Adókedvezmények Gyergyószentmiklóson: ismét érvénybe lépnek bizonyos könnyítések

Több mint kétszázhetven fogyatékkal élő gyergyószentmiklósi kapott adókedvezményeket 2025-ben. Miután minden ilyen kedvezményt megszüntetett a kormány, most újra számíthatnak könnyítésekre. Így az 50 vagy 100 évnél idősebb lakások tulajdonosai is.

A tavaly év végén elfogadott törvény a 2026-ra megállapított helyi adók esetében szinte minden korábbi kedvezményt megszüntetett, és nagyon kevés mozgásteret hagyott az önkormányzatoknak. Egy újabb jogszabály, a 2026/9-es számú sürgősségi kormányrendelet azonban ismét lehetővé teszi bizonyos kedvezmények alkalmazását. Amint Fórika Krisztina, a gyergyószentmiklósi városháza szóvivője lapunknak elmondta,

az alap adókulcsokat a helyi önkormányzatok továbbra sem módosíthatják, a kiegészítő adókulcsok esetében viszont már van némi mozgástér,

A jogszabályváltozás miatt a városháza pénzügyi osztálya jelenleg frissíti az adatbázist, mivel korábban nem volt szükség a fogyatékossági fokozatok külön kategorizálására. Amennyiben egyes érintettek iratcsomója hiányos, a helyi adók és illetékek osztálya értesíti őket a szükséges dokumentumok pótlásáról.

az első besorolású, vagyis súlyos fogyatékkal élők 50 százalékos kedvezményt kapnak a lakcím szerinti épület és a lakóházhoz tartozó terület adójából, valamint egy, 2000 köbcentiméternél kisebb hengerűrtartalmú személygépkocsi adójából;

A kedvezmények másik csoportja a régebbi épületeket érinti. Az 50 évnél régebben épült ingatlanok esetében az adózandó értékből 15 százalékos kedvezmény jár, míg a 100 évnél régebbi épületeknél 25 százalékos kedvezményben részesülnek a tulajdonosok.

Például egy 1972-ben épült, vagyis 50 évesnél régebbi, 70 négyzetméteres tömbházlakás esetében azt jelenti, hogy a korábban megállapított 495 lejes adó 421 lejre csökken, vagyis a tulajdonos 74 lejjel fizet kevesebbet.

Gyergyószentmiklóson egyébként minden adónemet eddig is a törvény által megengedett legalacsonyabb szinten tartottak, és ezt a gyakorlatot a jövőben sem kívánják megváltoztatni.

A helyi adók befizetésére március 31-ig van lehetőség tízszázalékos kedvezménnyel. Azok számára, akik már befizették a 2026-os adót, és jogosultak az említett kedvezmények valamelyikére, lehetőség van a többletösszeg visszaigénylésére, vagy arra, hogy az összeget a városkasszában hagyják, amelyet a 2027-es adóból vonnak majd le.

Aki úgy dönt, hogy visszaigényli a többletet, kérvényt kell kitöltenie, valamint szükséges a személyi igazolvány és a bankszámlaszámot igazoló banki kivonat bemutatása. A visszautalás banki átutalással történik, készpénzes kifizetésre nincs lehetőség.