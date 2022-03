Felújítás miatt kell kiköltözniük a kultúrházból az intézményeknek

„Nagyon örülök, hogy végre történik valami az épülettel. Már tarthatatlan állapotok uralkodtak, több helyen ázik a tető, a csatornával, tűzvédelmi vezetékekkel is folyton probléma van, repedtek a csövek, hetente kellett javítani, és emiatt is ázott a kultúrház” – sorolta a felújítás előtti helyzetet Albu István, az épületben székelő és azt működtető Figura Stúdió Színház igazgatója.

Az előadásoknak azonban új helyszíneket kell találniuk, és ezekhez fogják igazítani majd a produkciókat is. Amint az idő annyira felmelegedik, felállítják a szabadtéri színpadot a könyvtár udvarán, és egy másik, kisebb színpad is készül még. Emellett alternatív helyszíneket keresnek a fellépéseknek, például tantermi előadásokat is terveznek iskolákban. A gyergyószentmiklósi színház az új helyzetben nagyobb figyelmet fordít a környező községek közönségére is, külön programot dolgoznak ki számukra, több előadás várható a környékbeli kultúrházakban, de más színházakkal együttműködve persze távolabbi turnékon is szerepelnek majd.

Dobozolnak az Ifitéka ifjúsági irodánál is, az alkalmazottak hamarosan a főtéren lévő, egykori mozi emeletén folytatják. Már hetek óta pakolnak, a tárgyak nagy részét át is hordták, jövő hétre pedig már üresen állnak majd az eddig használt helyiségek. Amint Málnási Andrea, az intézmény vezetője elmondta, az önkormányzat által számukra kijelölt új helyen egy raktárhelyiség és egy iroda áll majd rendelkezésükre. Jelenleg a költözés köti le a 45 ifitékás fiatalt, rendezvényekre nem jut energia, de