Nyílt konfliktus Bíró Barna Botond és Borboly Csaba között

Fotó: Olti Angyalka
Hetek óta üzenget Hargita Megye Tanácsának korábbi elnöke utódjának, hétfőn azonban látványosan egymásnak esett Hargita Megye Tanácsának ülésén Bíró Barna Botond és Borboly Csaba a homoródfürdői ifjúsági tábor ügyében.
2026. június 15., 16:242026. június 15., 16:24
2026. június 15., 17:012026. június 15., 17:01
Éles vita alakult ki Hargita Megye Tanácsának hétfői ülésén a homoródfürdői ifjúsági tábor jövőjéről. Bíró Barna Botond megyei tanácselnök egy jelentést ismertetett a tábor helyzetéről, amely szerint
Bíró Barna Botond és Borboly Csaba. Egymásnak feszült a két Hargita megyei politikus
Fotó: Gönczy Tamás/RMDSZ
Borboly Csaba alelnök (korábbi tanácselnök) ezzel szemben úgy vélte, nem szabad úgy beállítani a helyzetet, mintha semmi nem történt volna az elmúlt években. Szerinte a
Hozzátette, a megyei önkormányzatnak mihamarabb vissza kellene vennie Szentegyháza városától a 15-ös és 16-os villa ügykezelését, hogy lehívhassák a felújításukra szánt európai uniós támogatást.
Bíró Barna Botond erre válaszul kifejtette, a probléma gyökere abban van, hogy míg a villák a megyei tanács ügykezelésében voltak, a hozzájuk tartozó területek Szentegyháza város és Kápolnás község tulajdonát képezték.
– húzta alá. Hozzátette, a Borboly által említett európai uniós támogatás csak az elszámolható költségeket fedezné, és a villák felújításának költsége jóval meghaladná a támogatás összegét.
Ramaty állapotú villák Homoródfürdőn. Jelentés készült a tábor állapotáról
Fotó: Olti Angyalka
A homoródfürdői tábor ügye várhatóan a következő tanácsülésen is napirenden marad. Addig a megyei tanácselnök arra kérte a tanácsosokat, hogy olvassák el a jelentés tartalmát.
A szóban forgó jelentés elérhető Hargita Megye Tanácsának honlapján. A dokumentum szerint a megyei önkormányzat az 54-es számú kormányhatározat alapján
Az átvett ingatlanok állapota korántsem volt megfelelő.
Fotó: Olti Angyalka
Az állami építésügyi felügyelet már akkor több épület esetében súlyos szerkezeti problémákat állapított meg. A 10-es, 16-os, 18-as, 24-es, 29-es és 32-es villáknál összeomlásveszélyt és használati tilalmat állapítottak meg.
A homoródfürdői ingatlanokról 2015-ben fejlesztési stratégia is készült, amely már akkor három csoportba sorolta az épületeket. Felújításra szorulónak minősítették többek között a 4-es, 6-os, 15-ös, 20-as, 23-as és 25-ös villákat.
Fotó: Olti Angyalka
A későbbi szakvélemények sem javították a képet: 2023-ban több épületnél földrengéskockázatot állapítottak meg. Többek között
A jelentés szerint ezek közül több épület RS2 besorolást kapott, ami jelentős károsodási kockázatot és beavatkozási szükségességet jelent.
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