Újdonság Borszéken: ősztől elindulhat a térségi tömegközlekedés

Megérkeztek Borszékre azok az elektromos autóbuszok és kisbuszok, amelyek révén várhatóan már az ősztől elindulhat az újdonságnak számító városi és térségi tömegközlekedés a fürdővárosban és környékén.

Borszéken eddig nem működött helyi tömegközlekedés, így a mostani fejlesztés újdonság lesz a fürdőváros életében. A beszerzésre Borszék pályázott, Gyergyóholló és Gyergyótölgyes pedig partnerként csatlakozott. A következő lépés egy térségi társulás létrehozása, amely a tömegközlekedés működtetését fogja össze.

A buszok az elképzelések szerint nemcsak a városrészek közötti közlekedést szolgálják majd, hanem térségi járatokat is indítanak, menetrend szerinti összeköttetést biztosítva elsősorban Tölgyessel és Hollóval.