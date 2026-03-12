Rovatok
Újdonság Borszéken: ősztől elindulhat a térségi tömegközlekedés

Fotó: Borszék Önkormányzata

Fotó: Borszék Önkormányzata

Megérkeztek Borszékre azok az elektromos autóbuszok és kisbuszok, amelyek révén várhatóan már az ősztől elindulhat az újdonságnak számító városi és térségi tömegközlekedés a fürdővárosban és környékén.

Gergely Imre

2026. március 12., 20:092026. március 12., 20:09

Borszéken eddig nem működött helyi tömegközlekedés, így a mostani fejlesztés újdonság lesz a fürdőváros életében. A beszerzésre Borszék pályázott, Gyergyóholló és Gyergyótölgyes pedig partnerként csatlakozott. A következő lépés egy térségi társulás létrehozása, amely a tömegközlekedés működtetését fogja össze.

A buszok az elképzelések szerint nemcsak a városrészek közötti közlekedést szolgálják majd, hanem térségi járatokat is indítanak, menetrend szerinti összeköttetést biztosítva elsősorban Tölgyessel és Hollóval.

Fotó: Borszék Önkormányzata

Fotó: Borszék Önkormányzata

Emellett szándékukban áll a 26 kilométerre lévő Maroshévízre is járatokat indítani, amelyek a vonatokon érkező turisták számára jelentenének biztos és kiszámítható utazási lehetőséget Borszékre – ismertette megkeresésünkre válaszolva Mik József borszéki polgármester.

A befektetés részeként öt elektromos töltőállomást is létrehoznak,

köztük egy nagy teljesítményű gyors töltőt. A berendezések már a helyszínen vannak, azonban az áramszolgáltató engedélyeire és emiatt az üzembe helyezésükre még várni kell.

Fotó: Borszék Önkormányzata

Fotó: Borszék Önkormányzata

Az engedélyezési folyamat lassan halad – mutatott rá a polgármester, aki szerint a kezdeti időszakban valószínűleg nem lesz teljes a buszok kihasználtsága, de

néhány éven belül már jelentős utasforgalomra számítanak.

Úgy látják, lenne igény erre az Alsó- és Felsőborszék között közlekedő turisták és helyiek részéről, de sokan járnak dolgozni a borszéki munkahelyekre Tölgyesről is, számukra is hasznos lesz a tömegközlekedés beindulása.

Fotó: Borszék Önkormányzata

Fotó: Borszék Önkormányzata

Az európai uniós finanszírozással beszerzett két nagyobb és két kisebb busz jelenleg a polgármesteri hivatal udvarán várja az üzembe helyezést, később pedig a sípálya parkolójában kapnak állandó helyet.

Gyergyószék Közlekedés Borszék
