Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Gyergyószentmiklóson a kulturális intézmények még egy kis ideig albérletben maradnak

A gyergyószentmiklósi kultúrház felújítása többszöri határidő-módosítás ellenére még nem zárult le véglegesen • Fotó: Czirják József Levente

A gyergyószentmiklósi kultúrház felújítása többszöri határidő-módosítás ellenére még nem zárult le véglegesen

Fotó: Czirják József Levente

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Négy évvel a kiköltözés után még mindig várat magára a város kulturális központjának újranyitása. Bár az energetikai korszerűsítés a finisbe ért, a belső terek teljes megújulásához további jelentős forrásokra és kivitelezési munkákra van szükség.

Gergely Imre

2026. március 08., 19:102026. március 08., 19:10

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Négy éve, 2022 tavaszán költöztek ki a gyergyószentmiklósi művelődési házból az addig ott működő intézmények. Azóta a Figura Stúdió Színház, a Hóvirág és a Step Dance tánccsoport, az Ifitéka és más kulturális szereplők ideiglenes helyszíneken dolgoznak, várva, hogy egyszer majd visszatérhessenek. Ehhez viszont

még hátra vannak a belső munkálatok.

Az eddigi fejlesztés az épület energetikai hatékonyságának növelését célozta, a beruházás a hőszigetelés, nyílászáró csere mellett a fűtés- és világításrendszer korszerűsítését, valamint az aktuális előírások által megkövetelt tűzvédelmi berendezések beépítését is magában foglalta.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

A projekt azonban – a többszöri határidő-módosítás ellenére – még nem zárult le véglegesen. A kivitelezés bizonyos elemei nem feleltek meg a tűzoltóság elvárásainak, ezért

a tűzoltóság az átvételi ellenőrzések során módosításokat kért.

Ezeket időközben elvégezték, az újabb helyszíni ellenőrzés március második felében várható – tudtuk meg Czirják József Levente főépítésztől.

Hirdetés

A nagyterem esetében teljes körű színpadtechnikai megújulás körvonalazódik: új fény- és hangtechnikai rendszer, valamint motoros trégerekkel (díszlettartókkal) felszerelt korszerű színpad kialakítása szerepel a tervekben. A stúdióterem mobil nézőteret kapna, amely lehetővé teszi a tér átrendezését különböző rendezvénytípusokhoz igazodva.

A jelenlegi állapotukban

a belső terek nem alkalmasak rendeltetésszerű használatra,

ugyanakkor bizonyos helyiségek, a hátsó folyosóhoz kapcsolódó terek, (ahol az Ifitéka működött, és ahol a Művelődési Központ irodái voltak a kiköltözés előtt) – önköltségen is felújíthatók, és hamarabb használatba vehetők lehetnek – jegyezte meg a főépítész.

• Fotó: Czirják József Levente Galéria

Fotó: Czirják József Levente

A város kulturális életének szempontjából kulcskérdés a nagyterem újranyitása. Ehhez és az egyéb szükséges munkálatok elvégzéséhez azonban a tervek elkészítése mellett jelentős anyagi forrásokra is szükség van.

A finanszírozás érdekében pályázati lehetőségeket keres az önkormányzat. Alapfeltétele, hogy legyenek kész tervek – eddig ezek is hiányoztak.

korábban írtuk

Felújítás miatt kell kiköltözniük a kultúrházból az intézményeknek
Felújítás miatt kell kiköltözniük a kultúrházból az intézményeknek

Április elseje a határidő, amíg a Gyergyószentmiklósi Művelődési Házban tevékenykedő együtteseknek, kulturális intézményeknek el kell hagyniuk az épületet – következik ugyanis a felújítás. Az átmeneti idő komoly kihívást jelent majd mindenkinek.

korábban írtuk

Áprilisban elkezdődhet a gyergyószentmiklósi kultúrház felújítása
Áprilisban elkezdődhet a gyergyószentmiklósi kultúrház felújítása

Aláírták a kivitelezési szerződést, és várhatóan húsvét után elkezdődnek a felújítás munkálatok a Gyergyószentmiklósi Művelődési Háznál. Az ütemterv szerint 18 hónap alatt kell elvégezni a korszerűsítést.

• Fotó: Czirják József Levente Galéria

Fotó: Czirják József Levente

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

• Fotó: Czirják József Levente Galéria

Fotó: Czirják József Levente

• Fotó: Czirják József Levente Galéria

Fotó: Czirják József Levente

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

Gyergyószék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 07., szombat

Hogyan reagál az ingatlanpiac az adóemelésre? – videó

Noha például egy átlagos, kétszobás tömbházlakás értéke az elmúlt tíz évben többszörösére nőtt, mára az ingatlanok árai, valamint a bérleti díjak elértek egy olyan „plafont”, ami fölé már a vásárlók és a bérlők nem hajlandók menni.

Hogyan reagál az ingatlanpiac az adóemelésre? – videó
Hogyan reagál az ingatlanpiac az adóemelésre? – videó
2026. március 07., szombat

Hogyan reagál az ingatlanpiac az adóemelésre? – videó
Hirdetés
2026. március 06., péntek

Kisbuszt vásárolt a HalVirág Bábszínház, új bemutatóra készül a társulat

Egyszerre két örömhírt is megosztott közönségével a gyergyószentmiklósi HalVirág Bábszínház: közösségi összefogásnak köszönhetően sikerült kisbuszt vásárolniuk, miközben szombaton új előadás premierje következik.

