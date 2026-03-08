Gyergyószentmiklóson a kulturális intézmények még egy kis ideig albérletben maradnak

A gyergyószentmiklósi kultúrház felújítása többszöri határidő-módosítás ellenére még nem zárult le véglegesen

Négy évvel a kiköltözés után még mindig várat magára a város kulturális központjának újranyitása. Bár az energetikai korszerűsítés a finisbe ért, a belső terek teljes megújulásához további jelentős forrásokra és kivitelezési munkákra van szükség.

Négy éve, 2022 tavaszán költöztek ki a gyergyószentmiklósi művelődési házból az addig ott működő intézmények. Azóta a Figura Stúdió Színház, a Hóvirág és a Step Dance tánccsoport, az Ifitéka és más kulturális szereplők ideiglenes helyszíneken dolgoznak, várva, hogy egyszer majd visszatérhessenek. Ehhez viszont

még hátra vannak a belső munkálatok.

Az eddigi fejlesztés az épület energetikai hatékonyságának növelését célozta, a beruházás a hőszigetelés, nyílászáró csere mellett a fűtés- és világításrendszer korszerűsítését, valamint az aktuális előírások által megkövetelt tűzvédelmi berendezések beépítését is magában foglalta.

A projekt azonban – a többszöri határidő-módosítás ellenére – még nem zárult le véglegesen. A kivitelezés bizonyos elemei nem feleltek meg a tűzoltóság elvárásainak, ezért

a tűzoltóság az átvételi ellenőrzések során módosításokat kért.

Ezeket időközben elvégezték, az újabb helyszíni ellenőrzés március második felében várható – tudtuk meg Czirják József Levente főépítésztől. Hirdetés A nagyterem esetében teljes körű színpadtechnikai megújulás körvonalazódik: új fény- és hangtechnikai rendszer, valamint motoros trégerekkel (díszlettartókkal) felszerelt korszerű színpad kialakítása szerepel a tervekben. A stúdióterem mobil nézőteret kapna, amely lehetővé teszi a tér átrendezését különböző rendezvénytípusokhoz igazodva. A jelenlegi állapotukban

a belső terek nem alkalmasak rendeltetésszerű használatra,

ugyanakkor bizonyos helyiségek, a hátsó folyosóhoz kapcsolódó terek, (ahol az Ifitéka működött, és ahol a Művelődési Központ irodái voltak a kiköltözés előtt) – önköltségen is felújíthatók, és hamarabb használatba vehetők lehetnek – jegyezte meg a főépítész.

A város kulturális életének szempontjából kulcskérdés a nagyterem újranyitása. Ehhez és az egyéb szükséges munkálatok elvégzéséhez azonban a tervek elkészítése mellett jelentős anyagi forrásokra is szükség van. A finanszírozás érdekében pályázati lehetőségeket keres az önkormányzat. Alapfeltétele, hogy legyenek kész tervek – eddig ezek is hiányoztak.

