, hiszen anélkül nagyon nehéz bármilyen fejlesztést elképzelni Homoródfürdőn”

– húzta alá. Hozzátette, a Borboly által említett európai uniós támogatás csak az elszámolható költségeket fedezné, és a villák felújításának költsége jóval meghaladná a támogatás összegét.

Ramaty állapotú villák Homoródfürdőn. Jelentés készült a tábor állapotáról • Fotó: Olti Angyalka Galéria

Ramaty állapotú villák Homoródfürdőn. Jelentés készült a tábor állapotáról

Fotó: Olti Angyalka

A homoródfürdői tábor ügye várhatóan a következő tanácsülésen is napirenden marad. Addig a megyei tanácselnök arra kérte a tanácsosokat, hogy olvassák el a jelentés tartalmát.

Omlásveszélyes villák

A szóban forgó jelentés elérhető Hargita Megye Tanácsának honlapján. A dokumentum szerint a megyei önkormányzat az 54-es számú kormányhatározat alapján

13 villát vett át 3,78 millió lej nyilvántartási értékben, emellett további 23 kapcsolódó ingatlant és eszközt több mint 1,15 millió lej értékben.

Az átvett ingatlanok állapota korántsem volt megfelelő.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Az állami építésügyi felügyelet már akkor több épület esetében súlyos szerkezeti problémákat állapított meg. A 10-es, 16-os, 18-as, 24-es, 29-es és 32-es villáknál összeomlásveszélyt és használati tilalmat állapítottak meg.

A jelentés szerint az átvett ingatlanok közül ténylegesen csak a 6-os villa volt használatban.

Három kategóriába sorolták a villákat

A homoródfürdői ingatlanokról 2015-ben fejlesztési stratégia is készült, amely már akkor három csoportba sorolta az épületeket. Felújításra szorulónak minősítették többek között a 4-es, 6-os, 15-ös, 20-as, 23-as és 25-ös villákat.

Újjáépítést igénylő kategóriába kerültek a 10-es, 16-os, 18-as, 24-es és 32-es villák. Bontásra javasolták a 29-es és 36-os villákat.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

A későbbi szakvélemények sem javították a képet: 2023-ban több épületnél földrengéskockázatot állapítottak meg. Többek között

a 4-es, 10-es, 15-ös, 16-os, 18-as, 20-as, 29-es és 32-es villák esetében készültek újabb műszaki vizsgálatok.

A jelentés szerint ezek közül több épület RS2 besorolást kapott, ami jelentős károsodási kockázatot és beavatkozási szükségességet jelent.

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