Kisbuszt vásárolt a HalVirág Bábszínház, új bemutatóra készül a társulat
Kisbuszt vásárolt a HalVirág Bábszínház, új bemutatóra készül a társulat
2026. március 06., péntek

Kisbuszt vásárolt a HalVirág Bábszínház, új bemutatóra készül a társulat
2026. március 06., péntek

1868-ban elhelyezett időkapszula került elő a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom tornyából

Megkezdődött a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom tornyának felújítása. Csütörtökön leemelték a keresztet és a toronygombot, amelyből 158 év után előkerült az időkapszula – benne egy korabeli levéllel, pénzérmékkel és néhány meglepő tárggyal.

1868-ban elhelyezett időkapszula került elő a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom tornyából
1868-ban elhelyezett időkapszula került elő a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom tornyából
2026. március 06., péntek

1868-ban elhelyezett időkapszula került elő a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom tornyából
2026. március 05., csütörtök

Adókedvezmények Gyergyószentmiklóson: ismét érvénybe lépnek bizonyos könnyítések

Több mint kétszázhetven fogyatékkal élő gyergyószentmiklósi kapott adókedvezményeket 2025-ben. Miután minden ilyen kedvezményt megszüntetett a kormány, most újra számíthatnak könnyítésekre. Így az 50 vagy 100 évnél idősebb lakások tulajdonosai is.

Adókedvezmények Gyergyószentmiklóson: ismét érvénybe lépnek bizonyos könnyítések
Adókedvezmények Gyergyószentmiklóson: ismét érvénybe lépnek bizonyos könnyítések
2026. március 05., csütörtök

Adókedvezmények Gyergyószentmiklóson: ismét érvénybe lépnek bizonyos könnyítések
Hirdetés
2026. március 05., csütörtök

Elektromos buszokat vásárolt Borszék

Megérkeztek azok az elektromos buszok Borszékre, amelyek helyi járatokat fognak biztosítani a fürdővárosban, valamint távolsági összeköttetést Gyergyótölgyes, Gyergyóholló és Maroshévíz irányába.

Elektromos buszokat vásárolt Borszék
Elektromos buszokat vásárolt Borszék
2026. március 05., csütörtök

Elektromos buszokat vásárolt Borszék
2026. március 04., szerda

Kertésztanfolyam Gyergyóremetén

Kétnapos, gyakorlatorientált kertésztanfolyamot szerveznek Gyergyóremetén március 13–14-én. A rendezvény célja, hogy a helyi gazdák és kertbarátok neves szakemberektől szerezzenek naprakész, a mindennapokban is hasznosítható tudást.

Kertésztanfolyam Gyergyóremetén
Kertésztanfolyam Gyergyóremetén
2026. március 04., szerda

Kertésztanfolyam Gyergyóremetén
2026. március 04., szerda

Fontos előrelépés Székelyföld számára: átadták az A8-as autópálya gyergyói szakaszának munkaterületét

Jelentős infrastrukturális fejlemény történt Székelyföldön: a kivitelezők átvették az A8-as, azaz az Egyesülés Autópálya Gyergyóalfalu és Ditró közötti szakaszának munkaterületét.

Fontos előrelépés Székelyföld számára: átadták az A8-as autópálya gyergyói szakaszának munkaterületét
Fontos előrelépés Székelyföld számára: átadták az A8-as autópálya gyergyói szakaszának munkaterületét
2026. március 04., szerda

Fontos előrelépés Székelyföld számára: átadták az A8-as autópálya gyergyói szakaszának munkaterületét
Hirdetés
2026. február 28., szombat

Tűzoltók szabadították ki az autóba szorult utast Gyergyószárhegyen

Két ember sérült meg pénteken késő este egy közlekedési balesetben Gyergyószárhegyen. A jármű egyik utasát a tűzoltók szabadították ki.

Tűzoltók szabadították ki az autóba szorult utast Gyergyószárhegyen
Tűzoltók szabadították ki az autóba szorult utast Gyergyószárhegyen
2026. február 28., szombat

Tűzoltók szabadították ki az autóba szorult utast Gyergyószárhegyen
2026. február 26., csütörtök

A mesterséges intelligenciánál is jobb matekesek találkoztak Gyergyószentmiklóson

A gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium adott otthont a 8. Országos Magyar Matematikaolimpiának. A megmérettetésen akadtak olyan feladatok, amelyeken még a mesterséges intelligencia is „kifogott”, de a versenyzők megoldották őket.

A mesterséges intelligenciánál is jobb matekesek találkoztak Gyergyószentmiklóson
A mesterséges intelligenciánál is jobb matekesek találkoztak Gyergyószentmiklóson
2026. február 26., csütörtök

A mesterséges intelligenciánál is jobb matekesek találkoztak Gyergyószentmiklóson
2026. február 25., szerda

Kátyúznak Gyergyószentmiklóson: egyelőre ideiglenes javítás a tavaszi munkálatokig

A lakossági panaszokra reagálva ideiglenes kátyúzásba kezdtek Gyergyószentmiklós több pontján. A téli hónapok alatt keletkezett úthibákat hidegaszfalttal próbálják orvosolni, amíg az időjárás és a költségvetés lehetővé nem teszi a tartósabb javításokat.

Kátyúznak Gyergyószentmiklóson: egyelőre ideiglenes javítás a tavaszi munkálatokig
Kátyúznak Gyergyószentmiklóson: egyelőre ideiglenes javítás a tavaszi munkálatokig
2026. február 25., szerda

Kátyúznak Gyergyószentmiklóson: egyelőre ideiglenes javítás a tavaszi munkálatokig
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!